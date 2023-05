Putins Bluthund Kadyrow erhebt wilde Vorwürfe: Sein Lieblingspferd wurde angeblich entführt

Von: Moritz Serif

Teilen

Das Pferd des Tschetschenen-Anführers Ramsan Kadyrow wurde gestohlen. © -/AP/dpa

Tschetschenen-Anführer Ramsan Kadyrow klagt sein Leid. Angeblich wurde sein Lieblingspferd entführt, um ihn zu erpressen.

Kiew/Prag - Achtung, jetzt wird es wild: Der tschetschenische Staatschef Ramsan Kadyrow, auch bekannt als Wladimir Putins Bluthund, erhebt schwere Vorwürfe. Angeblich hätten der ukrainische Geheimdienst und die tschechische Polizei einen seiner Lieblingshengste entführt. Wohlgemerkt, um anschließend Lösegeld von ihm zu erpressen.

Zazou, ein 16-jähriger Englischer Vollblüter, der Kadyrow gehört, wurde im März dieses Jahres aus einem Stall im tschechischen Dorf Krabčice gestohlen. In einem Telegram-Posting am Montag (15. Mai) behauptete Kadyrow, dass er nach dem Vorfall von ukrainischen Geheimdiensten „über eine dritte Partei“ kontaktiert wurde. Diese habe ihm anboten, das Pferd im Austausch gegen 18.000 Dollar zurückzugeben.

Putins Bluthund Kadyrow: „Sie wussten, dass ich an dem Hengst hänge“

„Sie wussten, dass ich an dem Hengst hänge, und sie hatten nicht unrecht. Ich habe natürlich zugestimmt“, schrieb Kadyrow und nannte die 18.000 Dollar „nur ein paar Cent“. Zazou, der Berichten zufolge 2012 von Kadyrow erworben wurde, steht seit 2014 zusammen mit anderen europäischen Vermögenswerten Kadyrows unter Arrest. Dies ist Teil der EU-Sanktionen, die gegen den tschetschenischen Machthaber wegen seiner angeblichen Rolle bei weit verbreiteten Rechtsverletzungen verhängt wurden. Darüber hatte auch die Moscow Times berichtet.

Die Sanktionen hinderten Zazou - einst ein bekannter Hengst in der Welt des Pferderennsports - daran, an Wettkämpfen teilzunehmen, und ließen das Pferd praktisch in tschechischen Ställen zusammen mit mehreren anderen Rennpferden Kadyrows eingesperrt.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Putins Bluthund Kadyrow hoffte auf Übergabe des Pferdes

„Um ehrlich zu sein, hatte ich gehofft, dass Zazou offiziell übergeben werden würde, dass die Sanktionen gegen ihn aufgehoben würden und so weiter. Aber der [ukrainische] Geheimdienst hat seine Entführung einfach inszeniert ... zusammen mit der tschechischen Polizei“, klagt Kadyrow über den Vorfall. „Meine Freunde, wenn ihr etwas aus Europa geliefert bekommen wollt, fragt einfach den ukrainischen Geheimdienst [um Hilfe]“, scherzte Kadyrow. Es war nicht möglich, die Behauptungen Kadyrows unabhängig zu überprüfen.

Ramsan Kadyrow hat kürzlich angekündigt, eine eigene „Privatarmee“ nach dem Vorbild Wagner gründen zu wollen. In einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti erklärte Kadyrow, dass die von ihm erdachte Söldnergruppe überall auf der Welt zum Schutz der von ihm sogenannten „unterdrückten Völker“ kämpfen könnte. (mse)