Knappe Niedersachsen-Wahl im Ticker: War es das nun für Rot-Grün?

Die SPD ist der Wahlsieger in Niedersachsen - aber die Frage, ob es für Rot-Grün reicht, hält das Land auch am späten Abend noch in Atem. Alle Infos im Live-Ticker:

Niedersachsen hat heute in einer vorgezogenen Wahl einen neuen Landtag gewählt.

Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD trat gegen seinen CDU-Herausforderer Bernd Althusmann an.

Um 18.00 Uhr haben die Wahllokale geschlossen - hier finden Sie alle Hochrechnungen und Ergebnisse in der Übersicht

Wir haben die Zahlen für Sie in Grafiken und Karten aufgearbeitet

Als Sieger dürfte nach den ersten Hochrechnungen wohl die SPD aus der Wahl hervorgehen

CDU, Grüne und FDP verlieren teils stark - die AfD dürfte den Sprung ins Parlament knapp schaffen, die Linke bleibt wohl draußen

Unklar ist noch, ob es für eine neue Auflage von Rot-Grün reicht. Falls nicht, dürfte eine GroKo die wahrscheinlichste Lösung sein

Informationen mit regionalem Fokus bieten der Newsticker von kreiszeitung.de* aus dem niedersächsischen Syke sowie die Berichterstattung von hna.de*.

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

Partei CDU SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige Prozent 33,8 37,0 8,8 7,4 4,6 6,1 2,3 Sitze im Landtag 49 54 13 10 - 9 - Achte Hochrechnung von 21.44 Uhr (ARD/infratest dimap)

21.52 Uhr: Es scheint sehr eng zu werden für Rot-Grün. In der jüngsten Hochrechnung von infratest dimap verlieren sowohl SPD als auch Grüne geringfügig. Der Trend geht also eher in Richtung eines neuen Regierungsbündnisses.

21.43 Uhr: Während Niedersachsen auf neue Zahlen wartet: Die FDP hatte bei ihrer Wahlparty in Hannover einen alten Bekannten zu Gast. Der frühere Wirtschaftsminister, Vizekanzler und Parteichef Philipp Rösler ließ sich offenbar mal wieder blicken.

#LTWNDS17 Obwohl deutlich verloren macht die #FDP eine We're back-Sause. Und der Ex-Vizekanzler darf mitfeiern. pic.twitter.com/MyoRqumPdd — Wulf Schmiese (@wulfschmiese) 15. Oktober 2017

21.38 Uhr: Angela Merkel unter Druck und schwierige Vorzeichen für die Jamaika-Verhandlungen: Das bedeutet das Niedersachsen-Ergebnis für die Bundespolitik.

21.32 Uhr: Immerhin eine gute Nachricht für Bernd Althusmann: Der CDU-Spitzenkandidat hat am Sonntag seinen Wahlkreis Seevetal gewonnen - wenn auch knapp. Er setzte sich mit 38,6 Prozent der Stimmen gegen den SPD-Politiker Tobias Handtke durch, der 36,7 Prozent der Stimmen erhielt. Althusmann trat zum ersten Mal in diesem Wahlkreis an, 2013 hatte er, allerdings ohne Erfolg, im Wahlkreis Lüneburg kandidiert. Hier gibt‘s die Wahlkreisergebnisse im Überblick.

21.20 Uhr: Niedersachsen ist übrigens knappe Wahlergebnisse gewohnt. 1974 war der Wahlausgang sogar knapp, dass das Ergebnis überprüft werden musste. Am Ende verpasste die CDU die absolute Mehrheit um einen Sitz. Ebenso eng ging es 1986 zu. CDU und FDP gewannen damals mit genau der nötigen Mehrheit von 78 der 155 Sitze die Wahl. 1994 erlangte die SPD unter Gerhard Schröder genauso - mit 81 von 161 Sitzen - die absolute Mehrheit.In Erinnerung blieb aber vor allem der Wahlabend im Januar 2013. Lange sah es damals nach einem Patt aus. Erst um kurz vor Mitternacht teilte die Landeswahlleitung mit, dass SPD und Grüne eine Mehrheit von nur einem Sitz im Landtag haben werden. Eine Grünen-Abgeordnete wechselte später die Seiten - deshalb nun auch die vorgezogene Neuwahl 2017.

20.58 Uhr: Auch die sechste Hochrechnung von 20.39 Uhr bringt für SPD und Grüne kein Aufatmen. Sozialdemokraten und AfD verlieren darin minimal, die CDU gewinnt leicht hinzu. Veränderungen an der Sitzverteilung gibt es dadurch nicht. Es bleibt bei 67 Mandaten für Rot-Grün - eines zu wenig für eine Mehrheit. Mögliche Überhangmandate sind dabei allerdings nicht eingerechnet.

20.40 Uhr: Die AfD macht sich derweil an die Ursachenforschung. Vorstandsmitglied Georg Pazderski glaubt nicht, dass der Abgang von Frauke Petry die AfD in Niedersachsen viele Stimmen gekostet hat. „Ich denke, das spielte nur eine untergeordnete Rolle“, sagt er der dpa. Größeren Schaden hätten wohl die inzwischen wieder eingestellten Betrugsermittlungen gegen den Landesvorsitzenden Paul Hampel sowie Differenzen im niedersächsischen Landesverband angerichtet. Anders sieht das Petry selbst. Das Ergebnis sei einerseits auf den „schwachen Landesverband“ zurückzuführen, andererseits aber auch auf „die Aufregung, die es nach meinem Austritt in der Partei gab“, sagte sie.

Auf Messers Schneide: Rot-Grün bangt um die Mehrheit

20.32 Uhr:Sollte es letztlich für Rot-Grün reichen, würden die Parteien die Chance wohl ergreifen. Ministerpräsident Stephan Weil will die Koalition auch bei nur einer Stimme Mehrheit fortsetzen. „Wenn ich die Chance habe, dann werde ich sie auch nutzen“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der ARD. Auch die Spitzenkandidatin der Grünen, Anja Piel, sprach sich dafür aus.

20.30 Uhr:In Sachen Rot-Grün bleibt es spannend: Sowohl ARD als auch ZDF veröffentlichten zuletzt Hochrechnungen, wonach SPD und Grüne mit 67 Mandaten die absolute Mehrheit um einen Sitz verfehlen. In einer weiteren, parallelen ARD-Analyse, in der zusätzlich die Verteilung der Überhangmandate hochgerechnet wurde, reichte es ganz knapp.

20.16 Uhr: Wie eng das Rennen in Niedersachsen ist, zeigt aber ein Blick auf die aktuelle ZDF-Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen. Sie weist für Rot-Grün nur 67 Sitze aus - einer zu wenig für eine Landtags-Mehrheit.

20.09 Uhr: Die aktuelle Hochrechnung von infratest dimap bringt wieder leichte Verschiebungen: SPD und CDU verlieren; FDP, Grüne und AfD gewinnen leicht. Änderungen an der hypothetischen Mandatsverteilung bringt das aber erstmal nicht. Es bleibt vorerst bei der hauchdünnen Mehrheit für Rot-Grün.

19.55 Uhr: Uns liegen nun die ersten Ergebnisse aus den Wahlkreisen und Gemeinden vor: Hier finden Sie die Informationen im Überblick.

19.39 Uhr: Unterdessen gerät bei der Union auch Kanzlerin Angela Merkel in die Schusslinie. Der CDU-Wirtschaftsrat gibt ihr eine Mitschuld am schlechten Abschneiden in Niedersachsen. „Der Schlüssel für die Niederlage in Hannover liegt leider im Berliner Wahlabend am 24. September, als man die verheerenden Verluste von über acht Prozent zu einem strategischen Sieg schöngeredet hat“, sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger der Bild. „Die Wahlverlierer, die am Wahlabend gesagt haben „Wir haben verstanden“, haben heute in Hannover gewonnen. Diejenigen, die erklärten, sie hätten „alles richtig gemacht“, sind diesmal Verlierer.“

Erstmals rechnerische Mehrheit für Rot-Grün

19.30 Uhr: Die vierte Hochrechnung bringt einen wichtigen Wandel im Ergebnis: Die CDU verliert spürbar auf 33,7 Prozent, die Grünen gewinnen hinzu - nun hätte Rot-Grün erstmals wieder eine Mehrheit!

19.24 Uhr: Unbehagen in Bayern. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat die CDU-Niederlage bei der Niedersachsen-Wahl als „erneutes Alarmsignal“ für die gesamte Union bezeichnet. Er kündigte am Sonntagabend klare Kante der CSU in den anstehenden Sondierungsgesprächen über ein Jamaika-Bündnis auf Bundesebene an und warnte vor zu viel Euphorie.

19.20 Uhr: Zwischendurch eine skurrile Randnotiz: Die AfD in Salzgitter musste sich am Sonntag mit einer ärgerlichen Panne herumschlagen. Bei der Wahlparty dort gab es kein Live-Fernsehen und auch keine WLAN-Verbindung ins Internet. Einige googelten die Ergebnisse mit ihren Handys. „Schlechte Nachrichten“, sagte Vize-Landeschef Oliver Westphal schließlich um 18.04 Uhr, als er die magere 5,5 Prozent-Prognose verkündete. Am Ende verfolgten die etwa 50 AfD-Anhänger die Berichterstattung am Radio

19.16 Uhr: In der ARD betont Herausforderer Althusmann nochmals, er sehe „einen Gestaltungsauftrag auch für die CDU“. Er könnte sich eine Regierungsbeteiligung durchaus vorstellen - auch Gespräche über Jamaika. Zunächst wolle er aber die Schritte der SPD abwarten.

19.11 Uhr: Noch mehr SPD-Stimmen: Bundestags-Fraktionschefin Andrea Nahles zieht Rückschlüsse für die Politik in Berlin. Deutlich erkennbare Unterschiede zwischen SPD und CDU seien „gut für unsere Demokratie“ erklärt sie. Ein deutlicher Seitenhieb auf das vergleichsweise schwache Ergebnis der AfD. Nahles stärkt auch Martin Schulz den Rücken: Er „ist und bleibt Vorsitzender“, sagt sie.

19.07 Uhr: SPD-Vizechefin Manuela Schwesig wertet den Ausgang der Niedersachsenwahl als großartigen Erfolg für ihre Partei - wählt aber recht bittere Worte. „Stephan Weil hat in diesem Wahljahr die Ehre der SPD gerettet“, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin.

19.04 Uhr: Auswirkungen hat die neue Hochrechnung auch auf die hypothetische Sitzverteilung: Die SPD gewinnt im Modell ein Mandat hinzu - damit fehlt nur noch ein Sitz für eine rot-grüne Mehrheit!

Dritte Hochrechnung: AfD wohl sicher drin

19.02 Uhr: Jetzt ist die dritte Hochrechnung da. Sie bringt ein paar Verschiebungen: Die FDP gewinnt 0,2 Prozentpunkte, die Linke verliert etwas und verpasst wohl tatsächlich den Sprung in den niedersächsischen Landtag. Die AfD darf sich in den neuen Zahlen über zusätzliche 0,3 Prozentpunkte freuen. Der Einzug ins Parlament kann nun eigentlich als sicher gelten.

18.58 Uhr: Und die Bedeutung für die Bundespolitik? FDP-Chef Christian Lindner sieht in dem Ergebnis keinen Rückschlag für die Liberalen in den Jamaika-Verhandlungen... aber offenbar auch nicht direkt Rückenwind für das gesamte Konstrukt: „Was sollen da CDU und Grüne da sagen?“, sagt Lindner mit Blick auf die Verluste der potenziellen Koalitionspartner etwas verstimmt.

18.53 Uhr: Die erste Reaktionen der Parteien auf die Hochrechnungen in Niedersachsen haben wir hier für Sie zusammengefasst.

18.42 Uhr: AfD-Spitzenkandidatin Dana Guth erklärt in einem ersten Statement, sie sei froh über den Einzug in den Landtag - „mehr kann es aber immer sein“, sagt sie mit Blick auf das Ergebnis von 5,6 Prozent. Der Zweikampf und die starke Polarisierung zwischen CDU und SPD habe ihrer Partei wohl geschadet.

18.40 Uhr: Weil will sich im ersten TV- Interview noch nicht auf Koalitions-Überlegungen einlassen. Er wolle mit allen Landtags-Parteien sprechen, sagt der Ministerpräsident. Einzige Ausnahme sei die AfD. Jamaika hält er aufgrund der Differenzen zwischen Union und Grünen ebenfalls für unwahrscheinlich.

+ Stephan Weil freute sich am Sonntag über den Wahlsieg © dpa

18.38 Uhr: Auch erste Erkenntnisse zur Wählerwanderung gibt es nun von infratest dimap. Offenbar hat die SPD vor allem viele Nichtwähler mobilisiert - aber auch dem Koalitionspartner Grüne Stimmen abgeluchst.

18.35 Uhr: FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner schließt eine Ampel-Koalition vor den Anhängern der Liberalen demonstrativ aus.

Martin Schulz in Feierlaune

18.30 Uhr: Auch SPD-Chef Martin Schulz ist in Feierlaune. Es sei „ein großartiger Erfolg für Stephan Weil, die SPD ist der ganz klare Wahlsieger an diesem Abend in Niedersachsen“, ruft er.

18.25 Uhr: Nun tritt der Herausforderer Bernd Althusmann vor seine Unterstützer - er wird von den CDU-Anhängern bejubelt. Althusmann gratuliert der SPD und gesteht: Er hätte sich ein besseres Ergebnis gewünscht. „In Sack und Asche gehen müssen wir aber überhaupt nicht“, betont er. Als Antwort gibt es „Berni, Berni!“-Sprechchöre...

18.19 Uhr: Die erste Hochrechnung der ARD bringt kaum Veränderungen. CDU und SPD verlieren minimal Nachkommastellen, die weiteren Parteien bleiben im Vergleich zur Prognose konstant.

18.14 Uhr: Und die Koalitions-Spekulationen beginnen: Der stellvertretende Bundeschef der FDP, Wolfgang Kubicki, ein gebürtiger Niedersachse, schließt eine Ampel schon mal aus.

18.12 Uhr: Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU im Bundestag Michael Grosse-Bröhmer konstatiert, es habe „die Wechselstimmung gefehlt“. Er gratuliert Weil bereits jetzt - merkt aber auch an, die rot-grüne Landesregierung sei „abgewählt“.

18.10 Uhr: Der mutmaßliche Wahlsieger Stephan Weil spricht in Hannover unterdessen von einem „großen Abend für die SPD“.

18.08 Uhr: Ist das ein Seitenhieb auf den Parteichef? SPD-Generalsekretär Hubertus Heil betont vor dem ARD-Mikrofon, es handle sich um einen Sieg des Landesverbandes - auf die Nachfrage, wie groß der Anteil von Martin Schulz sei, weicht Heil aus.

18.05 Uhr: Zu den Verlierern, so viel scheint schon jetzt klar, zählen auf jeden Fall CDU, Grüne und FDP. Alle drei Parteien verlieren spürbar. Bangen müssen wohl noch die AfD und die Linke. Beide Parteien stehen nahe der Fünfprozent-Hürde.

18.03 Uhr: Was bedeutet diese erste Prognose für eine Regierungskoalition? Für Rot-Grün würde es zunächst nicht reichen. Möglich wären hingegen eine Ampel, eine Große Koalition oder eine niedersächsische Variante des Jamaika-Bündnisses. Allerdings ist noch viel Spielraum für Veränderungen.

Erste Prognose zeigt Wahlsieg für die SPD

18.01 Uhr: Und hier ist die erste Prognose! Offenbar sieht es nach einem Wahlsieg für die SPD aus. Die CDU verliert erneut, die AfD schafft es in Niedersachsen erstmals ins Landesparlament und die Linke verpasst vermutlich den Einzug.

17.55 Uhr: Wenige Minuten nach, dann gibt es die erste Prognose.

17.10 Uhr: Nun gibt es auch neue offizielle Zahlen: Rund anderthalb Stunden vor Schließung der Wahllokale in Niedersachsen liegt die Wahlbeteiligung auf dem Niveau von 2013. Um 16.30 Uhr hatten am Sonntag rund 53,38 Prozent der 6,1 Millionen Wahlberechtigten bei der Landtagswahl ihre Stimme abgegeben, wie die Landeswahlleiterin in Hannover mitteilte. Bei der letzten Landtagswahl lag der Wert zu diesem Zeitpunkt bei 53,33 Prozent. Am frühen Nachmittag hatte die Wahlbeteiligung noch über dem Vergleichswert von 2013 gelegen.

17.00 Uhr: Eine kuriose Geschichte am Rande: Während in Niedersachsen vielerorts das gute Wetter die Wähler zum Spaziergang in Richtung Wahlurne animieren dürfte, ist die Lage in Buchholz-Suerhop - südlich von Hamburg - etwas anders, wie der NDR berichtet. Dort ist das Wahllokal in einem Fitnesskeller untergebracht. "Bei uns ist auch Bombenwetter. Aber nicht im Keller, da ist es kalt", sagte die „Gastgeberin“ des Wahllokals dem Sender. Dennoch: Über die Hälfte der Wahlberechtigten habe immerhin schon abgestimmt.

16.30 Uhr: Die Fotos von der Stimmabgabe der niedersächsischen Parteigrößen haben wir in einer kleinen Bildergalerie gesammelt:

Landtagswahl Niedersachsen: Jubel bei der SPD - lange Gesichter bei der CDU Zur Fotostrecke

15.45 Uhr: Die Spitzenkandidaten der mutmaßlichen kommenden Landtagsparteien haben nun allesamt zumindest schon einmal ihre Wählerpflicht getan: Auch Anja Piel (Grüne), Stefan Birkner (FDP), Dana Guth (AfD) und Anja Stoeck (Linke) ließen sich mittlerweile bei der Stimmabgabe in ihrem Heimat-Wahllokalen ablichten.

Erste Zahlen lassen auf hohe Wahlbeteiligung schließen

13.37 Uhr: Die Landtagswahl in Niedersachsen ist mit einer leicht höheren Beteiligung angelaufen als 2013. Bis Sonntagmittag, 12.30 Uhr, hatten 26,91 Prozent der 6,1 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, 2013 waren es zum selben Zeitpunkt 23,03 Prozent. Der Anstieg sei vergleichbar mit dem bei der Bundestagswahl vor drei Wochen, sagte eine Mitarbeiterin der Landeswahlleitung in Hannover. 2013 erreichte die Wahlbeteiligung 59,4 Prozent, nachdem 2008 mit 57,1 Prozent ein für das Bundesland historisches Tief verzeichnet worden war.

12.56 Uhr: Der niedersächsische CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hat sich optimistisch zum Ausgang der Landtagswahl geäußert. „Ich bin nach wie vor zuversichtlich“, sagte er am Sonntag bei der Stimmabgabe in Südergellersen im Landkreis Lüneburg. „Es scheint ja nach einem knappen Rennen auszusehen. Wir wollen mal sehen, wer am Ende die Nase vorn hat.“

12.47 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung. „Ich bitte alle Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen herzlich, sich an der Landtagswahl zu beteiligen“, sagte Weil am Sonntag bei der Stimmabgabe in Hannover. „Die Demokratie in unserem Land braucht aktive Bürgerinnen und Bürger.“ Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Weil und dem CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann voraus.

10.58 Uhr: Bei der Landtagswahl in Niedersachsen hat sich am Vormittag eine höhere Wahlbeteiligung als 2013 abgezeichnet. Um 10.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 8,21 Prozent - vor vier Jahren hatten zum selben Zeitpunkt 5,37 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das gab eine Mitarbeiterin der Landeswahlleitung in Hannover am Sonntag bekannt. 2013 lag die Wahlbeteiligung bei 59,4 Prozent, nachdem sie 2008 noch mit 57,1 Prozent ein für das Bundesland historisches Tief erreicht hatte.

10.49 Uhr: Ein Rekord zeichnet sich in Niedersachsen mit Blick auf die Briefwahl ab. In vielen Städten und Gemeinden haben so viele Wahlberechtigte wie noch nie seit mindestens 1986 Briefwahlunterlagen beantragt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

10.13 Uhr: Die CDU lag in den Umfragen zunächst weit vor der SPD, verlor dann aber kontinuierlich. In den letzten Erhebungen der Forschungsgruppe Wahlen (Donnerstag/ZDF) und des Instituts Civey (Freitag/„Spiegel Online“) rutscht sie mit 31,8 bis 33 Prozent hinter die SPD mit 34,5 bis 34,6 Prozent. Die Grünen und die FDP kommen auf 8,5 bis 9 Prozent, die AfD liegt bei 7 bis 7,8 Prozent. Die Linke muss mit 5 bis 5,7 Prozent um den Einzug in den Landtag zittern.

Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: Wahllokale geöffnet

9.28 Uhr: Dem niedersächsischen Parlament gehören mindestens 135 Abgeordnete an. Wegen Überhang- und Ausgleichsmandaten gibt es derzeit 137 Parlamentarier. In 87 Wahlkreisen werden die Abgeordneten direkt gewählt, die anderen ziehen über die Landeslisten der Parteien in den Landtag in Hannover ein.

8.01 Uhr: In Niedersachsen haben seit 8.00 Uhr die Wahllokale geöffnet. Die Abstimmung in Niedersachsen ist die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl vor drei Wochen und wird deshalb bundesweit mit Spannung verfolgt. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet.

Sonntag, 6.20 Uhr: Nur drei Wochen nach der Bundestagswahl wird heute in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Knapp 6,1 Millionen Menschen können abstimmen. In letzten Umfragen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab zwischen der SPD von Ministerpräsident Stephan Weil und der CDU, die mit dem früheren Kultusminister Bernd Althusmann als Spitzenkandidat antritt.

+ Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (l.) von der SPD und sein Herausforderer von der CDU, Bernd Althusmann, beim TV-Duell. © dpa Die Wahl war ursprünglich für Anfang 2018 geplant. Wegen des überraschenden Wechsels einer Grünen-Abgeordneten zur CDU, wurde die Abstimmung vorgezogen, denn seitdem hat die rot-grüne Regierung keine Mehrheit mehr.

Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: SPD und CDU halten sich fast alle Optionen offen

Am heutigen Sonntag steht die Entscheidung an, doch vor der Landtagswahl in Niedersachsen halten sich die Spitzenkandidaten von SPD und CDU weiter fast alle Koalitionsoptionen offen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte beim einzigen Fernsehduell mit seinem CDU-Herausforderer Bernd Althusmann im NDR, er sei "sehr vorsichtig" mit dem Ausschluss von Optionen vor einer Wahl. Althusmann sagte, er wolle sich zu Koalitionsfragen nicht äußern, sondern streite "ausschließlich für die CDU".

Weil lehnte auch eine große Koalition mit der CDU nicht ab. Ein solches Bündnis sei angesichts sachlicher und atmosphärischer Differenzen "sehr unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen". Spekulationen über eine unter Umständen mögliche rot-rot-grüne Koalitionen bezeichnete er als "Phantomdiskussion". Dies sei "ein Thema, das in der SPD überhaupt nicht diskutiert wird".

Althusmann betonte, die CDU werde unmittelbar nach der Wahl für Gespräche "auf alle demokratischen Parteien" zugehen. Nur Bündnisse mit Rechts- und Linkspopulisten seien ausgeschlossen. Weil und der SPD warf er vor, ein rot-rot-grünes Bündnis nicht auszuschließen: "Sie eiern herum."

Landtagswahl 2017: Diese Koalitionen sind möglich

Es wird mit einem knappen Ausgang der Wahl gerechnet. In Umfragen liegen SPD und CDU seit Wochen nahezu gleichauf. Rechnerisch wären demnach eine große Koalition aus den beiden großen Parteien sowie Dreierkoalitionen wie ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP oder eine Ampel aus SPD, FDP und Grünen möglich.

Ob die Linke in den Landtag einzieht, ist fraglich. Sie liegt in den Umfragen bei etwa fünf Prozent. Die seit 2013 amtierende Regierung aus SPD und Grünen hätte laut Umfragen keine Mehrheit mehr.

Die Wahl in Niedersachsen wurde vorgezogen, weil die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten im August zur CDU wechselte und die Regierung dadurch ihre Mehrheit im Landtag verlor. Ursprünglich sollte in Niedersachsen erst im Januar gewählt werden.

Während des Fernsehduells lieferten sich Weil und Althusmann unter anderem einen Schlagabtausch zu Themen wie Schulbildung, Kindertagesstätten und den Ausbau der Internetversorgung. CDU-Herausforderer Althusmann warf Weil vor, als Aufsichtsrat des von der Abgasaffäre gebeutelten Autobauers VW versagt zu gaben. Die Aufsicht sei "nicht vernünftig ausgeübt" worden. Der SPD-Ministerpräsident wies dies zurück und sprach von "Polemik". VW ist Niedersachsens größter Arbeitgeber, das Land hält 20 Prozent der stimmberechtigten Anteile an dem Konzern.

Wir haben bereits zusammengefasst, wie Sie die Landtagswahl 2017 in Niedersachsen live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

pak/fn/AFP

*kreiszeitung.de und hna.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.