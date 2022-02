Siko in München: Karl Lauterbach sorgt mit Tweet für Netz-Hit - „Verschwörungsfans müssen jetzt stark sein“

Von: Yasina Hipp

Teilen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). © imago/Jens Schicke

Die Themen auf der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz reichen von der Corona-Pandemie bis hin zur Ukraine-Krise. Auch Karl Lauterbach war vor Ort und twitterte fleißig.

München - Zum ersten Mal besucht Karl Lauterbach (SPD) die Münchner Sicherheitskonferenz als Bundesgesundheitsminister. Denn, trotz einer langsam aber sicheren Entspannung der Corona-Lage, steht das Virus trotzdem auf der Agenda der Konferenz. Der SPD-Politiker trifft sich in München unter anderem mit dem Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebre­ye­sus und Mike Ryan, dem Leiter der WHO-Coronaabwehr. All das teilte Lauterbach auf seinem Twitter-Kanal. Doch ein Foto sticht dabei besonders hervor und sorgt für ordentlich Zündstoff im Netz: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach* gemeinsam mit US-Unternehmer Bill Gates.

Karl Lauterbach mit Bill Gates: Beratungen über Impfstoff

Auf dem Foto zu sehen: Lauterbach und Gates in Outfits, die wie abgesprochen erscheinen. Anzug mit blauem Pullover, aus dem am Kragen ein weißes Hemd hervorlugt. Dazu schreibt Lauterbach: „Mit ⁦Bill Gates⁩ auf der Münchener Sicherheitskonferenz über Impfstoffe für ärmere Länder gesprochen. Der Schwerpunkt muss meines Erachtens in Zukunft darin liegen, Pandemien zu verhindern. Dann braucht man auch keine Impfstoffe für Milliarden Menschen.“ Diese Worte sind für die meisten Twitter-User aber wohl zweitrangig. Viel spannender ist die Kombination der beiden Männer.

Karl Lauterbach mit Bill Gates: So reagiert Twitter

„Sind die Telegram-Server schon abgestürzt?“, „Die Telegram Server werden unter zu viel Hass zusammen brechen“ und „Verschwörungsfans müssen jetzt stark sein“ sind nur einige der Kommentare unter Lauterbachs Post. Die Twitter-User* spielen damit auf die Querdenker- und Verschwörungstheoretiker-Szene an, die Bill Gates unter anderem vorwerfen, die WHO zu lenken* und durch Impfstoffe die Weltbevölkerung dezimieren zu wollen. Die Szene nutzt den Messengerdienst Telegram* zum Austausch.

Ihn jetzt gemeinsam mit dem deutschen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach* gemeinsam zu sehen, könnte Personen mit solchen Überzeugungen in helle Aufregung versetzen. Auch bekannte Gesichter können sich Kommentare dazu nicht verkneifen. Journalist Sascha Lobo schreibt zu dem Foto: „Wie Karl Lauterbach einmal Telegram lahmlegte.“ Valentin Abel, Bundestagsabgeordneter der FDP, twittert: „Ich sehe einen Server-Zusammenbruch bei Telegram am Horizont aufziehen.“ Weitere Kommentare unter Lauterbachs Post:

„Sie haben alle Querdenker getriggert“

„Ein echter #honeypot für alle Querdenker“

„Stelle mir vor wie die beiden sich zusammen totlachen über die #QuerdenkerSindKacke und #Impfgegner... und ich liebe es“

„Sie wollen wohl Telegram explodieren und Twitter brennen sehen, oder?“

Lesen Sie auch Thees (5) wirft Flaschenpost in den Rhein - Tage später kriegt er unerwartete Post von der Feuerwehr Eine ungewöhnliche Geschichte schlägt Wellen bei Twitter und darüber hinaus: Ein Junge warf eine Flaschenpost in den Rhein und bekam unerwartete Post von der Feuerwehr. Thees (5) wirft Flaschenpost in den Rhein - Tage später kriegt er unerwartete Post von der Feuerwehr Faschingssession in Bayern abgeschrieben - „Sehr trauriges Jahr“ Das dritte Corona-Jahr macht den Narren einen Strich durch die Rechnung, der Fasching fällt in Bayern vielerorts wieder flach. Es herrscht Frust. Faschingssession in Bayern abgeschrieben - „Sehr trauriges Jahr“

Karl Lauterbach mit Bill Gates: Ärger über fehlende Masken und Abstand

Neben all den Usern, die sich über die Querdenker-Szene und Telegram amüsieren, gibt es andere, denen ein Detail auf dem Bild ganz schön gegen den Strich geht: Bill Gates und Karl Lauterbach tragen beide keine Masken und halten keinen Abstand. Viele verstehen nicht, warum Kinder in Schulen im Gegensatz dazu den ganzen Tag Maske tragen müssen. Julian Reichelt, ehemaliger Chefredakteur der Bild*, schlägt in die gleiche Kerbe und schreibt: „Liebe Eltern, die Ihr Eure Kinder mit Maske in die Schule schickt, denkt bitte dran: Wenn man sich als Minister das Fame-Selfie nicht versauen will, muss man natürlich keine Maske tragen. (Ja, so ein Foto wäre in den meisten deutschen Schulen tatsächlich verboten.)“ Was Reichelt jedoch nicht erwähnt, dass auf der Siko 2G+ mit täglichem PCR-Test gilt. Außerdem sind beide Männer geimpft und geboostert, was vor allem für kleine Kinder derzeit kaum möglich ist.

Welche Meinung man nun vertritt, das Foto von Lauterbach und Gates ist allemal viral gegangen. Nach nur einigen Stunden zählte es bereits über 13.000 Likes, unzählige Kommentare und Retweets. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA