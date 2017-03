Mann in Antwerpen an Autofahrt in Menschenmenge gehindert

Antwerpen - Einen Tag nach dem Anschlag von London haben Sicherheitskräfte im belgischen Antwerpen womöglich eine weitere Bluttat verhindert.

Einen Tag nach dem Terrorakt in London ist am Donnerstag in der belgischen Stadt Antwerpen möglicherweise ein Anschlag verhindert worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers raste am Donnerstagvormittag ein Mann mit hoher Geschwindigkeit durch die Haupteinkaufsstraße. Menschen hätten zur Seite springen müssen, hieß es.

Das Auto wurde wenig später von Sicherheitskräften gestoppt. Der aus Nordafrika stammende Fahrer sei festgenommen worden. In dem Auto wurden Waffen und illegale Stoffe sichergestellt; der Fahrer trug demnach eine Tarnuniform.

Den Angaben zufolge war der Kampfmittelräumdienst im Einsatz.Der belgische Ministerpräsident Charles Michel bedankte sich über den Kurznachrichtendienst Twitter bei den Sicherheitskräften. Am Vortag hatte in London ein Mann mit einem Wagen einen tödlichen Anschlag auf der Westminster Bridge und vor dem Parlament verübt.

Nous suivons la situation de très près. Les services de sécurité ont été exemplaires dans leur travail à #Anvers. #Begov reste mobilisé — Charles Michel (@CharlesMichel) 23. März 2017

dpa/AFP

Rubriklistenbild: © AFP