Zum Schutz der Krim: Russland verrammelt Brücke mit Schiffen - Satellitenbilder aufgetaucht

Von: Fabian Müller

Ein amphibisches Landungsschiff der russischen Marine fährt an der Krimbrücke in der Meerenge Kertsch vorbei (Symbolbild). © IMAGO/Konstantin Mihalchevskiy/SNA

Die russische Armeeführung will die Krim besser vor ukrainischen Angriffen schützen. Das legen nun veröffentlichte Satellitenbilder nahe.

Sewastopol - Russland hat südlich der Krim-Brücke Lastkähne in Stellung gebracht, die als Barrikaden die Brücke vor Marinedrohnen aus der Ukraine schützen soll. Das legen Satellitenbilder nahe, die der russische Ableger von Radio Liberty veröffentlichte. Deren Bericht zufolge liegen südlich der Brücke mehrere Lastkähne vor Anker, die als Fundament einer größeren Absperrung dienen sollen.

Die Bilder sind Radio Liberty zufolge zwischen dem 19. und 21. August aufgenommen worden und zeigen zudem weitere Vorbereitungs- und Befestigungsarbeiten auf der Krim.

Russland schützt Krim mit Lastkähnen: Barrikade soll Marinedrohnen abwehren

Das ukrainische Verteidigungsministerium meldete bereits am 22. August, dass Russland an der Krim-Brücke mehrere Fähren flutet, um die Brücke vor Unterwasserdrohnen zu schützen. Laut dem Bericht von Radio Liberty sollen die Schiffe nicht komplett geflutet werden, sondern nur teilweise. Das Verteidigungsministerium sprach davon, dass die russische Armee mit mindestens sechs Schiffen plant, um so einen ausreichend breiten Schutzstreifen vor der Brücke zu schaffen.

Das Verteidigungsministerium geht davon aus, dass zwischen den Fähren Absperrungen errichtet werden sollen, wie es die russische Armee bereits in der Bucht vor Sewastopol getan hat. Auch dort kam es zuvor im Ukraine-Krieg zu Angriffen durch ukrainische Marinedrohnen.

Die russische Armeeführung hat in den eroberten Gebieten in der Vergangenheit schwere Befestigungsanlagen errichtet, um ukrainische Soldaten von der Befreiung der Regionen abzuhalten. An Land setzt Russland vor allem auf Mienen und mehrere Verteidigungsringe.

Weil nun die ukrainische Armee die erste Barriere an einigen Stellen durchbrechen konnte, wächst auf der Krim, einem erklärten Ziel des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die Angst, dass ukrainische Truppen schnell vorrücken könnten. In der vergangenen Woche kam es erstmals zu Gefechten auf der Halbinsel, einer ukrainischen Spezialeinheit war es gelungen, mehrere Soldaten auf das Festland zu bringen. (fmü)