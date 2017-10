Landtagswahl Niedersachsen 2017: Das sagen die aktuellen Umfragen

Am 15. Oktober 2017 finden in Niedersachsen Landtagswahlen statt. Hier finden Sie die aktuelle Umfrage und eine Prognose zu möglichen Koalitionen.

Hannover - Die Wähler in Niedersachsen sollen am 15. Oktober 2017 einen neuen Landtag wählen - drei Wochen nach der Bundestagswahl. Eigentlich hätte die Wahl Anfang Januar 2018 stattfinden sollen. Doch der vorgezogene Urnengang wird nötig, weil sich der Landtag nach dem Verlust der rot-grünen Mehrheit am 21. August selbst aufgelöst hatte.

Ausgelöst worden war die Regierungskrise von der Abgeordneten Elke Twesten, die im August überraschend ihren Wechsel von den Grünen zur CDU erklärt hatte. Dadurch verlor die rot-grüne Regierungskoalition von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ihre Einstimmen-Mehrheit. Weniger als zwei Wochen, bevor Millionen Wahlberechtigte an die Urnen gebeten werden, zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU ab.

Für das Amt des Ministerpräsidenten von Niedersachsen kandidieren Stephan Weil von der SPD und Bernd Althusmann von der CDU. Weil war bereits in den vergangenen vier Jahren in dieser Position tätig. Der gebürtige Hamburger hatte im Februar 2013 mit seiner rot-grünen Koalition die Arbeit aufgenommen, nachdem die SPD zuvor äußerst knapp die Landtagswahl gewonnen und von der regierenden CDU/FDP-Koalition die Macht übernommen hatte. Seitdem regierte der frühere Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover trotz knapper Verhältnisse problemlos mit seiner Einstimmen-Mehrheit im Parlament, größere Koalitionskrisen zwischen SPD und Grünen gab es nicht.

CDU-Herausforderer Bernd Althusmann erhielt in den letzten Tagen und Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen prominente Unterstützung. Keine geringere als Bundeskanzlerin Angela Merkel sprang dem 50-Jährigen im Wahlkampf zur Seite. „Ich möchte, dass dieses Land besser regiert wird“, sagte Merkel bei einer Wahlkampfveranstaltung in Hildesheim. Man habe etwa gesehen, dass in Schleswig-Holstein mit dem CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther neuer Schwung in die Politik gekommen sei. „Warum soll nicht auch Niedersachsen was Schönes haben?“

Am Sonntag, 15. Oktober 2017, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger Niedersachsens bei der Landtagswahl über die neue Zusammensetzung des Hannoveraner Landtags. Welche Partei laut aktuellen Umfragen und Prognosen in der Wählergunst die Nase vorn hat, erfahren Sie hier.

Landtagswahl in Niedersachsen 2017: Das sagen die letzten Umfragen

Die aktuelle Umfrage zur Landtagswahl 2017 in Niedersachsen stammt vom Montag, 9. Oktober. Laut der Umfrage des Institutes INSA (im Auftrag der Bild-Zeitung), ist die CDU zum ersten Mal seit April hinter die SPD gefallen.

Knapp eine Woche vor der Landtagswahl würden jeweils 32 Prozent der Befragten der CDU ihre Stimme geben, die SPD kommt auf 33 Prozent.

Die Grünen kämen laut der Umfrage auf 10 Prozent, die FDP ebenfalls auf 10 Prozent. DieLinke erreicht 5 Prozent, dieAfD erreicht 7 Prozent.

Einer am 5. Oktober veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF zufolge zeichnet sich ein Gleichstand zwischen CDU und SPD ab. Die CDU erreicht darin 33 Prozent, die SPD kommt ebenfalls auf 33 Prozent.

Die Grünen kommen auf 9 Prozent, die FDP erreicht 10 Prozent. Die Linken bekämen 5 Prozent und die AfD 7 Prozent.

Landtagswahl in Niedersachsen 2017: Aktuelle Umfragen und Prognosen im Überblick

Wenn nächsten Sonntag Landtagswahl in Niedersachsen wäre ...

Institut Datum CDU SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige INSA 09.10.2017 32 Prozent 33 Prozent 10 Prozent 10 Prozent 5 Prozent 7 Prozent 3 Prozent Forschungsgruppe Wahlen 06.10.2017 33 Prozent 33 Prozent 9 Prozent 10 Prozent 5 Prozent 7 Prozent 3 Prozent Infratest dimap 28.09.2017 35 Prozent 34 Prozent 9 Prozent 8 Prozent 5 Prozent 6 Prozent 3 Prozent Infratest dimap 07.09.2017 37 Prozent 32 Prozent 10 Prozent 6 Prozent 5 Prozent 7 Prozent 3 Prozent dimap 30.08.2017 39 Prozent 31 Prozent 8 Prozent 8 Prozent 4 Prozent 8 Prozent 2 Prozent Infratest dimap 10.08.2017 40 Prozent 32 Prozent 9 Prozent 7 Prozent 3 Prozent 6 Prozent 3 Prozent INSA 09.08.2017 40 Prozent 28 Prozent 9 Prozent 9 Prozent 5 Prozent 7 Prozent 2 Prozent INSA 27.05.2017 41 Prozent 27 Prozent 8 Prozent 9 Prozent 5 Prozent 6 Prozent 4 Prozent Forsa 06.05.2017 35 Prozent 36 Prozent 8 Prozent 6 Prozent 4 Prozent 6 Prozent 5 Prozent

Landtagswahl in Niedersachsen 2017: Der Trend läuft gegen die CDU

Kurz vor der Landtagswahl verliert die CDU, die im Mai noch 41 Prozent erreichte, immer mehr potentielle Wähler. Aktuell liegen die Christdemokraten bei 32 Prozent, bei der Landtagswahl 2013 erreichte die CDU noch 36,0 Prozent.

Die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil hingegen, die im Mai nur bei 26 Prozent lag, hat sich in den vergangenen Monaten verbessert. Mit aktuell 33 Prozent wäre die SPD sogar stärker als bei der bislang letzten Landtagswahl 2013 (32,6 Prozent).

Die Grünen, die 2013 noch 13,7 Prozent erreichten würden nach aktuellem Stand fast vier Prozent verlieren, die FDP könnte ihr damaliges Ergebnis (9,9 Prozent) leicht verbessern.

Die Linken, die 2013 nicht den Einzug in den Hannoveraner Landtag schafften (3,1 Prozent) wären knapp drin, die AfD kämme aus dem Stand auf 7 Prozent.

Landtagswahl in Niedersachsen 2017: Welche Koalitionen sind möglich? Prognose

Nimmt man die Werte aus den aktuellen Umfragen, sind zurzeit drei Koalitionen in Niedersachsen möglich: Eine große Koalition von CDU und SPD, ein sogenanntes Jamaika-Bündnis von CDU, Grünen und FDP sowie ein Ampel-Bündnis von SPD, FDP und Grünen. Nur mit letzterem könnte sich der amtierende Ministerpräsident Niedersachsens, Stephan Weil, an der Macht halten.

Der 58-Jährige hatte zwar zuletzt erklärt, er strebe eine Fortsetzung der rot-grünen Landesregierung an, werde aber bei einem anderen Wahlausgang auch mit anderen Parteien reden. Einer Ampel-Koalition erteilte er keine Absage. Vielmehr lobte Weil die FDP-Opposition im Landtag. „Die FDP war in der vergangenen Legislaturperiode die intelligentere Opposition. Sie hat uns herausgefordert, das Verhältnis der Parteien aber nicht dauerhaft belastet“, so Weil. Sollte die Linke in den Landtag einziehen (derzeit fünf Prozent), wäre auch ein rot-rot-grünes Bündnis durchaus im Bereich des Möglichen.

Für CDU-Mann Bernd Althusmann kommt hingegen eine Koalition mit der Linkspartei oder der AfD nicht in Frage. „Die Linke als Nachfolgepartei der SED ist für mich genauso wenig akzeptabel wie die Rechtspopulisten. Beide fischen am Rand“, sagte Althusmann der Deutschen Presse-Agentur.

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen werden übrigens insgesamt 22 Parteien antreten. Beworben hatten sich 24. Doch wegen fehlender Nachweise erkannte die Wahlleitung die Vereinigung Christliche Abendländische Wertepartei (CAW) sowie die Vereinigung Familien-Partei Deutschlands nicht als Partei an.

Landtagswahl in Niedersachsen 2017: So sieht die bisherige Sitzverteilung aus

Insgesamt 137 Abgeordnete sitzen im niedersächsischen Landtag in Hannover. Nach dem Wechsel von Elke Twesten von den Grünen zur CDU sieht die Sitzverteilung derzeit wie folgt aus:

Partei Sitzverteilung CDU 55 Sitze SPD 49 Sitze Grüne 19 Sitze FDP 14 Sitze

Landtagswahl in Niedersachsen: Das Ergebnis der letzten Landtagswahl 2013

Partei Prozent Sitze CDU 36,0 54 SPD 32,6 49 Grüne 13,7 20 FDP 9,9 14 Linke 3,1 - Piraten 2,1 - DRP/NPD 0,8 - Sonstige 2,5 -

Landtagswahl in Niedersachsen: Frühere Umfrageergebnisse im August und September 2017

2. Oktober 2017: Einer Umfrage zufolge zeichnet sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD bei der Landtagswahl in Niedersachsen an. Im veröffentlichten Wahltrend der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung kam bei der Sonntagsfrage die CDU auf 33,1 Prozent und die SPD auf 32,8 Prozent der Stimmen. Dem HAZ-Wahltrend zufolge würden insgesamt sechs Parteien in den niedersächsischen Landtag einziehen: neben CDU und SPD die Grünen mit 9,9 Prozent, die AfD mit 8,1 Prozent, die FDP mit 8,0 Prozent und die Linke mit 5,4 Prozent.

28. September 2017: Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU in Niedersachsen in den Umfragen wird immer spannender. Rund zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl haben die Sozialdemokraten ihren Rückstand auf die CDU fast aufgeholt. Laut einer am Donnerstag, 28. September, veröffentlichten Umfrage von infratest dimap liegt die CDU mit 35 Prozent nur noch einen Prozentpunkt vor der SPD (34 Prozent). Die Grünen (9 Prozent) und die FDP (8 Prozent) können demnach fest mit einem Einzug in den Landtag in Hannover rechnen. Für die Linke (5 Prozent) und die AfD (6 Prozent) wird es am 15. Oktober eng.

7. September 2017: Einer Umfrage zufolge hat die CDU an Zustimmung eingebüßt. Nach einer am 7. September veröffentlichten Umfrage von infratest dimap lag die Partei in der Wählergunst mit 37 Prozent zwar weiter vorn, aber nur noch 5 Prozentpunkte vor der SPD. Die CDU verlor im Vergleich zur August-Erhebung von infratest dimap 3 Punkte, die SPD blieb stabil. Nach der im Auftrag des NDR erhobenen Umfrage könnte es auf ein Sechs-Parteien-Parlament hinauslaufen. Die Grünen liegen mit 10 Prozent (plus 1) deutlich über der Fünf-Prozent-Hürde. Die FDP kam auf 6 Prozent (minus 1), die Linke auf 5 Prozent (plus 2) und die AfD auf 7 Prozent (plus 1). Im direkten Vergleich der beiden Spitzenkandidaten liegt Regierungschef Stephan Weil (SPD) derzeit klar vor Bernd Althusmann (CDU).

9. August 2017: Nach dem turbulenten Mehrheitswechsel im niedersächsischen Landtag können SPD und Grüne laut einer Umfrage nicht darauf hoffen, nach der Neuwahl Mitte Oktober erneut die Regierung zu stellen. Wäre am Sonntag Wahl, käme laut einer Insa-Umfrage für die Bild-Zeitung die CDU auf 40 Prozent (2013: 36). Für die SPD würden 28 Prozent (32), für die Grünen (13,7) und die FDP (9,9) je 9 Prozent der Wähler stimmen. In den neuen Landtag kämen demnach auch die AfD mit 7 (2013 nicht dabei) und die Linke mit 5 Prozent (3,1).

Wann gibt es am Wahlabend ein Ergebnis? Das können Sie unter diesem Link nachlesen.

