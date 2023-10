„Wir werden Menschen verlieren“: Spezialeinheit Sajeret Matkal soll Geiseln im Israel-Krieg befreien

Von: Sonja Thomaser

Ein israelischer Soldat in einem gepanzerten Fahrzeug, das in der Nähe der Grenze zwischen Israel und Gaza im Süden Israels eingesetzt wird. © JINI/dpa

Die Hamas hat im Israel-Krieg mindestens 130 Geiseln in Gefangenschaft. Die israelische Spezialeinheit Sajeret Matkal soll bereitstehen, um sie zu retten.

Tel Aviv - Berichten zufolge bereiten sich Soldaten einer berühmten israelischen Spezialeinheit darauf vor, nach Gaza verschleppte Geiseln zu befreien. Laut Telegraph wurde die Sajeret Matkal, die dem britischen Special Air Service (SAS)-Regiment nachempfunden ist, aufgrund ihrer Erfahrung mit Geiselbefreiung in Bereitschaft versetzt.

Das Kommando war an früheren israelischen Rettungsmissionen beteiligt, darunter an dem berühmten Überfall auf den Flughafen Entebbe in Uganda im Jahr 1976, bei dem die Truppen 100 Israelis vor palästinensischen Terroristen retteten.

Israel-Krieg: Geiseln als menschliche Schutzschilde in Gaza – Spezialeinheit steht bereit

Aber selbst wenn die Elitesoldaten der Sajaret Matkal und die Yamam-Spezialeinheit der israelischen Nationalpolizei im Israel-Krieg im Einsatz sind, ist es eine äußerst riskante Aufgabe, die Geiseln sicher nach Hause zu bringen. Kommandeure der Hamas-Militärgruppe geben an, mindestens 130 Personen festzuhalten, darunter auch Nicht-Israelis. Sie werden als menschliche Schutzschilde gehalten, um israelische Angriffe abzuschrecken.

Man geht davon aus, dass sich die Geiseln in Tunneln, Wohnhäusern, aber auch auf Militärstützpunkten aufgehalten haben.

Ein Hoffnungsschimmer für die israelische Regierung besteht laut Expertinnen und Experten darin, dass aufgrund der großen Zahl der Geiseln wahrscheinlich ans Licht kommt, wo sie festgehalten werden. Der Standort ist laut Telegraph Israel möglicherweise sogar bekannt. Aber selbst mit diesen Informationen scheinen Verluste unvermeidbar zu sein.

Krieg in Israel: Rettungsmission durch Ablenkung angedacht

„Wenn man 100 bis 130 Geiseln hat, ist es nicht einfach, sie zu verstecken. Ich glaube, wir werden Informationen über die Orte finden“, sagte Avner Avraham, ein ehemaliger Offizier des israelischen Geheimdienstes Mossad laut Telegraph. „Aber es ist sehr kompliziert, sehr schwierig. Es wird Zeit brauchen und wir werden Menschen verlieren.“

Ein Szenario für eine mögliche Rettungsmission besteht darin, dass Spezialeinheiten die Geiseln und ihre Entführer aufspüren, während Israel den Fokus der Hamas durch eine große Bodeninvasion mit konventionellen Truppen ablenkt. „Die Operationen, die wir meiner Meinung nach in Israel sehen werden, werden über den Nebelvorhang durchgeführt, der mit der Großoffensive verbunden sein wird, auf die sich Israel gerade vorbereitet“, sagte Aaron Cohen, ein Experte für israelische Spezialeinheiten, gegenüber Fox News.

Sajeret Matkal: Terrorismusbekämpfung und Geiselbefreiung

Die Sajeret Matkal, offiziell bekannt als General Staff Reconnaissance Unit, ist eine 1957 gegründete Spezialeinheit. „Sajeret Matkal ist in erster Linie eine Feldeinheit zur Informationsbeschaffung, die tiefe Aufklärung hinter den feindlichen Linien durchführt, um strategische Informationen zu erhalten. Außerdem ist Sajeret Matkal mit der Terrorismusbekämpfung und Geiselbefreiung über die Grenzen Israels hinaus beauftragt“, heißt es auf der Website der israelischen Verteidigungsstreitkräfte.

Die Soldaten kämpften im Jom-Kippur-Krieg 1973 und im zweiten Libanonkrieg 2006. Aber die berühmteste Mission im Zusammenhang mit Sajeret Matkal war der Überfall auf den Flughafen Entebbe im Juli 1976 – vielleicht die gewagteste israelische Militäraktion aller Zeiten. Zweihundert Elitesoldaten beteiligten sich an einem Luftangriff auf den Flughafen, bei dem die Entführer getötet und fast alle Geiseln befreit wurden – und das alles in weniger als einer Stunde.

Yonatan Netanyahu, der Kommandeur der Sajaret Matkal während der Mission und Bruder des derzeitigen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, wurde auf dem Rollfeld erschossen und wurde später zum Nationalhelden. (Sonja Thomaser)