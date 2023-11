Südtirol feiert Söders Vize-Wahl – Lebenspartner schildert Rotwein-Anekdote

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Ulrike Scharf wird jetzt viel Zeit im bayerischen Landtag verbringen – das Leben der CSU-Politikerin hat aber auch einen anderen großen Schwerpunkt.

München – Sozialministerin Ulrike Scharf wird die neue Vize des bayerischen Ministerpräsidenten. „Das ist eine Überraschung. Beides hat sich die 55-Jährige hart erarbeitet – mit Präsenz, Treue zu Markus Söder und klarer (CSU-)Kante“, kommentierte der Münchner Merkur. In Südtirol hingegen hob die Presse bei der Personalie etwas anderes hervor – nämlich Südtirol.

Denn die CSU-Politikerin und „Südtirol-Freundin“ werde mit ihrem neuen Amt nun wohl weniger Zeit für „kurze Abstecher in Richtung Brenner“ haben, bedauerte Südtirol Online. Das Portal weiß zu berichten, dass die neue Vize für Söder aus dem Landkreis Erding in den vergangenen Jahren oft „an jedem zweiten oder dritten Wochenende“ in Südtirol war, wo ihr Lebenspartner lebe. Mit ihm sei sie seit zehn Jahren zusammen.

CSU-Politikerin Ulrike Scharf ist Südtirol-Fan. © Dwi Anoraganingrum/Imago

Söder-Vize Ulrike Scharf nun Gegengewicht zu Hubert Aiwanger

Der Münchner Merkur blieb in seiner Berichterstattung beim Beruflichen und analysierte die neue Rolle für Söders Stellvertreterin Scharf. Der Titel habe für die CSU-Politikerin auch drei weitere Zwecke: Es soll eine Stärkung des Sozialministeriums sein, das ihr untersteht. Es soll außerdem ein Gegengewicht zu Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sein, dem nach seiner Flugblatt-Affäre viele CSUler gern den Vize-Titel genommen hätten, und darüber hinaus noch eine Geste an die Frauen in der Politik.

Bayerns Ministerpräsidenten seit 1945 Fotostrecke ansehen

CSU-Sozialministerin Ulrike Scharf bat Partner um Wandertipps

In Scharfs „zweiter Heimat“ Südtirol erinnerte man vor allem daran, wie die Politikerin ihren Lebenspartner traf – er schilderte es offenbar selbst und nannte sie dabei bei ihrem Spitznamen „Ulli“. Im Jahr 2013 sei das gewesen, bei der Hauptversammlung der Bayern-Südtirol-Gesellschaft (BSG), in der sie beide Mitglieder sind, auf der Fürstenburg in Mals.

„Ulli hat mich damals um Wandertipps in der Umgebung gebeten. Da ich tags darauf auf die Gams-Jagd ging, nahm ich sie mit“, gab er laut Südtirol Online. bekannt. Bei Pasta und einem Glas Rotwein habe es dann zwischen den beiden „gefunkt“. (frs)