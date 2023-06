„Immer mehr schämen“: Klaas Heufer-Umlauf attackiert Scholz - und vergleicht Faeser mit Seehofer

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Klaas Heufer-Umlauf kritisiert die SPD in Person von Nancy Faeser und Olaf Scholz hart. „Zum Schämen“, findet er einen neuen Beschluss.

Berlin - Bei dem Podcast Baywatch Berlin mit Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt und Jakob Lundt geht es oft heiter zu. Witze, Anekdoten oder gegenseitiges Necken ist einmal die Woche zu hören. In manchen Fällen wird es allerdings auch ernst und es gibt wenig zu lachen. Klaas Heufer-Umlauf regte sich in der Folge vom 16. Juni über das neue EU-Asylgesetz auf und hielt einen minutenlangen Monolog über seine Erschütterung.

Anfang Juni wurde in Luxemburg für ein verschärftes EU-Asylverfahren gestimmt. Die Innenminister stimmten für einen stringenteren Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive. Die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser nannte den Kompromiss sogar „ein historisches Ergebnis“ und sagte im ZDF: „Wir haben heute viel Schlimmeres verhindert und insofern bin ich sehr froh und sehr stolz, dass uns das insgesamt mit einer großen Mehrheit gelungen ist am Ende.“ Kritik gibt es derweil von Menschenrechtsorganisationen - und eben auch von Klaas Heufer-Umlauf, der sich schon seit Jahren für Menschenrechte und beispielsweise Sea-Watch einsetzt.

Asylverfahren in Europa bringt Klaas Heufer-Umlauf auf die Palme: „Kann nur empfehlen, sich zu informieren“

„Wenn man den Fernseher anmacht oder liest, was die Bundesregierung kommuniziert, dann ist das ein einfaches Bild, was derzeit wirklich passiert. Ich kann nur empfehlen, sich initiativ zu informieren über die Grenzverfahren. Über das, was in Europa unter anderem von der deutschen Bundesregierung und anderen Staaten wie Ungarn, die sich das schon lange wünschen, verabschiedet wurde, beziehungsweise jetzt noch weiter geht“, so Klaas und fügt an: „Das muss man sich mal ganz genau schauen, mit der These im Hinterkopf: Warum wird dort geltendes, europäisches Asylrecht fast unmöglich gemacht anzuwenden? Warum ist das so? Was ist die Perspektive der Menschen, die guten Grund hätten, nach Europa zu kommen? Warum ist es undemokratisch? Warum werden in dem Grenzverfahren Methoden angewandt, die dafür sorgen, dass man noch weniger Rechte hat als bisher?“

Was die Bundesregierung auf ihrer Homepage über das Asylverfahren schreibt: Die Asylverfahrensverordnung legt ein gemeinsames Verfahren für die gesamte EU fest. Diese müssen die Mitgliedstaaten befolgen, wenn Menschen internationalen Schutz suchen. Die Verordnung strafft die Verfahrensmodalitäten wie etwa die Dauer des Verfahrens und legt Standards für die Rechte der Asylbewerber fest. Dazu gehört die Bereitstellung eines Dolmetschers oder das Recht auf Rechtsbeistand und Vertretung. Teil der Gesamteinigung ist die Einführung verpflichtender Asylverfahren an der EU-Außengrenze. [...] Das Verfahren gilt für Antragsteller, die eine Staatsangehörigkeit besitzen, deren Anerkennungsquote unter 20 Prozent liegt. Es gilt nicht für Menschen aus Ländern mit hoher Anerkennungsquote. Die Gesamtdauer des Asyl- und Rückführungsverfahrens an der Grenze sollte dabei nicht mehr als zwölf Wochen betragen. Vom Grenzverfahren ausgenommen sind unbegleitete Minderjährige. [...] Die neuen Regeln kombinieren obligatorische Solidarität mit Flexibilität für die Mitgliedstaaten bei der Wahl der einzelnen Beiträge. Die Mitgliedstaaten können Flüchtlinge aufnehmen, finanzielle Beiträge leisten oder alternativ Personal entsenden zum Aufbau von Kapazitäten. Die Mitgliedstaaten können nach eigenem Ermessen entscheiden, welche Art von Solidaritätsbeitrag sie leisten. Wenn sie keine Flüchtlinge aufnehmen, müssen sie eine Ausgleichszahlung leisten.

Faeser „Steigbügelhalterin für Ideen, die man eigentlich Horst Seehofer zugetraut hätte“

Und im Anschluss daran stellt Heufer-Umlauf die große Frage: „Warum macht die Bundesregierung da mit? Ist ja auch innerhalb der Parteien nicht unumstritten“. Grünen-Politikerin Annalena Baerbock, die eine andere Lösung bevorzugt hätte, meinte aber: „Aber zur Ehrlichkeit gehört auch: Wer meint, dieser Kompromiss ist nicht akzeptabel, der nimmt für die Zukunft in Kauf, dass niemand mehr verteilt wird“. Heufer-Umlauf vergleicht Faeser mit einem Vorgänger: „Warum ist eine SPD-Innenministerin Steigbügelhalterin für Ideen, die man eigentlich einem Horst Seehofer zugetraut hätte. Wie viel Hoffnung steckt drin, dass das gekippt wird, weil jemand festgestellt hat, so geht es auch nicht? Die Festung Europa wird immer härter.“

Heufer-Umlauf ist mit der Entscheidung ganz und gar nicht zufrieden: „Für unsere europäische Menschlichkeit kann man sich immer mehr schämen, die gilt nur für Menschen, die schon immer in Europa waren, aber jeder, der nach Europa kommen möchte, obwohl wir die Möglichkeiten hätten, daran wird nicht gearbeitet.“ Er stellt die Frage, wie man die Menschen gerecht verteilen könnte und dass darin die Arbeit investiert werden sollte, denn dann „hätte man eine menschenwürdigere Lösung, stattdessen wird einfach alles dafür gemacht, dass das Problem nicht gelöst, sondern abgeblockt wird. An der Außengrenze Europas überlässt man die Menschen ihrem Schicksal. Frauen, Kindern, Männer, Alte, Junge, alle.“

Heufer-Umlauf attackiert auch Scholz

„Wenn man will, dass man sich nicht schämt, wenn man als jemand aus Europa heraus irgendwelche Werte in sich fühlt, das tun wir gerade überhaupt nicht. Schaut euch genau an, was passiert“, adressiert Heufer-Umlauf seine Bitte an seine Zuhörer und fordert diese auf, sich zu informieren und Bescheid zu wissen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz bekommt sein Fett weg: „Migrationspolitik ist nicht sein Fachgebiet und der große Blick dafür, der fehlt ihm. In Krisenzeiten, wie es so oft ist, werden Dinge unter der Tür durchgeschoben, die man gar nicht so mitbekommt, und ich hab Angst, dass das mit dem Thema passiert.“

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Die Definition „sicherer Drittstaaten“ ist für Heufer-Umlauf zu vage. „Ist das ein Verfahren, das dafür sorgt, dass Menschen gerechter behandelt werden und dafür sorgt, dass Asyl gewährleistet wird oder sorgt es dafür, dass wir hier in Europa schön unsere Ruhe haben und die rechten Politiker die Schnauze halten, und uns eine größere Möglichkeit schaffen, die Hand vor die Augen zu halten, wer da irgendwo, irgendwie ein Leben führt, das wir uns nicht mal im Ansatz vorstellen können?“ Über das Verfahren der EU wird nicht das letzte Wort gesprochen worden sein. (ank)