Grüne fassen diese Ministerposten ins Auge - und attackieren Union und FDP

Die Jamaika-Sondierungen gehen auf die Zielgerade. Die Grünen haben schon Ministerien im Auge. Welche, das hat nun Winfried Kretschmann verraten.

Berlin/Stuttgart - Die Grünen wollen in einer Jamaika-Koalition womöglich Anspruch auf die Ministerien für Energie, Landwirtschaft und Verkehr erheben. "Das sind schon die Ressorts, die wir da auch im Auge haben", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitagabend der Bild. Er fügte aber hinzu, dass über die Ministerien stets ganz am Schluss gesprochen werde - und dies sei erfahrungsgemäß "eine der härtesten Verhandlungen".

Bei den Grünen stehe eine Energiewende, eine Verkehrswende und eine Agrarwende "ganz oben an". Das gelte insbesondere für den Klimaschutz. "Nicht, weil das unser Steckenpferd ist, sondern weil es eine Menschheitsfrage ist", sagte Kretschmann. Für die Grünen sei es daher wichtig, bei ihrem "Kernthema" nachher auch zu bestimmen, "was da geht".

Trittin an Merkel: „Komm mal rüber“

Die Grünen verhandeln derzeit mit Union und FDP über die Bildung einer Jamaika-Koalition. Zum Stand der Verhandlungen äußerte sich Geschäftsführer Michael Kellner skeptisch. Er sagte der Nachrichtenagentur AFP am Samstag: "Am Ende der Woche haben wir verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre der anderen Parteien. Das reicht noch nicht."

Auch Jürgen Trittin hat Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert, seiner Partei bei den Sondierungsgesprächen zur Bildung einer neuen Bundesregierung endlich entgegenzukommen. Bisher gebe es als Resultat der Gespräche nur Dissens-Listen, sagte er bei der niedersächsischen Landesdelegiertenkonferenz der Grünen am Samstag in Hameln. Unter großem Beifall der Delegierten nannte Trittin als einen wesentlichen grünen Standpunkt die Abschaltung der Kohlekraftwerke. Wenn Merkel mit den Stimmen der Grünen wieder zur Kanzlerin gewählt werde wolle, müsse sie sich bewegen. „Komm mal rüber“, rief Trittin unter dem Beifall der Delegierten der CDU-Politikerin zu.

Özdemirs Chancen auf den Außenminister-Posten schon passé?

Die Grünen hatten am Freitag einen Medienbericht dementiert, wonach sie sich bereits auf die Beanspruchung bestimmter Ministerien verständigt habe.

Der Spiegel hatte gemeldet, die Grünen wollten das Umweltressort, außerdem entweder das Landwirtschafts- oder das Verkehrsministerium und als drittes Haus das Sozialministerium. Das würde den Verzicht auf das Außenamt bedeuten; Parteichef Cem Özdemir galt bislang als ein möglicher Außenminister in einem Jamaika-Bündnis.

AFP