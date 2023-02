Jetzt kämpft auch Luke Skywalker im Ukraine-Krieg

Von: Patrick Mayer

Kino aus dem Jahr 1977: Mark Hamill als Luke Skywalker in Star Wars. (Archivfoto) © IMAGO / United Archives

Schauspieler Mark Hamill, Darsteller von Luke Skywalker in Star Wars, unterstützt die Ukraine in deren Verteidigungskampf gegen die russischen Angreifer. Er hat eine Botschaft an Wladimir Putin.

München/Donbass - Die ukrainische Armee hält trotz schwerer Angriffe Bachmut im Donbass. Wie heftig die Kämpfe mit den russischen Truppen sind, lässt sich etwa anhand der Hashtags #bachmut und #bakhmut bei Twitter nachvollziehen.

Dort posten ukrainische Soldaten immer wieder Fotos und Videos, die offenbar direkt von der Front stammen. Unabhängig überprüfen lassen sich diese weder auf Ort noch Zeitpunkt. Die Berichte, wonach die ukrainische Armee nach der Sommeroffensive 2022 in diesem Winter wieder in die Defensive geraten sei, mehren sich dagegen beinahe täglich. Das Aufgeben der strategisch wichtigen Kleinstadt Soledar nach hohen eigenen Verlusten ist symbolisch dafür.

Ukraine-Krieg: Luke-Skywalker-Darsteller aus Star Wars unterstützt die Verteidiger

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in seiner täglichen Videoansprache vom Sonntag (5. Februar), dass die Lage gerade in der Region Donezk besonders schwierig sei. „Wir stellen fest, dass der Druck auf verschiedene Frontbereiche und auch im Informationsbereich zugenommen hat“, erklärte er: „Aber egal, wie schwer es ist und wie groß der Druck ist, wir müssen überleben.“ In dieser prekären Situation erhalten die Verteidiger im Ukraine-Krieg quasi galaktische Unterstützung. Konkret: Mark Hamill, Darsteller von Luke Skywalker in Star Wars, hilft Kiew bei der Beschaffung von Waffen.

Wie Politico berichtet, verkauft der 71-jährige Hollywood-Star eine limitierte Anzahl signierter Star-Wars-Poster, um das dadurch eingenommene Geld der Ukraine für den Kauf von Drohnen zu spenden. Das habe der Schauspieler dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin erzählt.

Mark Hamill: Luke-Skywalker-Schauspieler spendet für ukrainisches Drohnen-Projekt

Der Verkauf der Poster soll demnach kurz vor dem 24. Februar starten, dem Jahrestag des russischen Überfalls auf das Nachbarland. Er sei bestrebt, jetzt einzugreifen, um die Ukraine zu unterstützen, deren Kampf gegen die Invasionsarmee des russischen Präsidenten Wladimir Putin „geradezu inspirierend“ sei, erklärte er demnach. Die Poster seien „für echte Hardcore-Sammler“ bestimmt, „insbesondere für diejenigen, die über ein verfügbares Einkommen verfügen“, sagte Hamill und hofft nun auf „mehr Geld (…) als Sie sich vorstellen können“. Er habe die Idee, „Hunderte und Tausende von Menschen an einem Wettbewerb oder einer Auktion teilnehmen zu lassen“, schilderte Hamill Politico.

Wenn er etwas aus der Welt von Star Wars gelernt habe, dann, erklärte Hamill in dem Interview, „das Richtige zum Wohle aller zu tun, anstatt sich nur um Eigeninteresse zu drehen“. Eine Botschaft auch an Putin? Der US-Schauspieler verglich: „Das eine ist wirklich ein Märchen für Kinder, das war Star Wars ursprünglich. Die Realität, die nackte Realität dessen, was in der Ukraine vor sich geht, ist erschütternd.“

Spielte Luke Skywalker in Star Wars: US-Schauspieler Mark Hamill. © IMAGO / Picturelux

Ukraine-Krieg: Star-Wars-Schauspieler Mark Hamill will Kiew weiter unterstützen

Der Erlös aus dem Verkauf der Poster geht an die ukrainische Fundraising-Plattform United24. Hamill wurde im September Botschafter des Projekts „Army of Drones“, nachdem Selenskyj ihn persönlich gebeten hatte, sich dem Kampf gegen das „Reich des Bösen“ anzuschließen, wie der ukrainische Regierungschef Russland in Anspielung an die galaktische Saga nannte. Die ukrainische Armee nutzt Drohnen, um feindliche Stellungen auszuspähen. Aber etwa auch, um russische Infanterie aus hoher Höhe mit Granaten zu beschießen.



Der amerikanische Schauspieler erklärte Politico, er sei „begeistert“, dass sich das Fundraising-Projekt zu diesem „massiven, weltweiten Ereignis“ entwickelt habe. Und er sagte, dass „alles, was ich tun kann, egal wie klein es ist, etwas ist, wozu ich mich verpflichtet fühle“. (pm)