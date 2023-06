Jetzt droht Wagner-Chef Prigoschin mit Einmarsch in Belgorod

Von: Daniel Dillmann

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin spricht vom „Chaos“ im russischen Verteidigungsministerium und denkt laut über einen Einsatz seiner Söldnerarmee an der Grenze nach.

Kiew - Wieder einmal attackiert Jewgeni Prigoschin die russische Militärführung. Stein des Anstoßes bietet dem Chef der Söldnertruppe Wagner diesmal die Lage in der Grenzregion Belgorod. Die Gegend steht im Ukraine-Krieg unter Dauerbeschuss. Partisanen liefern sich immer wieder Gefechte russischen Truppen. Tausende Menschen befinden sich bereits auf der Flucht.

Schuld an der Situation ist laut Prigoschin das Verteidigungsministerium Russlands. „Das Ministerium ist nicht in der Lage, etwas zu tun. In dem Ministerium herrscht Chaos“, sagte der Wagner-Chef laut der Nachrichtenagentur dpa am Samstag. Sollte es den regulären Einheiten des russischen Militärs nicht gelingen, „schnellstens Ordnung zu schaffen“, würde Prigoschin seine eigenen Truppen in die Region entsenden. „Es läuft dort schon eine Eroberung des Gebiets“, sagte Prigoschin. „Es sterben friedliche Menschen.“ Die Bevölkerung brauche Schutz. „Wir werden nicht auf eine Einladung warten“, betonte Prigoschin. Allerdings müsse das russische Militär Munition bereitstellen. „Sonst sitzen wir, wie es heißt, mit dem nackten Arsch auf dem Frost.“

Jewgeni Prigoschin, hier vor der Stadt Bachmut, droht damit, seine Truppen nach Belgorod zu schicken. © HANDOUT/AFP

Prigoschin will Konflikt mit Kadyrow ausgeräumt haben

Prigoschin gilt nach wie vor als enger Vertrauter von Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Doch der einst als „Putins Koch“ bekannte 62 Jahre alte Oligarch lässt kaum eine Gelegenheit, die übrige russische Führung zu diskreditieren. Vor allem während der Schlacht um Bachmut, an deren Eroberung Wagner-Söldner maßgeblich beteiligt waren, hatte Prigoschin über fehlende Unterstützung seitens des Militärs geklagt. Seine Einheiten hätten weder die nötige Munition noch Versorgung erhalten. Internationale Beobachter vermuten, dass allein bei der Schlacht um Bachmut bis zu 30.000 russische Soldaten gefallen sind.

Prigoschin kam auch auf seinen Streit mit Ramsan Kadyrow zu sprechen. Der Anführer der tschetschenischen Republik hatte Prigoschin mit Gewalt gedroht, sollte er seine Kritik am Kreml nicht einstellen. Prigoschin sagte nun, er habe sich mit Kadyrow in einem Telefonat ausgesprochen und den Konflikt aus der Welt geschafft. Den Mund verbieten lassen würde er sich aber nicht.

Prigoschin erneuert Kritik an Kreml wegen Verlauf des Ukraine-Kriegs

Das bewies Prigoschin direkt mit der nächsten Kritik am Kreml. Teilen der dortigen Regierung warf er vor, Zwietracht zwischen seinen und Kadyrows Truppen sähen zu wollen. „Das ist ein gefährliches Spiel“, sagte er. „Nicht wir haben die Büchse der Pandora geöffnet“, sagte Prigoschin wohl mit Blick auf den bislang für Russland unglücklichen Verlauf des Ukraine-Kriegs. Um den Krieg doch noch zu gewinnen, sei eine Generalmobilmachung notwendig, so Prigoschin. (mit dpa)