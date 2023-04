Peinliches Kompliment: Biden verwechselt Rugby-Team „All Blacks“ mit Militäreinheit

Von: Christoph Gschoßmann

Joe Biden ist bekannt dafür, sich peinliche Aussetzer zu leisten. Bei seiner Irland-Reise war es wieder so weit: Der US-Präsident verwechselte etwas.

Dublin - Peinlicher Fauxpas von US-Präsident Joe Biden in Irland: Er verwechselte das neuseeländische Rugby-Team „All Blacks“ mit der berüchtigten britischen Militäreinheit „Black and Tans“, die vor einem Jahrhundert gegen die republikanischen Iren kämpfte.

Biden in Irland: US-Präsident will vom Rugby sprechen - und verwechselt Teamnamen mit Militäreinheit

Am Ende einer Rede in einem Pub am Mittwochabend (12. April 2023) sprach Biden zu den Anwesenden – flankiert von dem irischen Außenminister Micheál Martin und dem Rugby-Star Rob Kearney, Bidens Cousin. Letzterem versuchte der Präsident ein Kompliment zu dessen sportlichen Glanzleistungen zu machen. Er bezog sich auf ein Spiel von Irlands Rugby-Team im November 2016, das damals in Chicago zum ersten Mal seit 111 Jahren Neuseeland besiegte. Die neuseeländische Rugby-Mannschaft wird in Anlehnung an ihre Trikots „All Blacks“ genannt.

„Er ist ein verdammt guter Rugbyspieler, und er hat die Black and Tans höllisch geschlagen“, sagte Biden. Das Publikum lachte daraufhin nur. Die Black and Tans waren eine Hilfseinheit der britischen Sicherheitskräfte, die in ihrem Unabhängigkeitskrieg von 1919-1921 gegen die IRA-Rebellen kämpften. Ihr Name spiegelte die improvisierten und inkonsistenten Farben ihrer Uniformen wider.

Peinlicher Auftritt bei Irland-Reise: Twitter-User erheitern sich über Biden-Ausrutscher

Videos der Rede gingen in den sozialen Medien in Irland viral. Kommentatoren listeten mit einem Augenzwinkern die Karriereerfolge des pensionierten Rugby-Außenverteidigers auf - darunter nun auch seinen Sieg über die britischen Streitkräfte vor einem Jahrhundert. „Das größte Geschenk, das Irland von Joe Biden wollte, war ein charakteristischer Ausrutscher ... er hat uns einen für das Jahrhundert geschenkt“, twitterte der Komiker Oliver Callan.

Bidens Beraterin Amanda Sloat, die Senior Director des National Security Council für Europa, versuchte am Donnerstag, den Lapsus herunterzuspielen: „Ich denke, für jeden in Irland, der ein Rugby-Fan war, war es klar, dass der Präsident über die All Blacks sprach und Irlands Sieg über das neuseeländische Team im Jahr 2016.“ Sie fügte hinzu: „Seinem Cousin, der neben ihm saß, war sicherlich klar, wer in diesem Match gespielt hatte.“ Biden hat irische Vorfahren: Laut dem Irish Family History Centre stammten zehn seiner 16 Ururgroßeltern von der Grünen Insel.

Biden (80) hat angekündigt, im kommenden Jahr noch einmal für die Präsidentschaft kandidieren zu wollen. Das Wahlkampfteam von Bidens Rivalen Donald Trump (76) versuchte bei der für Biden erfolgreichen letzten Wahl, diese als Senilität darzustellen. Der in den USA angeklagte Trump indes könnte auch aus dem Gefängnis kandidieren. (cgsc)