Jamaika gescheitert: Was jetzt passieren könnte?

Die Jamaika-Verhandlungen wurden von der FDP abgebrochen. Gibt es Neuwahlen? Alle Infos finden Sie hier.

Berlin - Bald einen Monat ziehen sich die Jamaika-Sondierungen. Und theoretisch können Union, FDP und Grüne so lange verhandeln, wie sie es für nötig halten. Aber praktisch kommen sie natürlich irgendwann an ein Ende - ob erfolgreich oder nicht. In der Nacht zum Freitag wollen die Sondierungsparteien entscheiden, ob sie eine Regierungskoalition bilden wollen oder nicht.

Was aber, wenn angesichts vieler Streitpunkte kein Kompromiss möglich ist? Dann stehen Neuwahlen im Raum. Die Bundestagswahlen vom September würde wiederholt werden, die Bürger müssten nochmals abstimmen. Denn die SPD hat einer Großen Koalition bereits eine klare Absage erteilt - und dies wäre die einzige Koalition außer Jamaika, die theoretisch eine Mehrheit hätte.

Die wichtigsten Fragen und Fakten zu möglichen Neuwahlen im Falle gescheiterter Sondierungsgesprächen sind hier zusammengefasst.

Was passiert, wenn sich CDU, CSU, FDP und Grüne nicht auf eine Koalition einigen?

Egal ob die Verhandlungen endgültig scheitern oder zu einem erfolgreichen Abschluss kommen: Der Bundespräsident wird irgendwann die Initiative ergreifen. Er hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, jemanden für das Amt des Bundeskanzlers vorzuschlagen - und zwar nach allgemeiner Rechtsauffassung „binnen angemessener Frist“.

Was bedeutet: „binnen angemessener Frist“?

Üblicherweise wartet der Bundespräsident das Ende der Koalitionsverhandlungen ab. Er kann allerdings die verhandelnden Parteien zur Eile mahnen, indem er sagt: An einem bestimmen Termin werde ich jemanden für die Kanzlerwahl vorschlagen. Auch wenn es keine Einigung gibt, muss er „binnen angemessener Frist“ einen Vorschlag machen. Die Abgeordneten im Bundestag können die vorgeschlagene Person dann wählen - wenn sie denn wollen. Im ersten Wahlgang bedarf es der absoluten Mehrheit aller Stimmen, um Kanzler(-in) zu werden.

Was ist, wenn niemand die absolute Mehrheit bekommt?

Der Bundestag hat zwei Wochen Zeit, um gegebenenfalls eine andere Person zu wählen. Wieder gilt: mit absoluter Mehrheit. Kommt diese „Kanzlermehrheit“ nicht zustande, folgt eine letzte Abstimmung. Hier reicht die einfache Mehrheit. Bundeskanzler(-in) wird dann, wer von allen Kandidaten die meisten Stimmen gewinnt. So ist gewährleistet, dass es keine kanzlerlose Zeit in Deutschland gibt.

Wird Deutschland dann von einer Minderheitsregierung geführt?

Dass es dazu kommt, ist höchst unwahrscheinlich. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier müsste nämlich entscheiden, ob er den Kandidaten innerhalb von sieben Tagen zum Bundeskanzler ernennt - oder ob er lieber den Bundestag auflöst. Dann gäbe es tatsächlich Neuwahlen, und zwar innerhalb von 60 Tagen nach Auflösung des Bundestages.

Kann Merkel auch die Vertrauensfrage stellen?

Die Vertrauensfrage stellen und absichtlich verlieren, um Neuwahlen herbeizuführen - so handhabten es bereits Willy Brandt (1972), Helmut Kohl (1982) und Gerhard Schröder (2005). Kanzlerin Merkel hat diese Möglichkeit nicht, denn anders als die damaligen Kanzler ist sie nur noch geschäftsführend im Amt. Sie ist gewissermaßen nicht mehr die Kanzlerin dieses Parlaments. Merkel hat zwar grundsätzlich die gleichen Befugnisse wie eine „reguläre“ Bundeskanzlerin. Sie kann aber nicht die Vertrauensfrage stellen. Der derzeitige Bundestag hat sie ja nie gewählt, ihr also nie das Vertrauen ausgesprochen. Deshalb ergäbe auch die Nachfrage, ob sie noch das Vertrauen der Abgeordneten hat, wenig Sinn.

