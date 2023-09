Verwechslung im Kanzleramt: Hofreiter schickte Brandbrief an falschen Olaf Scholz

Von: Robert Wagner

Teilen

Ein Brandbrief in Sachen Ukraine-Krieg ging an einen Mann, der im Kanzleramt tätig ist und Olaf Scholz heißt - aber nicht der Bundeskanzler ist.

Berlin – Offenbar gibt es im Bundeskanzleramt mehr als nur einen Olaf Scholz. Das wurde nun durch ein Missgeschick bekannt, das den Mitarbeitern des Bundestagsabgeordneten Anton Hofreiter (Grüne) passiert sein soll. Der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag gehört zu den schärfsten Kritikern von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Unter anderem kritisierte Hofreiter den Kanzler schon des Öfteren für seine zögerliche Haltung, wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine geht.

Hofreiters Brandbrief ins Kanzleramt in Sachen Ukraine-Krieg ging an den falschen Olaf Scholz

In diesem Zusammenhang ging Mitte September ein Brandbrief an den Kanzler, den Hofreiter gemeinsam mit den Abgeordneten Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Andreas Schwarz (SPD) verfasst hatte. Die drei Bundestagsabgeordneten forderten Scholz darin auf, der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine zuzustimmen. Der Brandbrief erreichte das Kanzleramt auch und sorgte für Schlagzeilen, war jedoch an den falschen Olaf Scholz adressiert, wie der Spiegel nun berichtete.

Übt regelmäßig scharfe Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der Ampel-Koalition: Anton Hofreiter, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag. © Kay Nietfeld/dpa

Es handelt sich offenbar um eine simple Verwechslung. Wie der Spiegel ausführt, arbeitet in der IT-Abteilung des Kanzleramts ein weiterer Olaf Scholz. Dessen offizielle E-Mail-Adresse weist ihn auch als IT-Mitarbeiter aus. Der entsprechende Adresszusatz wurde beim Abfassen der Mail dank der Autovervollständigung automatisch ergänzt, was den Mitarbeitern in Hofreiters Büro aber nicht aufgefallen ist. So ging der Brandbrief versehentlich an den falschen Olaf Scholz – und schon war das Missgeschick gesehen.

„Wenn falsche Mailadressen unser einziges Problem mit dem Kanzleramt wären, wäre ich zufrieden“

Die E-Mail erreichte den Bundeskanzler dennoch – seine Büroleiterin war in CC gesetzt. Hofreiter selbst nimmt den Vorfall gelassen. „Den Kanzler hat der Brief erreicht, das weiß ich“, sagt er laut Spiegel. „Wenn falsche Mailadressen unser einziges Problem mit dem Kanzleramt wären, wäre ich zufrieden.“ Anton Hofreiter gehört seit Beginn des Ukraine-Krieges zu den lautesten Stimmen innerhalb der Ampel-Koalition, die Bundeskanzler Scholz zu mehr und schnelleren Waffenlieferungen an die Ukraine drängen.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

In dem Brandbrief, der zunächst an den falschen Olaf Scholz adressiert war, forderten Hofreiter, Strack-Zimmermann und Schwarz den Kanzler dazu auf, die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive stärker zu unterstützen. „Insbesondere benötigt die Ukraine das Marschflugkörpersystem Taurus, das in den Beständen der Bundeswehr vorhanden ist, um die russische Kriegslogistik gezielt zu schwächen“, heißt es darin.