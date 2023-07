Lange Staus vor Krim-Brücke: Boomt der Tourismus - oder ist alles ganz anders?

Von: Eileen Kelpe

Angeblich zieht es in diesem Sommer viele Feriengäste auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim. Doch der Eindruck täuscht wohl.

Moskau – Dreizehn Kilometer Stau – bis Montag sollen sich auf der Kertsch-Brücke, der Zufahrt zur Krim, lange Autokolonnen gebildet haben, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete. Im Jahr 2014 wurde die Schwarzmeer-Halbinsel von Russland annektiert und Kiew kündigte bereits an, sie im Laufe des Ukraine-Kriegs zurückerobern zu wollen. Zieht es also trotzdem viele russische Feriengäste in diesem Sommer auf die Urlaubsinsel - und das, obwohl die Sicherheitslage aufgrund des Ukraine-Krieges angespannt bleibt?

Bereits im Oktober 2022 kam es zu einer Explosion auf einer Krim-Brücke, die das russische Festland und die Halbinsel über die Straße von Kertsch verbindet. (Archivfoto) © dpa

Woran liegt der Stau auf der Krim-Brücke?

Der wichtigste Urlaubsmonat ist der Juli in Russland und laut Agenturmeldungen sowie nach Berichten russischer Medien bildeten sich Staus und stundenlange Warteschlangen auf der Brücke, sodass Rettungskräfte, Freiwillige und Verwaltungsangestellte Wasser an die in den Fahrzeugen wartenden Menschen verteilten. Der Flugverkehr sei aufgrund des Ukraine-Krieges eingestellt und die Halbinsel somit nur mit Auto und Bahn erreichbar.

Der freie Journalist und Korrespondent in der Ukraine, Denis Trubetskoy, widersprach auf seinem Twitteraccount der Darstellung, dass es einen großen Touristenandrang auf der Krim gebe. Staus würden sich aufgrund des geschlossenen Flughafens und die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auf der Brücke bilden. Generell gebe es dort viel weniger Touristen, als in den vergangenen und viele Hotels würden Verluste beklagen, so Trubetskoy.

Schwierige Sicherheitslage auf der Krim: Explosionen und Drohnenangriffe

Die Sicherheitslage bleibt auf der Krim weiterhin angespannt. Im Oktober 2022 wurde die rund 19 Kilometer lange Krim-Brücke von einer Explosion stark beschädigt, an der laut dpa der ukrainische Geheimdienst beteiligt gewesen sein soll, wie dieser Ende Mai einräumte. Nach dieser Explosion hatte Russland die Kontrollen und Sicherheitsvorkehrungen auf der Brücke verstärkt.

Zudem kommt es immer wieder zu Drohnen-Angriffe von der ukrainischen Seite. Auch veröffentlichte Kiew im April 2023 einen „12-Punkte-Plan für die Befreiung der Krim“. Der Kreml wiederum betonte darauf, dass er die Krim verteidigen werde. (eike/dpa)