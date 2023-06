„Zu schmerzvoll“ für Ivanka - Donald Trump verkündet Abschied von Tochter

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Donald Trump kämpft erneut um den Einzug ins Weiße Haus. Doch während seine Söhne an seiner Seite stehen, hält sich Ivanka Trump vom Trubel fern.

Washington D.C. - Donald Trump will bei den Präsidentschaftswahlen 2024 um jeden Preis erneut ins Weiße Haus einziehen - doch dieses Mal ohne seine Tochter. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News kündigte Trump an, dass seine Tochter Ivanka Trump und sein Schwiegersohn Jared Kushner nicht mehr in der Regierung arbeiten werden, sollte er eine zweite Amtszeit im Weißen Haus gewinnen.

„Durch die Hölle gegangen“: Donald verkündet Abschied von Tochter Ivanka Trump

„Ich habe gesagt: ‚Das ist genug für die Familie‘“, zitieren mehrere US-Sender - darunter nbcnews - Trump aus seinem Gespräch mit Fox-Moderator Bret Baier vom Montag (19. Juni). „Es ist zu schmerzvoll für die Familie. Meine Familie ist durch die Hölle gegangen.“ Das Gespräch war Trumps erstes Interview, nachdem der Ex-Präsident der USA letzte Woche vor einem Bundesgericht in Miami erscheinen musste.

Der frühere US-Präsident Donald Trump (r) mit seinen Kindern Eric (l-r), Donald Jr. und Ivanka. © Evan Vucci/AP/dpa/Archiv

Weiter wird Trump zitiert: „Niemand hat das durchgemacht, was meine Familie durchgemacht hat. Ivanka hatte eine wirklich erfolgreiche Bekleidungslinie. Ich meine, sie hat ein Vermögen verdient.“

Während Trumps erster Amtszeit als US-Präsident hatten seine Tochter und Schwiegersohn tragende Positionen erhalten. Das brachte dem Clan viel Kritik ein. Unter anderem wurde der Familie Vetternwirtschaft vorgeworfen. Später wurde es dann überraschend ruhig um Ivanka Trump, die zuletzt in Jordanien an der Seite von Prinz William auftauchte. Bis heute fehlt sie bei öffentlichen Auftritten an der Seite ihres Vater und äußert sich öffentlich nicht mehr politisch - wohingegen sich beispielsweise Trumps Sohn Donald jr. weiterhin lautstark im Wahlkampf an seiner Seite zeigt.

„Zu schmerzvoll“ für Tochter Ivanka - kam es zum Bruch in der Familie Trump?

Im November hatte Ivanka Trump bereits angekündigt, ihren Vater bei seinem erneuten Wahlkampf nicht mehr zu unterstützen. Stattdessen erklärte sie im US-Sender CNN an, sich auf ihre Familie konzentrieren zu wollen. Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner haben gemeinsam drei Kinder.

Politischer Inhalt ist von der Familie somit nicht mehr zu erwarten - ab und zu teilt Ivanka Trump aber noch Urlaubs- oder Familienfotos in den sozialen Netzwerken. Ihr Vater ist darauf aber nicht zu sehen. Erst jüngst hatte sie zum Vatertag in den USA Familienbilder auf Instagram geteilt. Der Post war aber lediglich an ihren Ehemann und Vater ihrer Kinder gerichtet. Von Donald Trump keine Spur.

Einen Bruch zwischen Ivanka und dem Rest der Familien sehen einige zudem in Zusammenhang mit einem Gerichtsprozess in New York vor einigen Monaten. In dem Prozess, in dem sich Trump sowie alle drei Kinder Donald jr., Eric und Ivanka dem Vorwurf der Bilanzfälschung und Steuerhinterziehung stellen mussten, suchte sich Ivanka eigene Anwälte und gab an, mit den Finanzen des Familienunternehmens nichts zu tun zu haben. (nz)