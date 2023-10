Bauernschlau gegen Putins Armee: Landwirt baut Traktor zum Minenräumer um

Gegen Russlands Übermacht setzt die Ukraine weiter auf Improvisation. Erfolgreich. Ein Landwirt rollt mit einem umgebauten Traktor über sein Feld – zum Minenräumen.

Charkiw – David trotzt dem Goliath mit Erfindungsreichtum. Er ist „bauernschlau“ – auch im Umgang mit Minen. Im Gebiet um Charkiw rücken die Bauern gegen Minen auf ihren Feldern jetzt mit umgebauten Traktoren vor. Das Prinzip ihrer Do-It-Yourself-Lösungen ist bewährt: Die Vorderseite eines Fahrzeugs trägt an einem verlängerten Arm eine Bodenfräse, also eine rotierende Vorrichtung bestehend aus Ketten und massiven Stahlkugeln oder ähnlichen Schlagelementen, mit denen die vergrabenen Minen zur Explosion gebracht, zerstört oder zur Seite geschleudert werden. Russlands Invasionsarmee hat sich hinter Tausenden Minen verschanzt. Die Ukraine räumt auf. Langsam – aber jetzt auch sicherer?

Die Gegenoffensive der Ukraine hatte viel später begonnen als geplant, was den russischen Eindringlingen Zeit gelassen hatte, ihre Verteidigung hinter tief gestaffelten Minenfeldern auszubauen. „Inzwischen ist die Ukraine das am stärksten verminte Land der Welt“, hatte der vormalige ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow im August 2023 dem Guardian gesagt. Seiner Einschätzung nach liegen an manchen Frontabschnitten bis zu fünf Minen pro Quadratmeter.

Auch der deutsche Oberst Jörg Tölke zeichnet ein düsteres Lagebild im Bundeswehr-Podcast Nachgefragt: „Wenn man gehässig ist, könnte man sagen: Nach der Sperre ist vor der Sperre – wir reden hier über eine Tiefe der Sperren von drei Kilometern“, berichtet der Leiter des Referats für Krisenfrüherkennung und globale Bedrohungsanalysen im Verteidigungsministerium. Die Ukraine erhält seit März 2023 Minenräumpanzer „Wisent 1“ – allein aus Deutschland sollen also mehr als 40 Minenräum-Panzer geliefert werden, abgesehen von Verstärkungen aus anderen Nato-Staaten. Viel zu wenig. Die Ukraine hilft sich indessen selbst; wie mit ihren Drohnen setzt sie auf ferngesteuerte Lösungen aus dem Selbstbau-Kasten.

Minen verletzen in der Ukraine 50 bis 100 Soldaten täglich

Manuelle Lösungen fordern einen erschreckend hohen Tribut – vor allem unter ukrainischen Pionieren: Serhij Ryschenko, der Chefarzt des Mechnikow-Krankenhauses in Dnipro, klagte gegenüber dem Guardian, 50 bis 100 Soldaten würden täglich behandelt – Verletzungen durch Minen seien nach Einwirkung von Artillerie die Hauptursache für Verletzungen. Zivilisten bleiben in den Statistiken außen vor. Die Ukrainska Prawda berichtet aktuell über einen Bauern, der auf seinem Traktor sitzend Minen räumen wollte und dabei ums Leben kam. Einer von sicher vielen. Ohnehin ist das Räumen der Minen ein Kampf, in dem die Ukraine auf verlorenem Posten zu stehen scheint, wie Kyiv Independent schreibt.

Dessen Schauergeschichte behandelt das russische „ISDM Zemledeliye-System“, ein auf einem LKW montierter Minenwerfer, der in eineinhalb Minuten 100 Raketen ausspuckt; und jede dieser Raketen wiederum 312-Anti-Personen-Minen in Form eines Schmetterlings aus Plastik. Um den Horror bildhafter zu fassen, wird der Kyiv Independent sogar ein wenig lyrisch: „Diese Minen sind grün oder oliv und sehr leicht erkennbar durch ihre spezielle Form: Wie die propellerförmigen Samen schrauben sie sich herunter von Ahorn, Esche oder Maulbeerfeige.“ Dabei sind diese „Schmetterlinge“ außergewöhnlich schmal und leicht: jeweils nur zehn Zentimeter breit und nur mit 40 Gramm Sprengstoff gefüllt.

Russische Invasion: Kilometerbreites Netz aus tödlichen Schmetterlingsflügeln

Die russischen Minenwerfer spannen ein Netz aus Schmetterlingsflügeln in der Luft, dass sich dann auf die ukrainische Erde legt und sind dabei selbst rund fünf bis 15 Kilometer entfernt. Im Raum Charkiw sollen Streifen von bis zu 25 Kilometern Länge vermint sein. Immer noch räumen Pioniere an allen Fronten Minen vor allem per Hand. Inzwischen werden Hunde zum Minensuchen ausgebildet, Drohnen werden eingesetzt – aber alles erscheint von unendlicher Langsamkeit im Vergleich zum Ausbringen der Explosivkörper. Dabei werden Anti-Personen-Minen nie eingesetzt, um Menschen zu töten. Ihr perfider Sinn liegt darin zu verstümmeln, um anschließend Hilfskräfte zu binden und die Moral der Bevölkerung zu brechen.

Und um den Gegner, wie um Charkiw herum, im Ukraine-Krieg auch wirtschaftlich auszubluten. Gegenüber der taz hat der ukrainische Agrar-Unternehmer Oleg Girman seine Regierung kritisiert aufgrund deren Weigerung in den Dörfern um Charkiw herum als Kriegsschauplatz anzuerkennen, weshalb den dortigen Landwirten Steuererleichterungen verweigert würden: „Wir müssen den normalen Mindeststeuersatz zahlen, können wegen der Minen aber die Felder nicht nutzen. Das heißt: keine Einnahmen, Steuerschulden, Beschlagnahmung der Landmaschinen, Pleite. Ich sehe gar keinen anderen Ausweg, als meine Felder auf eigene Kosten wieder sicher zu machen“, sagt er. Auch in der ukrainischen Gegenoffensive gilt: Fortschritt durch Technik.

Zur Umrüstung seines ersten Minenräum-Traktors mit Walze und Fernsteuerung will er eine Woche gebraucht und rund 35.000 Dollar investiert haben. 1.000 Hektar Ackerland seien jetzt frei von Minen, sagt Girman gegenüber der taz: „Leider kann der Staat uns nicht helfen. Deswegen habe ich mein privates Geld in die Minenräumung investiert. Mir ist klar, dass dieser Entminungsprozess fünf bis zehn Jahre dauern kann. Aber wenn wir es nicht tun, tut es niemand.“

Pro Tag schaffe so ein Traktor 15 Hektar, sagt er; aber nur, wenn er ohne Schaden davon kommt. Was immer auch Glücksache ist. Oleg Girman berichtet jedenfalls, dass sein Traktor vier Minen überlebt habe. Vier Berührungen hätten die Walze zerfetzt. Eine fünfte Mine hätte die Walze verfehlt. Über die sei eines der Räder gerollt. Dabei ist ihm der Traktor um die Ohren geflogen. Zwei weitere Umbauten sind in Arbeit.