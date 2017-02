Kommentar: Schulz zwingt CDU/CSU zu Harmonie

München - Die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz hat neue Bewegung ins politische Deutschland gebracht. Ein Kommentar von tz-Redakteur Wolfgang de Ponte.

Offiziell reagiert die Union gelassen auf das Umfragehoch, das Martin Schulz der SPD aktuell beschert. Das werde sich schon alles wieder einpendeln, wenn im Wahlkampf erst einmal die sachpolitische Auseinandersetzung beginne, heißt es. Hinter den Kulissen ist man aber durchaus beunruhigt: Denn Schulz ist etwas gelungen, was seit Jahrzehnten kein SPD-Kanzlerkandidat – auch nicht der populäre Frank-Walter Steinmeier – geschafft hat. Er liegt im Direktvergleich mit Angela Merkel mindestens gleichauf. Bei einer Emnid-Umfrage liegt Merkel zwar mit 41:38 Prozent vorn, im Deutschlandtrend führt aber Schulz – mit 50:34 Prozent sogar deutlich! Das ist ein Schock für die Union. Der aber heilsam sein könnte: Er zwingt die CDU/CSU dazu, endlich geschlossen aufzutreten. Denn jeder weitere interne Streit würde Schulz nur noch stärker machen. Für Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer heißt das, dass er seiner Bekundung, voll und ganz hinter der Kandidatur von Angela Merkel zu stehen, endlich Taten folgen lassen und sich von seinem Droh- und Schlingerkurs verabschieden muss. Die CSU will dennoch im Bundestagswahlkampf mit einem eigenen Bayern-Plan antreten – der weiterhin alle Streitpunkte enthält, über die mit der Schwesterpartei noch keine Einigkeit erzielt werden konnte: Obergrenze für Flüchtlinge, Mütterrente und Volksentscheide. Das mag schlau sein, wenn man weiter auf die Wähler am rechten Rand schielt. Für alle Bayern, die Merkel pur wählen wollen, ist das aber eine Mogelpackung.

Wolfgang de Ponte