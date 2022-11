Böhmermann rechnet mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk ab, übt Selbstkritik – und bittet Zuschauer zu gehen

Von: Stefanie Fischhaber

Im ZDF Magazin Royale ging Jan Böhmermann mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ins Gericht. © Screenshot/ ZDF Magazin Royale

Jan Böhmermann ging im ZDF Magazin Royale mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ins Gericht. Er zeigte Missstände auf und sprach sich für eine Reform des ÖRR aus.

Köln - In seiner Late-Night-Show „ZDF Magazin Royale“ deckt Jan Böhmermann mit seinem Team regelmäßig Missstände auf. Kürzlich machte der Satiriker Schlagzeilen, weil er in seiner Sendung einen Bericht über den NSU-Terror veröffentlichte. Jetzt setzte sich der Moderator kritisch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auseinander - und bat seine Zuschauer am Ende, das Studio für eine Betriebsversammlung zu verlassen.

Missstände im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Böhmermann hält Wutrede im ZDF

Am Freitag (4. Nobember) arbeitete Böhmermann in seiner Sendung die Skandale beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) auf. Als „ein Kind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“, wie er sich in der Sendung nannte, wurde er dabei auch etwas emotional. „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist scheiße“, eröffnete Böhmermann seine Wutrede gegen seinen Arbeitgeber.

Gleich zu Beginn der Sendung erklärte er: „Ich äußere mich rein als Privatmann, nicht als Moderator im ZDF.“ Im Laufe des Beitrags holte er damit immer wieder gegen Tom Burhow, den Vorsitzenden der ARD aus. Dieser habe sich kürzlich mit einer ähnlichen Aussage für eine Revolution im ÖRR ausgesprochen, nachdem er bereits seit neun Jahren Intendant des Westdeutschen Rundfunks ist.

ZDF Magazin Royale: Jan Böhmermann kritisiert ARD-Chef-Etage

Die Seitenhiebe gegen die Chef-Etage im ÖRR beschränkte Böhmermann allerdings nicht nur auf Buhrow. Kritik äußerte er auch an den zahlreichen Skandalen, zum Beispiel der mittlerweile zurückgetretenen MDR-Direktorin in Sachsen-Anhalt und der Dienstwagen-Affäre der BR-Technik-Direktorin. Ins Gericht ging er auch mit der ehemaligen RBB-Intendantin Patrizia Schlesinger, der Vetternwirtschaft vorgeworfen wurde. Auch im NDR-Landesfunkhaus gebe es Vetternwirtschaft, so Böhmermann.

„Die Kacke ist am Dampfen“, fasste Böhmermann die aktuelle Situation im ÖRR zusammen. Kritisch sehe er auch die defensive Haltung von ARD und ZDF in diesen Skandalen. Er bemängelte auch, dass sich die Anstalten regelmäßig von ihrem eigenen Programm distanzierten, „damit Nazis keinen Shitstorm starten“, sagte der Satiriker. An seinem eigenen Sender kritisierte er zum Beispiel, dass er eine Laudatio des Rappers Danger Dan gekürzt hatte, weil dieser AfD-Anhänger als „Volldeppen“ bezeichnet hatte.

Böhmermann kritisiert Öffentlich-Rechtlichen: Reformbedarf bei Strukturen und Arbeitsbedingungen

Den ÖRR so zu sehen, „wie er jetzt ist, das tut einfach weh“, sagte Böhmermann. Diese Missstände sollten eigentlich durch Kontrollmechanismen vermieden werden. Der Rundfunkrat und der Verwaltungsrat sollen die Kontrollinstanzen des ÖRR darstellen. Doch im ZDF Verwaltungsrat sitzen auch Politiker wie Markus Söder und Malu Dreyer.

Unabhängigkeit, Staatsferne und Diversität seien da weit gefehlt, attestierte Böhmermann. In den Gremien sitzen demnach kaum ethnische Minderheiten oder Mitglieder der LGBTQ-Community. „Eine Institution ist immer genau dafür da, wofür sie gegründet wurde. Im Fall des Öffentlich-Rechtlichen, für die deutsche Gesellschaft von Juni 1950“, urteilte Böhmermann.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hätte Reformbedarf, meint Böhmermann. Doch das sei noch lange kein Grund dafür, den ÖRR gleich abzuschaffen, wie es von vielen „autoritären Trotteln“ seit Jahren gefordert wird. Reformbedarf sehe Böhmermann vor allem bei den Strukturen und den Arbeitsbedingungen des Personals. Vor allem den freien Mitarbeitenden, die alleine beim ZDF 40 Prozent der Mitarbeiter ausmachen, fehle es an Planungssicherheit. Viele klagten über Existenzängste.

Selbstkritik beim ZDF Magazin Royal: Böhmermann beendet Sendung mit Betriebsversammlung

„Ich halte diese Systemerhaltungsreflexe nicht mehr aus“, sagte Böhmermann. Der ÖRR brauche eine Reform, „damit er ein starkes und unabhängiges Instrument für Aufklärung und Machtkritik bleibt.“ Das funktioniere allerdings nicht, wenn Machthaber in den Kontrollgremien sitzen oder Intendanten ihre Privilegien nicht überdenken.

Zum Ende der Sendung übte sich der Satiriker in Selbstkritik. Auch in seiner eignen Produktion gehe einiges schief. Um ein Zeichen für die Mitarbeiter der Late-Night-Show zu setzen, gab es für die Zuschauer ein sehr ungewöhnliches Ende: Böhmermann bat die Zuschauer, das Studio zu verlassen. Die Belegschaft käme nun zu einer Betriebsversammlung zusammen. (sf)