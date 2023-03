Kein Sold für Putins Truppen: Russlands Armee kämpft aktuell ohne Bezahlung

Von: Lucas Maier

Immer wieder berichten russische Soldaten, von massiven Problemen. Mittlerweile soll sogar das Gehalt oft ganz ausbleiben, wie eine Recherche zeigt.

Moskau - Soldaten, die für Russland in den Ukraine-Krieg ziehen, stehen mindestens 195.000 Rubel pro Kalendermonat zu. So steht es zumindest in der von Wladimir Putin genehmigten Verlautbarung auf der Website des Kreml. Doch bei der Auszahlung der umgerechnet rund 2300 Euro, soll es zu massiven Problemen kommen. Teilweise sollen Gehälter für Militärangehörige im März 2023 gar nicht ausbezahlt worden sein, wie die unabhängige Nachrichtenagentur verstka schreibt.

Über die Facebook ähnliche Seite, VKontakte (VK), beschweren sich laut den Recherchen der Agentur immer mehr Menschen in Russland über zu geringes oder gar fehlendes Gehalt für ihren Militärdienst. „Werden wir umsonst kämpfen, oder was?“, wird einer der Posts zitiert.

Russland ohne Rubel? Soldaten und Angehörige bemängel ausbleibende Zahlungen

Von den Zahlungsproblemen sind den Recherchen zufolge nicht nur neu mobilisierte Soldaten, sondern auch Berufssoldaten und „Freiwillige“ betroffen. Die Beschwerden auf VK stammen nach Angaben von verstka aus 52 russischen Regionen und der annektierten Halbinsel Krim.

Für Russland an die Front: Zahlt Putin die Gehälter nicht? (Archivbild) © Alexander Reka/IMAGO-Images

„Um ehrlich zu sein, es ist wirklich schwer für mich. Ich bin im Mutterschaftsurlaub, ich arbeite nicht. Wir haben zwei Kinder: Eines ist drei Jahre alt, das andere acht Monate alt. Ich bekomme nur etwa 30.000 Rubel Kindergeld und mit diesem Geld helfe ich meinem Mann schon seit dem zweiten Monat und überweise ihm Geld für seine Ausgaben. Ohne die Hilfe meiner Mutter hätte ich nicht überlebt“, gab Victoria aus Moskau gegenüber verstka an. Ihr Mann kämpft seit Herbst 2022 für Russland.

In den Krieg für Russland: Der Preis scheint variabel

Neben den vielen Berichten über verspäteten oder gar ausbleibenden Sold, ist in den Recherchen auch die Rede von viel zu niedrigen Auszahlungen. Da die meisten Militäraufzeichnungen der Geheimhaltung unterliegen, ist es für viele Soldaten schwierig, nachzuweisen, dass ihnen Zuschläge oder höheres Gehalt zustehen, schreibt die russische Zeitung Nowaja gaseta.

Du wirst dort nie etwas beweisen. Als unsere Streitkräfte ukrainisches Territorium betraten, gab es keinen formellen Befehl. So funktioniert es also, es steht nirgendwo auf dem Papier.

Teilweise soll es auch daran liegen, dass Soldaten einer anderen Einheit zugewiesen werden, aber noch bei der alten gemeldet sind, so Victoria aus Moskau gegenüber verstka. Ähnlich erging es zu Kriegsbeginn auch Pawel Filatjew. Er wurde beim Überfall auf die Ukraine, als ausgebildeter Fallschirmjäger, kurzfristig einer Mörsereinheit zugewiesen. Das schrieb er in seinem Buch ZOV, in dem er von seiner Zeit als russischer Soldat berichtet. Doch wie viel Geld steht einem russischen Soldaten im Ukraine-Krieg zu?

Gehalt an der russischen Front: Der Sold ist klar geregelt

Der Mindestanspruch beläuft sich auf 195.000 Rubel, wie auf der Website des Kreml nachzulesen ist. Bei einem mobilisierten Soldaten setzt sich das Gehalt aus 158.000 Rubel Sozialleistungen und einer Zulage von mindestens 37.000 Rubel zusammen. Je nach Rang steigt und Aufgabe steigt der Sold. So verdient ein Zugführer 225.000 und Bataillonskommandanten 243.000 Rubel, wie eine russische Nachrichtenseite der ANO „National Priorities“ angibt.

Pro Tag, an dem ein Soldat an einer Offensivaktion beteiligt ist, bekommt er 8000 Rubel obendrauf. Die Berichte, die verstka aufgedeckt hat, zeigen jedoch, dass in der Realität häufig weitaus weniger bezahlt wird. Eine betroffene Ehefrau spricht berichtet hier teilweise von nur 7 bis 15.000 Rubel pro Monat. (Lucas Maier)