Ivanka ist raus! Trump-Tochter trennt sich vor Gericht endgültig vom Rest der Familie

Von: Stefan Krieger

Ivanka Trump geht eigene Wege. Die Tochter von Donald Trump distanziert sich von ihren Brüdern Donald Jr. und Eric Trump.

New York – Ivanka Trump hat überraschend die Anwälte ausgetauscht, die sie in einer Betrugsklage gegenüber der Generalstaatsanwalt von New York verteidigen. Ihre früheren Anwälte vertreten hingegen weiterhin ihre Brüder Donald Trump Jr. und Eric Trump, wie forbes.com berichtet.

Das Büro der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hatte im September eine Klage eingereicht, in der Donald Trump, seine drei ältesten Kinder, seine Immobilienfirma und deren leitende Angestellte beschuldigt werden, Immobilienwerte gefälscht zu haben, um wirtschaftliche Vorteile zu erlangen. Dies sei unter anderem deshalb geschehen, um an günstigere Kredite zu gelangen. James fordert das Gericht auf, finanzielle Vorteile in Höhe von 250 Millionen Dollar zu entziehen und die Fähigkeit der Angeklagten einzuschränken, in New York Geschäfte zu tätigen. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe.

Geht ihre eigenen Wege: Ivanka Trump. © ERIC ESPADA/afp

Ivanka Trump und ihre Brüder: Spaltung der Verteidigungsstrategie

Ivankas Brüder Donald Jr. und Eric Trump hatten die Anwälte Clifford Robert und Michael Farina von der renommierten Kanzelei Robert & Robert mit ihrer Vertretung beauftragt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die eine Woche nach Beginn der Klage eingereicht wurden. Im folgenden Monat teilten dieselben Anwälte dem Gericht mit, dass sie auch Ivanka Trump vertreten würden. Sie fungierten als ihre örtlichen Anwälte und arbeiteten mit zwei in Washington ansässigen Vertretern zusammen, die Ivanka, unabhängig von ihren Brüdern, beauftragt hatte.

Donald Trump Jr. (li.) und Eric Trump. © ALEX WONG/afp

Ein Anzeichen für eine Spaltung der Verteidigungsstrategien der Geschwister zeigte sich bereits am 6. März ab, als einer der Anwälte, die nur Ivanka vertreten, den Richter schriftlich aufforderte, die Verhandlung zu verschieben. In dem Schreiben hieß es: „Die Klage enthält keine einzige Behauptung, dass Frau Trump direkt oder indirekt einen der Finanzberichte ihres Vaters erstellt, vorbereitet, überprüft oder bestätigt hat.“ In der Beschwerde wird ausdrücklich behauptet, dass „andere Personen“ für diese Aufgaben verantwortlich waren.

Der Bruch innerhalb der Geschwister wurde letzte Woche deutlich, als sich die Anwälte Figel und Kellogg, die nur Ivanka vertreten, aus dem Verfahren zurückzogen. Drei Tage später teilte Bennet Moskowitz von der Kanzlei Troutman Pepper dem Gericht mit, dass er Ivankas Rechtsbeistand übernimmt. Damit waren Robert und Farina aus dem Spiel. Moskowitz, der sich zuvor einen Namen als Nachlassverwalter von Jeffrey Epstein gemacht hatte, ist nun Ivankas einziger Anwalt in diesem Fall.

Ivanka Trump will Vater Donald politisch nicht mehr zur Seite stehen

Bereits vor einem halben Jahr hatte Donald Trumps älteste Tochter bekannt gegeben, dass sie ihren Vater im US-Präsidentschaftswahlkampf der Republikaner nicht unterstützen wird. Sie wolle ihren Kindern und ihrem Privatleben Vorrang geben und sich zukünftig aus der Politik heraushalten.

Die Geschwister Trump und ihre Anwälte reagierten nicht auf Anfrage von forbes.com um Stellungnahme zum Wechsel der Anwälte. Die Ermittlungsfrist für die Klage endet voraussichtlich am 30. April, der Prozess soll im Oktober beginnen. (skr)