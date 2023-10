Zufluchtsort für Oligarchen-Geld: Putin steckt wegen Israel-Krieg in der Zwickmühle

Von: Jens Kiffmeier

Die Hamas-Unterstützer liefern Waffen, doch Israel bietet Oligarchen Zuflucht vor Sanktionen: Der Nahost-Krieg zwingt Putin zum Drahtseilakt.

Tel Aviv – Ungewöhnliche Töne auf der Weltbühne: Russland will sich für die Beendigung des Kriegs in Israel einsetzen. So hat Präsident Wladimir Putin die Konfliktparteien zu einem Waffenstillstand aufgerufen – und zugleich seine Vermittlerrolle angeboten. „Russland kann und wird eine Rolle bei der Regulierung spielen“, ließ der Kremlchef am Mittwoch (11. Oktober) über seinen Sprecher im russischen Staatsfernsehen ausrichten. Moskau werde den Dialog zur Hamas ebenso wie zur israelischen Regierung von Benjamin Netanjahu suchen, hieß es weiter. Der Balanceakt kommt dabei nicht von ungefähr – denn Russland braucht beide Partner weiterhin als Verbündete. Darauf drängen auch die reichen Oligarchen.

Krieg in Israel: Angriff der Hamas stellt Russland vor ein Problem

Aktuell sorgt der Krieg in Israel international für Entsetzen. Nachdem die pro-palästinensische Terrororganisation Hamas einen Überraschungsangriff gestartet und das Land von Gaza aus mit einem Raketenhagel überzogen hatte, ist der Nahost-Konflikt jetzt wieder mit seiner ganzen Brutalität aufgeflammt. In Folge der Gefechte starben bislang mehr als 1000 Menschen, viele wurden verletzt oder als Geiseln verschleppt. Im Netz tauchen immer mehr News-Videos über Entführungen, Geiselnahmen und Enthauptungen auf. Die israelische Regierung reagierte bereits mit massiven Luftschlägen auf die Attacken und bereitet derzeit eine Bodenoffensive vor.

Doch welche Rolle spielt Russland im Krieg in Israel? Direkt nach den Hamas-Angriffen wurden in den sozialen Netzwerken Spekulationen verbreitet, dass vielleicht das Putin-Regime hinter der Aufrüstung der Hamas stecken könnte, doch dafür gibt es keine Beweise und Moskau hat das umgehend zurückgewiesen. Westliche Geheimdienste vermuten ohnehin eher den Iran als direkten Drahtzieher bei der Waffenschmuggelei in den Gazastreifen.

Putin im Israel-Krieg im Dilemma: Kreml darf Hamas-Unterstützer Iran nicht verprellen

Und damit beginnt das Dilemma für Putin. Denn der Iran ist einer der wenigen Verbündeten, der Russland nach der internationalen Isolierung geblieben ist. Und der Kreml braucht das Regime in Teheran dringend. Denn im Ukraine-Krieg erleidet Russland massive Verluste an Waffen und Munition – und der Iran sorgt als eines der wenigen Länder für Nachschub.

Deshalb will Moskau den Iran nicht verprellen – und zeigt alleine deshalb schon Solidarität mit den Palästinensern, die in der muslimischen Welt und vor allem in Teheran ihre Unterstützer haben. Doch auf der anderen Seite ist Russland auch weiterhin auf ein gutes Verhältnis zu Israel angewiesen. Das räumte Putin-Sprecher Dimitri Peskow unumwunden ein: „Natürlich haben wir langjährige historische Beziehungen zu den Palästinensern und bleiben im Kontakt – auch auf hoher Ebene. Gleichzeitig pflegen wir unsere Beziehungen zum Staat Israel, mit dem wir viele Gemeinsamkeiten haben.“

Krieg in Nahost: In Israel leben zwei Millionen Russen – Oligarchen flüchten vor Sanktionen

Tatsächlich leben nämlich sehr viele Russen mittlerweile in Israel. Von den gut neun Millionen Einwohnern Israels sind zwei Millionen russischsprachige Menschen. Der Beginn des Ukraine-Krieges brachte dabei noch einmal einen ganzen Schwung an russischen Zuwanderern nach Israel. 37.000 Russen sollen seit Februar 2022 nach Israel ausgewandert sein, darunter auch viele namhafte Oligarchen, die sich und ihr Millionenvermögen vor den internationalen Sanktionen in Sicherheit bringen wollten. Unter ihnen soll auch Putin-Freund Roman Abramowitsch gewesen sein, dessen Privatjet mehrfach in Tel Aviv gesichtet worden.

Zwar verurteilt Israel den Ukraine-Krieg. Aber trotzdem wollte sich das Land nicht so richtig dem internationalen Sanktionskurs anschließen. Dies hängt nicht nur mit der Bedeutung von Russland als Öl- und Erdgaslieferant zusammen, sondern auch damit, dass viele Russen und Oligarchen Juden sind. Würde sich Israel den internationalen Strafmaßnahmen anschließen, müsste es Juden an der Einreise hindern.

Für Finanzminister Avigdor Liberman ist das auch wegen der Geschichte der Verfolgung von Juden undenkbar. „Jeder Jude kann hier unabhängig von seiner Staatsbürgerschaft Schutz finden“, zitiert ihn tagesschau.de. „Das gilt erst Recht für jene, die einen israelischen Pass und einen israelischen Ausweis besitzen.“ Doch auch unabhängig davon, störte man sich in Israel nicht wirklich an den russischen Zuwanderern. Denn die brachten auch ordentlich Kapital mit ins Land und spendeten eifrig an Krankenhäuser und andere öffentliche Einrichtungen. Im Gegenzug winkte dann eine doppelte Staatsbürgerschaft. Auch Abramowitsch soll mittlerweile einen israelischen Pass haben.

Pro Palästina und pro Israel: Putin laviert im Nahost-Konflikt herum

Den sicheren Zufluchtsort für reiche Russen wird Putin sicherlich nicht aufgeben wollen. Das erklärt aber auch seine begonnene Schaukelpolitik. Eine öffentliche Verurteilung der Hamas Angriffe verkniff er sich. Stattdessen setzt er auf die Rolle als Friedensstifter. (jkf)