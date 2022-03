Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Termin, Kandidaten, Umfragen - alle Infos

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Spitzenkandidat für die kommenden Landtagswahlen © Christian Charisius / dpa

Stimmen die Prognosen, dann wird die CDU ihren Sieg aus dem Jahr 2017 wiederholen können. Wissenswertes über die Landtagswahl in Schleswig-Holstein.

Kiel – Vier Bundesländer bestimmen in Deutschland in diesem Jahr ihren künftigen Landtag: Saarland (27.3.), Schleswig-Holstein (8.5.), Nordrhein-Westfahlen (15.5.) sowie Niedersachsen (9.10.). Seit der Wahl 2017 in Schleswig-Holstein bestimmt Ministerpräsident Daniel Günther mit einer Koalition aus CDU, Grünen und FDP seit dem 28. Juni 2017 die Grundzüge der Regierungspolitik. Die Wahl vor fünf Jahren brachte einen Regierungswechsel und erstmals eine Mehrheit für ein Jamaika-Bündnis. 2022 geht Umfragen zufolge die CDU als Favorit ins Rennen um die Wählerstimmen, gefolgt von der SPD und den Grünen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird auch bei der Wahl 2022 wieder antreten. Der Spitzenkandidat der SPD ist Thomas Losse-Möller. Für die Grünen geht Monika Heinold ins Rennen bei der Landtagswahl. Spitzenkandidat der FDP ist Bernd Buchholz, für den SSW Lars Harms.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein – Schleswig-Holstein im Überblick

Fläche: 15.799,65 km²

Bevölkerung: 2.910.875 (31. Dezember 2020)

Landeshauptstadt: Kiel

Ministerpräsident: Daniel Günther (CDU)

Wahlrecht: allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim; System der personalisierten Verhältniswahl

Termin der Landtagswahl: 8. Mai 2022

Landtagswahl in Schleswig-Holstein – die die Landtagswahlkreise 2022

Für die Landtagswahl ist das Land Schleswig-Holstein in 35 Wahlkreise eingeteilt:

Nordfriesland-Nord

Nordfriesland-Süd

Flensburg

Flensburg-Land

Schleswig

Dithmarschen-Schleswig

Dithmarschen-Süd

Eckernförde

Rendsburg-Ost

Rendsburg

Neumünster

Kiel-Nord

Kiel-West

Kiel-Ost

Plön-Nord

Plön-Ostholstein

Ostholstein-Nord

Ostholstein-Süd

Mittelholstein

Steinsburg-Ost

Elmshorn

Pinneberg-Nord

Pinneberg-Elbmarschen

Pinneberg

Segeberg-Est

Segeberg-Ost

Norderstadt

Stormarn-Nord

Stormarn-Mitte

Stormarn-Süd

Lübeck-Ost

Lübeck-West

Lübeck-Süd

Lauenburg-Nord

Lauenburg-Süd

Landtagswahl in Schleswig-Holstein – welche Parteien treten 2022 an?

Zur Wahl am 8. Mail wurden zwanzig Parteien zugelassen:

CDU

SPD

Bündnis 90/Die Grünen

FDP

AfD

Südschleswigsche Wählerverband

Die Linke

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C)

Demokratie in Bewegung (DiB)

Familien-Partei Deutschlands (Familie)

Freie Wähler

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Die Partei

Partei für Gesundheitsforschung

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Piratenpartei Deutschland (Piraten)

Volt Deutschland (Volt)

Zukunft. (Z.)

Landtagswahl in Schleswig-Holstein – die wichtigsten Spitzenkandidaten im Überblick

Daniel Günther (CDU)

Thomas Losse-Müller (SPD)

Monika Heinold (Grüne)

Bernd Buchholz (FDP)

Jörg Nobis (AfD)

Lars Hams (SSW)

Susanne Spethmann (Die Linke)

Mark Hintz (Piraten)

Jonas Mirrow (Familie)

Gregor Voht (Freie Wähler)

Jürgen Joost (LKR)

Janine Bahr van Gemmert (Tierschutzpartei)

Landtagswahl in Schleswig-Holstein – wie wird gewählt?

Der Schleswig-Holsteinische Landtag besteht aus 69 Abgeordneten. Diese werden nach den Grundsätzen der allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl nach dem System der personalisierten Verhältniswahl gewählt. Die Wahlperiode dauert fünf Jahre, sie beginnt mit dem Zusammentritt des neu gewählten Landtages. In Schleswig-Holstein hat jede wahlberechtigte Person zwei Stimmen: Mit der Erststimme werden in 35 Wahlkreisen des Landes 35 Mandate im Wege der Mehrheitswahl vergeben. Hier ist diejenige Bewerberin oder derjenige Bewerber auf einem Kreiswahlvorschlag gewählt, die oder der die meisten abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat. Die Zweitstimme wird für die Landesliste einer Partei abgegeben. Für die Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden weiteren 34 Sitze werden für jede Landesliste der am Verhältnisausgleich teilnehmenden Parteien die abgegebenen gültigen Zweitstimmen zusammengezählt. Anhand dieser Gesamtstimmenzahlen wird nach dem Berechnungsverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers der verhältnismäßige Sitzanteil einer jeden Partei berechnet. Nach Abzug der in den Wahlkreisen jeweils erreichten Mandate wird festgestellt, wie viele Sitze einer Partei aus ihrer Landesliste noch zustehen.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein – wer darf wählen?

Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsangehörigen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Wochen in Schleswig-Holstein eine Wohnung haben oder sich hier gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung innerhalb und außerhalb des Landes haben. Wer in mehreren Orten innerhalb und außerhalb Schleswig-Holsteins eine Wohnung hat, ist zur Landtagswahl nur wahlberechtigt, wenn sich nach dem Melderegister die Hauptwohnung in einer Gemeinde des Landes befindet.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein – wann gibt es am Wahlabend ein Ergebnis?

Alle Wahlberechtigten haben die Möglichkeit, am Wahltag zwischen 8.00 Uhr und 18:00 Uhr in rund 2.600 Wahlbezirken ihre Stimmen abzugeben. Diese Wahlbezirke werden von den Gemeindewahlbehörden nach rein wahlorganisatorischen Gesichtspunkten ausgewählt und abgegrenzt. Je Wahlbezirk wird ein Wahlvorstand berufen, der sich jeweils aus bis zu zehn für ihre Gemeinde ehrenamtlich tätigen Wahlberechtigten zusammensetzt. Um den Grundsatz der geheimen Wahl zu gewährleisten, muss die Wählerin oder der Wähler nach Feststellung der Wahlberechtigung den Stimmzettel in der Wahlkabine kennzeichnen, zusammenfalten und ihn anschließend in eine verschlossene Urne einwerfen. Im Wahlraum darf niemand Kenntnis von ihrer oder seiner Stimmabgabe erlangen. Unmittelbar nach Schluss der Wahlhandlung findet die öffentliche Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk durch den Wahlvorstand statt. Anstelle der Stimmabgabe im Wahllokal besteht auch die Möglichkeit der Wahlteilnahme durch Briefwahl. Unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale beginnt sofort die Auszählung. Parallel dazu werden die ersten Prognosen veröffentlicht, die auf Befragungen der Wähler in den Wahllokalen beruhen. Erfahrungsgemäß wird bis 18:30 Uhr die erste Hochrechnung vorliegen, die dann tatsächlich auf den ersten Auszählungen beruht.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein – das Ergebnis der Wahl 2017

Die Wahl zum 19. Schleswig-Holsteinischen Landtag hat am 7. Mai 2017 stattgefunden. Das endgültige Ergebnis – bei einer Wahlbeteiligung von 64,2 Prozent:

CDU: Ergebnis 32%, 25 Sitze

SPD: Ergebnis 27,3%, 21 Sitze

Grüne: Ergebnis 12,9%, 10 Sitze

FDP: Ergebnis 11,5%, 9 Sitze

AfD: Ergebnis 5,9%, 5 Sitze

Die Linke: Ergebnis 3,8%, 0 Sitze

Familie: Ergebnis 0,6%, 0 Sitze

SSW: Ergebnis 3,3%, 3 Sitze

Piraten: Ergebnis 1,2%, 0 Sitze

Freie Wähler: Ergebnis 0,6%, 0 Sitze

LKR: Ergebnis 0,2%, 0 Sitze

Die Partei: Ergebnis 0,6%, 0 Sitze

Z.SH: Ergebnis 0,3%, 0 Sitze

Landtagswahl in Schleswig-Holstein – Umfragen und Prognosen

Aktuelle vom Umfrageinstitut Infratest dimap durchgeführte Umfragen prognostizieren, dass 33 Prozent der Befragten – wäre am kommenden Sonntag Wahl – der CDU ihre Stimme geben würden. Das wären rund fünf Prozent mehr als noch bei einer Umfrage im Januar 2022. Die SPD würde gegenüber der Januar-Umfrage drei Prozentpunkte verlieren und käme auf 20 Prozent. Gleichauf wären die Grünen. Sie blieben stabil bei 20 Prozent. Viertstärkste Kraft wäre die FDP mit neun Prozent (-1 Prozentpunkt), gefolgt von der AfD mit 6 Prozent (-1). Für den Südschleswigschen Wählerverband (SSW), der von der Fünf-Prozent-Klausel ausgenommen ist, sprächen sich 4 Prozent der Befragten aus. Die Linkspartei würde mit 3 Prozent der Stimmen den Einzug in den Landtag verpassen. Könnten die Schleswig-Holsteiner ihren Regierungschef direkt wählen, würde Amtsinhaber Daniel Günther (CDU) auf 65 Prozent kommen. Er konnte damit seinen Wert gegenüber der Umfrage im Januar 2022 um 7 Prozentpunkte ausbauen. Für Monika Heinold von den Grünen würden sich nur neun Prozent entscheiden – 3 Prozentpunkt weniger als bei der vergangenen Umfrage. Und für eine Mehrheit der Befragten ist SPD-Ministerpräsidentenkandidat Thomas Losse-Müller eher unbekannt. Für ihn würden sich bei einer Direktwahl fünf Prozent entscheiden (-2).

Landtagswahl in Schleswig-Holstein – mögliche Koalitionen

Würden das Wahlergebnis tatsächlich den Umfrageerbnissen entsprechen, könnte die Jamaika-Koalition ihre Arbeit fortsetzen. Rein rechnerisch wären aber auch andere Konstellationen möglich. So könnte die CDU die Regierungsarbeit in Kiel künftig ohne die Liberalen und allein mit den Grünen fortsetzen. Rechnerisch möglich wären auch eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP sowie eine Große Koalition aus CDU und SPD. Dagegen gäbe es für die Küstenkoalition aus SPD, Grünen und SSW, die bis 2017 in Schleswig-Holstein regiert hatte, keine Mehrheit mehr.