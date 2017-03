Live-Ticker zum politischen Aschermittwoch 2017: Die Säle füllen sich

München - Bier, Brezn und markige Worte: Mit dem politischen Aschermittwoch steht eine erste lautstarke Kostprobe des anstehenden Wahlkampfes an. Auch hier zeigt sich der Schulz-Effekt. Wir begleiten das Event live.

<<<Ticker aktualisieren>>>

10.00 Uhr: Streit gibt es übrigens auch schon vor Beginn des eigentlichen Aschermittwochs - um den Titel „größter Stammtisch der Welt“ nämlich. Während die SPD online Fotos vom „Weißwurst-Frühstück am größten Stammtisch der Welt“ postet, erklärte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer im ZDF-Morgenmagazin leicht kontrafaktisch: "Wir haben den weltweit politisch größten Stammtisch, und das bleibt auch so.""Wir haben gefühlt 10.000 Leute."

09.55 Uhr: CSU-Chef Horst Seehofer hat vorhin schon Vertreter des Bauernverbandes vor Halle in Passau begrüßt - dieses Jahr ein eher zahmes Spektakel, wie Münchner Merkur-Redakteur Christian Deutschländer vor Ort berichtet: „Sowas hat man auch schon wilder erlebt. Er begrüßt alle per Handschlag und bekommt einen Geschenkkorb.“

09.40 Uhr: Gut gefüllte Reihen sind auch schon im Livestream der SPD aus Vilshofen zu sehen. 5.000 Zuschauer erwarten die Sozialdemokraten - Kanzlerkandidat Martin Schulz zieht ganz offensichtlich die Massen an. Die brauchen allerdings noch etwas Geduld: Schulz wird erst um 12 Uhr seine Rede beginnen.

09.35 Uhr: Nur die zweitgrößte Veranstaltung - mit 4.100 Besuchern in der Passauer Dreiländerhalle - hat dieses Jahr die CSU. Dort hat sich schon ein ansehnliches Publikum eingefunden. Erster Redner in Passau ist um 10.40 Uhr der Fraktionschef der Konservativen im Europaparlament, Manfred Weber. Eine halbe Stunde später wird Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt das Mikrofon übernehmen.

09.25 Uhr: Noch dauert es ein wenig, bis die Redner auf die Bühne kommen - aber so langsam füllen sich bei den Veranstaltungen der Parteien zum politischen Aschermittwoch in Bayern so langsam die Hallen, Bierzelte, oder auch - im Falle der Linken - die Schiffe:

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum politischen Aschermittwoch 2017!

Politischer Aschermittwoch 2017: Vorbericht

Nach den Absagen im vergangenen Jahr wegen des schweren Zugunglücks in Bad Aibling steht 2017 wieder der gewohnte politische Aschermittwoch an. 2016 war das traditionsreiche und gerne ins derbe abgleitende Rednerduell von Spitzenpolitikern aus allen großen Parteien aus Rücksicht auf die Opfer des Zugunglücks praktisch ausgefallen. Dieses Jahr ist davon auszugehen, dass sich die Redner nicht zuletzt wegen der am 24. September anstehenden Bundestagswahl nichts schenken werden. Die Besucher wird es freuen.

Politischer Aschermittwoch 2017: Diese Neuerungen plant die CSU

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer versprach laut dem BR, die Veranstaltung in der Passauer Dreiländerhalle werde ein „schnelleres Format“ und einen moderneren Anstrich bekommen. Anstatt einer One-Man-Show werden mit Ministerpräsident Horst Seehofer, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt mehrere Redner auftreten, wie bei merkur.de zu lesen ist. Zum Abschluss wird Scheuer die Bühne betreten.

Auch inhaltlich wird es Neuerungen geben, wie merkur.de schreibt. Der CSU-Chef will nicht mehr alle politischen Themen „in der dann unvermeidbaren Oberflächlichkeit“ behandeln, sondern sich möglicherweise auf drei große Schwerpunkte konzentrieren. Das sagte Seehofer der Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (Samstag). Zudem werde ein Moderator durch das Programm führen. Dieser „soll auch zu den Besuchern gehen und diese befragen“, so Seehofer. Dazwischen seien Musikstücke geplant.

Deutlich weniger Besucher werden am Mittwochabend bei der Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern erwartet - nämlich nur rund 1000. Damit zeigt sich bei den Besucherzahlen schon jetzt: Nur gemeinsam können CSU und CDU der SPD die Stirn bieten.

Schulz-Effekt: CSU-Aschermittwoch nicht mehr „größter Stammtisch der Welt“

Den Titel „größter Stammtisch der Welt“ wird die CSU heuer nämlich wohl an die SPD abtreten müssen. Während in der Dreiländerhalle nach Angaben der Stadt Passau nur 4100 Besucher zeitgleich zugelassen sind, sind die Karten für die mehr als 5000 Plätze für die SPD-Veranstaltung in Vilshofen sind schon lange vergriffen. Seit bekannt ist, dass mit Martin Schulz der Hoffnungsträger der wiedererstarkten Partei reden wird, musste das in den vergangenen Jahren oft nicht komplett gefüllte Festzelt nun sogar vergrößert werden.

Der Kanzlerkandidat hat der SPD eine Euphoriewelle verschafft. Die Mitgliederzahlen schießen in die Höhe und in Umfragen konnte die lange Zeit unerreichbar weit entfernte Union inzwischen sogar überholt werden.

Neben Schulz hat sich der der österreichische Kanzler Christian Kern angesagt.

Politischer Aschermittwoch 2017: Das sind die Redner der anderen Parteien

Bei den anderen Parteien dürften die Aschermittwoch-Redner ebenfalls einen Vorgeschmack auf den anstehenden Bundestagswahlkampf bieten. Im bayerischen Osterhofen wird für die AfD deren Bundesvorsitzende Frauke Petry erwartet. Zudem werden der AfD-Landeschef Petr Bystron sowie der Chef der österreichischen FPÖ, Heinz-Christian Strache, am Rednerpult erwartet, wie merkur.de schreibt.

In Landshut soll die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, ans Pult gehen. Der Bundesvorsitzende der Partei, Cem Özdemir, will in Köln sprechen. Für die FDP kommt Parteichef Christian Lindner nach Dingolfing in Bayern, die Linke schickt in Passau unter anderem ihre Parteichefin Katja Kipping ins Rennen.

dpa