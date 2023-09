„Gute Stimmung, schlechtes Bier“: Lauterbach-Spruch lässt aufhorchen

Von: Marcus Giebel

Der Daumen zeigt eher nach unten: Das Bier auf dem Hamburger Fest war nicht Karl Lauterbachs Fall. © IMAGO / IPON

Das Bier auf einem Fest in Hamburg ist nicht nach dem Geschmack von Karl Lauterbach. Wegen eines Tweets wird dieser Umstand zu einem Thema.

Hamburg – Karl Lauterbach twittert gern und deshalb auch viel. Daher weiß der aufmerksame Social-Media-Nutzer auch, dass der Gesundheitsminister aktuell mit KI-Experten zu einem Workshop in den USA weilt. Am Mittwoch veröffentlichte der SPD-Politiker ein Foto, das ihn im Backstage-Bereich des „ZDF-Morgenmagazin“ zeigt.

Lauterbach bei Twitter: Gruppenbild von Fest in Hamburg inklusive Bierkritik

Zwei Tage vorher lächelte der 60-Jährige seinen Followern aus dem Bundeswehrkrankenhaus entgegen, wo er die Ärmel hochkrempelte, um sich eine weitere Corona-Impfung geben zu lassen. Zwischendurch schaute Lauterbach beim Jahresfest der Hamburger Landesvertretung vorbei. Parteifreund Peter Tschentscher, Bürgermeister der Hansestadt, hatte rund 2500 Gäste aus Medien, Wirtschaft und Politik geladen.

Von dort lieferte Lauterbach ein Gruppenfoto mit Dame. Eingerahmt von ihm und Tschentscher ist auch Melanie Schlotzhauer, Hamburgs Gesundheitssenatorin, auf dem Bild zu sehen, das der Minister postete. Zwar schaut nur Gastgeber Tschentscher wirklich in die Kamera, aber Lauterbach hat die Mundwinkel deutlich höher gezogen als die beiden Hanseaten.

Rundherum zufrieden war er trotz dieser Mimik aber augenscheinlich nicht. Jedenfalls bestand der Kommentar zum Foto aus einer kurzen Vorstellung der kleinen SPD-Runde sowie dem Hinweis: „Gute Stimmung, schlechtes Bier.“ Welche Laus ihm da über die Leber gelaufen ist, wird aber nicht weiter aufgeklärt.

Kritik an Lauterbach-Post: „Um Gesundheitssystem genauso sorgen wie um Bier“

Gefallen hat dieser Satz jedenfalls längst nicht allen. In den Kommentaren häuften sich Anmerkungen, die darauf hinwiesen, dass es im Gesundheitssystem an allen Ecken und Enden knarzt. So schimpft ein User: „Wer schlechte Gesundheitspolitik so hartnäckig und unreflektiert als gut verkauft, hat wahrscheinlich auch keinen feinen bzw. anzweifelbaren Biergeschmack!“

Jemand anders schreibt ironisch: „Gibt auch allen Grund für gute Stimmung. Bei den Erfolgen …“ Auch diese Kritik findet sich unter dem Post: „Wenn Sie sich um das Gesundheitssystem genauso sorgen würden, wie um schlechtes Bier, dann wäre schon vielen geholfen.“

Wissenswertes zu Karl Lauterbach

Geburtstag/-ort 21. Februar 1963 in Birkesdorf (NRW) SPD-Mitglied seit 2001 Bundestagsmitglied seit 2005 Wahlkreis Leverkusen – Köln IV Gesundheitsminister seit 2021 Familienstand geschieden (fünf Kinder von zwei Frauen)

Lauterbach und das Bier: „Trink Kaffee – ist viel gesünder“

Manchen ging es aber allein um das Bier. Hier gab’s sogar noch gratis Sticheleien gegen zwei Großstädte obendrauf: „Kein Wunder, weder Hamburger noch Berliner haben gutes Bier.“ Oder samt Grinse-Smiley: „Die Hamburger haben wohl kein Kölsch?“

Derweil reagierte eine junge Brauerei aus Hannover mit dem nicht ganz selbstlosen Hinweis: „Beim Bier hätten wir was machen können, bitte nächstes Mal rechtzeitig Bescheid geben!“ Und von einem anderen User schließlich der Tipp: „Trink Kaffee. Das ist eh laut einer Studie viel gesünder.“

Lauterbach über deinen Biergeschmack: „Brauereien werden an mir nicht reich“

Die Bier-Auswahl beim Fest war jedenfalls üppig. So schreibt die Bild unter Berufung auf das Hamburger Rathaus, es sei Astra, Dithmarscher, Holsten, Carlsberg, Ratsherrn, Paulaner, Wildwuchs und F. Reyer ausgeschenkt worden.

Auch bei Lauterbach selbst hakte das Boulevardblatt nach und fragte, wie er grundsätzlich zum Bier stehe. Die Antwort: „Wenn ich Bier trinke, dann gerne ein frisch gezapftes Kölsch, aber auch daran habe ich mich erst langsam gewöhnt, oder gerne ein Schwarzbier, Köstritzer zum Beispiel.“ Zudem stellt er fest: „Brauereien werden an mir nicht reich. Ich bin kein Bierkenner.“

Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Dennoch dürfte sich gerade mancher Politiker fragen, warum sich Lauterbach den Seitenhieb gegen das gerade in Deutschland so populäre Kaltgetränk nicht verkneifen konnte.

Prost! Dieser Anblick lässt Karl Lauterbach wohl nicht das Wasser im Mund zusammenlaufen. (Symbolbild) © IMAGO / Rene Traut

Lauterbach und der Italien-Post: Meloni-Partner will keine Ratschläge aus Deutschland

Zumal der Gesundheitsexperte bereits im Sommer erfahren musste, was ein Tweet anrichten kann. Als Lauterbach während seines Italien-Urlaubs dem Land wegen der dortigen Hitze mit einiger Weitsicht absprach, künftig noch ein lohnendes Reiseziel zu sein, fiel die Reaktion heftig aus. Während Tourismusministerin Daniela Santanchè auf FAZ-Nachfrage betonte, Lauterbach sei weiter willkommen, ging TV-Moderator Andrea Giambruno zum Gegenangriff über.

Der Partner von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geiferte: „Seit 20, 30 Jahren müssen uns die Deutschen irgendwie erklären, wie wir leben müssen. Wenn es dir nicht passt, dann bleib zu Hause.“

Zu einer diplomatischen Krise genügte das alles zwar glücklicherweise nicht. Aber Lauterbach, der für Deutschland einen Hitzeplan ausarbeiten will, sollte spätestens seither klar sein, dass man sich auch beim Twittern die Finger verbrennen kann. Gerade, wenn man ein Amt bekleidet, in der jedes Wort Gewicht hat. (mg)