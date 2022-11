Bayerns CSU-Ministerin Kaniber bei Autounfall „erheblich verletzt“ - Unfallgegnerin kämpft offenbar um ihr Leben

Von: Richard Strobl

Michaela Kaniber und Markus Söder gehen durch den Reichswald. (Archivbild) © Daniel Vogl/dpa

Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) ist am Montag bei einem Autounfall mit ihrem Dienstwagen verletzt worden.

Berchtesgaden - Schock in Bayerns Politik: Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) ist am Montag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden und liegt im Krankenhaus. Nach Informationen unserer Redaktion ist Kaniber erheblich, aber nicht lebensgefährlich verletzt; die 45-Jährige bleibe noch zur Beobachtung in der Klinik, heißt es aus ihrem Umfeld. Es gehe ihr „den Umständen entsprechend gut“. Ihre Unfallgegnerin kämpft aber offenbar mit lebensgefährlichen Verletzungen.

Michaela Kaniber bei Autounfall verletzt - Polizei nennt Details

Aus einem anonymisierten Polizeibericht geht hervor: Kanibers Fahrerin – unterwegs im Dienst-BMW – war nach Stand der Dinge nicht schuld am Unfall. Auf einer Kreisstraße bei Siegsdorf schleuderte demnach ein Suzuki, der einem anderen Fahrzeug in letzter Sekunde ausweichen musste, in die Ministerlimousine. Die Fahrerin des Suzuki wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen; Kaniber und ihre leicht verletzte Fahrerin wurden ebenfalls in Kliniken gebracht.

Beide Autos sind schwer beschädigt, die Polizei ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete ein Unfallgutachten an, die Straße ist seit Stunden gesperrt. Insgesamt war ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter auch die Feuerwehr, bei dem schweren Unfall im Einsatz. Die mutmaßliche Unfallverursacherin ist eine 22-Jährige aus Österreich, die mit ihrem Audi auf die Gegenspur geraten war und so das folgenschwere Ausweichmanöver ausgelöst hatte.

Kaniber wird deshalb wohl auch nicht an der Kabinettssitzung am Dienstagvormittag in München teilnehmen. Sie wird wohl die weiteren Termine diese Woche ebenfalls absagen. Ministerpräsident Markus Söder wurde umgehen über den Unfall informiert, er steht mit Kaniber in Handy-Kontakt. Die 45-jährige Ministerin ist seit März 2018 im Kabinett, wird seither von Zeit zu Zeit auch für andere Aufgaben gehandelt. Der Unfall geschah in der Nähe ihrer Heimat, die CSU-Politikerin (verheiratet, drei Töchter) lebt im Landkreis Berchtesgadener Land. Sie war unterwegs zu einem Termin in München. Freunde, Kollegen und Parteifreunde schickten ihr umgehend Genesungswünsche.