Milliardenpoker um die Kirche: Bundesregierung will jährliche Leistungen beenden

Von: Claudia Möllers

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Die Bundesregierung will die Staatsleistungen, die als Folge der Säkularisation an die Kirche gezahlt werden, ablösen. Doch die Verhandlungen sind besonders in Krisenzeiten zäh.

München/Berlin – Seit über 100 Jahren gibt es den staatlichen Beschluss, die jährlichen Dotationen des Staates an die katholische und die evangelische Kirche zu beenden. Erst stand es in der Weimarer Reichsverfassung (Artikel 138), dann wurde es ins Grundgesetz übernommen. Geschehen ist bisher fast nichts. Nun gibt es Gespräche zwischen dem Bundesinnenministerium und Kirchenvertretern, doch die Teilnehmer halten sich bedeckt.

Denn es geht um sehr viel Geld. 2021 haben die katholischen Bistümer knapp 242 Millionen Euro von Bund und Ländern erhalten, an die evangelische Kirche flossen sogar gut 347 Millionen Euro. Insgesamt also an die 590 Millionen Euro. Allein nach Bayern gingen 102 Millionen Euro – 76,3 Millionen an die katholische, 25,5 Millionen Euro an die evangelische Kirche.

„Abschlag“ für Staatsleistungen an Kirche könnte elf Milliarden Euro kosten

Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP vereinbart, dass die Staatsleistungen, die als Entschädigungen für die kirchlichen Enteignungen bei der Säkularisation 1803 gezahlt werden, endlich abgelöst werden. Doch welcher „Abschlag“ ist angemessen? Darüber streiten sich seit Jahren die Geister. In einem Gesetzentwurf ist vom 18,6-fachen der jährlichen Summe – also knapp elf Milliarden Euro – die Rede.

Die Kirchen rücken in dieser hochsensiblen Frage nicht mit Zahlen heraus. Im Zusammenhang mit einer Änderung des bayerischen Gesetzes über die Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und Mitglieder des Domkapitels sowie die Zuschüsse zum Personalaufwand des evangelischen Landeskirchenrats im Jahr 2012 wurde ein Faktor von 25,7 angewendet – das wären in Bezug auf die gesamten Staatsleistungen über 15 Milliarden Euro.

Gespräche gibt es jedenfalls zwischen dem Innenministerium und den Kirchen. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums teilte mit, dass Mitte November und Mitte Dezember weitere Sitzungen der Anfang August 2022 gegründeten Arbeitsgemeinschaft unter Beteiligung der Religionsgemeinschaften und Bundesländer stattfinden werden. „Abschließende Ergebnisse und auch Positionierungen der Kirchen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor“, so Britta Beylage-Haarmann. Und sie stellte klar, dass das geplante Gesetzgebungsverfahren bis zum Ende der Legislaturperiode abgeschlossen werden soll. „Dabei hat der Bund nur die Grundsätze für die Ablösung aufzustellen. Die Ablösung selber erfolgt durch die Länder als Träger der Staatsleistungen.“ Im Grundgesetz werde für die Umsetzung der Ablösung ein „angemessener Zeitrahmen festgelegt“.

Video: Energiekrise - Wird in Kirchen noch geheizt?

Heinrich Bedford-Strohm: „Die Gehaltspauschale sollte so schnell wie möglich abgelöst werden“

Nur knapp drei Millionen Euro der Staatsleistungen an die evangelische Landeskirche seien pauschal zur Unterstützung der Zwecke der Kirchenleitung vorgesehen, insbesondere für Gehälter des Landeskirchenrats, betont der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Das seien Rechtsverpflichtungen, die sich unmittelbar aus den Folgen der schrittweisen Säkularisation ergeben und unumstritten den durch Weimarer Reichsverfassung und Grundgesetz garantierten Staatsleistungen zuzurechnen sind. Der größte Teil seien Zahlungen, die auch andere Religionsgemeinschaften und sogar der Bund für Geistesfreiheit oder die Humanistische Union anteilig für ihre Mitglieder erhielten. Der jeweils gewährte Pro-Kopf-Betrag sei der gleiche, nur die Kirchen hätten mehr Mitglieder. Die Mittel dienten der Arbeit der Geistlichen vor Ort. Sie hätten ihren historischen Ursprung darin, dass in vorkonstitutioneller Zeit deren Lebensgrundlagen vom Staat abgesichert wurden, weil die Erträge der Pfarrstellen durch Pfründe abnahmen.

„Es ist schon etwas merkwürdig, wenn Verbände wie der Bund für Geistesfreiheit die Kirchen für ihre Privilegien kritisieren, dabei die Staatsleistungen anführen und dann die ganzen Zahlen einfach zusammengenommen werden, ohne darüber Auskunft zu geben, dass sie selbst die gleichen Leistungen erhalten. Da gibt es einen immensen Aufklärungsbedarf“, so Bedford-Strohm. Dieser „Seelsorgegeistlichen-Pfennig“ macht für die Evangelische Kirche in Bayern knapp 17 Millionen Euro aus, wird aber seit Langem faktisch nur zur Hälfte gewährt.

Geld vom Staat auch für für Erhalt von Kirchengebäuden vorgesehen

Neben den genannten Zuschüssen für die Kirchenleitung und dem „Seelsorgegeistlichen-Pfennig“ gibt es noch pauschalierte Baulasten, die insbesondere dem Erhalt von Kirchengebäuden und Pfarrhäusern dienten und je nach konkretem Bedarf stark schwankten. Den Erhalt von Denkmälern aber könne man nicht einfach als Geldzahlung an die Kirche betrachten, meint Bedford-Strohm. „Aus meiner Sicht sind das Einzige, was unzweifelhaft abgelöst werden sollte, die drei Millionen Euro. Mir ist es recht, wenn es so schnell wie möglich passiert.“ Denn wegen dieser drei Millionen werde der Kirche oft vorgeworfen, dass sie vom Staat ausgehalten werde – und das sei einfach unsinnig. Auch hinsichtlich des „Seelsorgegeistlichen-Pfennigs“ müsse man entscheiden: „Will man es beibehalten, dass der Staat für Institutionen, die sich um den sozialen Zusammenhalt engagieren, zahlt oder nicht?“

Dass es in den Verhandlungen stockt, führt Bedford-Strohm auch darauf zurück, dass die Landesregierungen, die das Geld für die Ablöse mit aufbringen müssten, zögerten. „Es ist wohl nicht attraktiv, den Bürgern zu erklären, dass sie für diese historische Ablösung einen größeren Betrag in den Haushalt einstellen müssen.“ Zudem brauche es dafür erst ein Bundesgesetz als Rahmen.

Auch Bedford-Strohm bestätigt erste Kontakte mit dem Staat. „Das ist kein kontrovers aufgeladenes Gespräch, wir haben da einen gemeinsamen Willen. Nur: Es ist sehr, sehr kompliziert.“ In den einzelnen Bundesländern seien die Voraussetzungen sehr unterschiedlich.

Die Frage, was man als Staatsleistungen definiert, sei schwierig. „Mir liegt viel an der Botschaft: Die Kirchen beharren nicht auf irgendwelchen Privilegien, sondern sie wollen so behandelt werden wie alle anderen auch“, sagt der Landesbischof. Zahlungen etwa an kirchliche Kindergärten dürften nicht unter die Staatsleistungen gezählt werden. Solche Gelder bekämen alle Träger, die Aufgaben leisteten, für die eigentlich der Staat zuständig ist.