Wilde Gerüchte um Kadyrow: Flog Putins Bluthund in mysteriösem Ambulanz-Jet nach Hannover?

Von: Jens Kiffmeier

Sorgte schon wieder für wilde Spekulationen wegen eines Fluges von Moskau nach Hannover: Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow. © Emile Alain Ducke/dpa/flightradar/Montage

Rätselraten um mysteriösen Flug: Ein privater Ambulanz-Jet fliegt von Moskau nach Hannover – und löst wilde Spekulationen aus. War Kadyrow an Bord?

Hannover – Großer Wirbel um einen Krankentransport: Der Flug eines privaten Ambulanz-Jets hat im Netz die Gerüchteküche angeheizt. Nachdem das Flugreise-Tracking-Portal flightradar24.com einen ungewöhnlichen Flug von Moskau nach Hannover gemeldet hatte, wurde in den sozialen Netzwerken über die Insassen in dem Rettungsflieger spekuliert. War eventuell der kranke Machthaber Tschetscheniens, Ramsan Kadyrow, in die niedersächsische Hauptstadt zur Behandlung transportiert worden? Oder gar Wladimir Putin? Immerhin wurden Russlands Präsidenten auch schon allerhand Krankheiten nachgesagt?

Die Aufregung war groß. Denn: Am Mittwoch (20. September) war der Bombardier Learjet der privaten FAI-Air-Ambulanz-Flotte um 8 Uhr morgens in Nürnberg abgehoben und war direkt nach Moskau geflogen. Von dort ging es nach Angaben von flightradar24.com um 13.15 Uhr direkt nach Hannover, wo der Flieger um 14.51 landete. Das Nachrichtenportal t-online.de berichtete zuerst von dem Flug und bezog sich auf Angaben mehrerer russischer Medien.

Rätselhafter Flug von Russland: Wurde Ramsan Kadyrow per Ambulanz-Jet nach Hannover gebracht?

Doch wer war an Bord? Auf der Nachrichtenplattform X (früher Twitter) waren sich viele Nutzer einig: Es muss Ramsan Kadyrow sein, genannt Putins Bluthund. Der tschetschenische Machthaber gilt als einer der wenigen Verbündeten von Russlands Präsidenten Wladimir Putin.

Kadyrow krank oder tot? Gerüchte um Nieren-Leiden

Doch zuletzt gab es unbestätigte Berichte, dass er erkrankt sei und in Moskau wegen eines Nieren-Leidens im Koma liegen würde. Zwar hatten die Telegram-Kanäle von Kadyrow Videos verbreitet, die Lebenszeichen von dem Machthaber senden sollten. Doch die Gerüchte rissen nicht ab, sogar über seinen Tod wurde bereits spekuliert.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Informationen nicht. Jedoch deutet derzeit wenig darauf hin, dass Kadyrow an Bord des Rettungsfliegers war. Wie ein Sprecher der Bundespolizei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) sagte, seien unter anderem „zwei Deutsche“ in dem Ambulanz-Jet gewesen. Ob es sich dabei aber um die Mediziner an Bord, kranke deutsche Staatsbürger oder um Menschen mit mehreren Pässen gehandelt haben könnte, wurde nicht klar.

Fest steht aber: Ganz ungewöhnlich sind diese Flüge nicht. Bei FAI Rent-a-jet handelt es sich um eine Nürnberger Charterfluglinie, die VIP-Flüge, Fracht- und Express-Kurier-Flüge sowie Ambulanzflüge durchführt. Die Rettungsflieger sind als medizinische Luxustransporter ausgestattet. Unter anderem wurde der Kremlkritiker Alexej Nawalny nach seiner Vergiftung 2020 mit einem Ambulanzjet von FAI Rent-a-jet nach Berlin zur Behandlung in der Charité geflogen. Zudem hatte bereits vor Wochen ein anderer rätselhafter Flug von Moskau nach München für Verwirrung gesorgt.

Vor den Russland-Sanktionen wurden viele Oligarchen in Deutschland behandelt

Diese Flüge fallen insofern derzeit immer auf, weil es seit dem Beginn des Ukraine-Krieges und den von der Europäischen Union verhängten Sanktionen kaum möglich ist, zwischen der EU und Russland zu fliegen. Zuvor war es nicht ungewöhnlich, dass osteuropäische Politiker oder Oligarchen in deutsche Kliniken zur Behandlung flogen. (jkf)