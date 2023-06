Kanzlerkandidatur-Umfrage: Söder bekommt Konkurrenz durch Wüst – Rekord-Zustimmung für AfD

Von: Momir Takac

Der Höhenflug der AfD geht weiter. In einer Umfrage erreicht sie einen neuen Rekordwert. Beim Kanzlerkandidaten der Union wird das Rennen spannender.

Berlin/München – In gut zwei Jahren steht die nächste Bundestagswahl an, die auch über den neuen Bundeskanzler entscheidet. Bereits jetzt gibt es in regelmäßigen Abständen Umfragen – auch um die aktuelle Stimmungslage in Deutschland zu bewerten. Besonders der neueste Trend hat es in sich: Die AfD würde zweitstärkste Kraft werden.

AfD erreicht in Umfrage Rekordwert – zweitstärkste Kraft vor der SPD

Laut dem aktuellen ZDF-„Politbarometer“ käme die Alternative für Deutschland bundesweit auf 19 Prozent Zustimmung – der höchste Wert überhaupt. Im Vergleich zur letzten Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen verbesserten sich die Rechtspopulisten um einen Punkt. Die SPD verlor einen Punkt und kommt nur noch auf 18 Prozent, was Rang drei nach CDU/CSU (unverändert 28 Prozent) und AfD bedeutet.

Bündnis 90/Die Grünen kommt unverändert auf 16 Prozent, die FDP auf sechs, die Linke auf fünf Prozent. Der Höhenflug der AfD ist ungebrochen, zuletzt holte die Partei in Sonneberg erstmals ein kommunales Spitzenamt. Das Markt- und Sozialforschungsinstitut Insa sieht die AfD in ihrer neuesten Umfrage sogar bei 20,5 Prozent. Der aktuelle Trend setzt alle Parteien unter Druck, auch in der CDU rätselt man, wie mit dem AfD-Erfolg umzugehen ist.

Analyse: Söder als Kanzlerkandidat der Union hätte beste Chancen gegen die AfD

Bei der Frage, wie die Union der AfD Wähler abwerben kann, hilft eine Insa-Analyse im Auftrag der Bild. Sie untersuchte, welcher Unionspolitiker in einem Bundestagswahlkampf die besten Karten gegen die AfD hätte. Es wäre Markus Söder. Der CSU-Chef belegt auf einer Beliebtheitsskala unter AfD-Anhängern Rang vier. CDU-Chef Friedrich Merz ist Siebter, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst nur Elfter.

Auch Experten sehen das so. Söder erkenne „am ehesten“ den Zeitgeist, sagte Meinungsforscher Klaus-Peter Schöppner der Bild. Er habe mit seinen „streng-konservativen politischen Themen“ das Potenzial, AfD-Wähler zurück zur Union zu locken. Wegen seines „forschen Auftretens“ würde der bayerische Ministerpräsident außerhalb des Freistaats allerdings Sympathien einbüßen.

Kanzlerkandidat der Union: Wüst holt gegen Söder stark auf

Damit lässt sich vielleicht auch das aktuelle Ergebnis einer Umfrage nach dem besten Kanzlerkandidaten der CDU/CSU bewerten. Im neuesten ZDF-„Politbarometer“ liegt Hendrik Wüst plötzlich gleichauf mit Söder. Jeweils 22 Prozent räumen dem einen oder anderen die größten Chancen ein. Unter Unionsanhängern ist die Sache klarer: 28 Prozent halten Wüst im Vergleich zu Söder (25 Prozent) für den aussichtsreichsten Kandidaten. Merz kommt nur auf 16 Prozent (22 Prozent) Zustimmung, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther auf elf (zehn Prozent).

Söder büßte innerhalb eines Jahres gewaltig an Vorsprung ein. Damals sahen unter den CDU/CSU-Anhängern in einer Insa-Umfrage für die Bild am Sonntag 38 Prozent bei Söder die besten Chancen und nur sechs Prozent bei Wüst. Während Söder einer Kanzlerkandidatur ohnehin eine Absage erteilte, schließt sie Wüst nicht aus. (mt)