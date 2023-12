Medizinisches Cannabis gegen Kriegs-Folgen: Ukraine beschließt Legalisierung

Von: Tadhg Nagel

In der Ukraine wird medizinisches Cannabis legal. So soll auch den vom Ukraine-Krieg Traumatisierten geholfen werden. Der Freizeitgebrauch bleibt strafbar.

Kiew – Die ukrainischen Gesetzgeber haben jüngst für die Legalisierung der medizinischen Verwendung von Cannabis gestimmt. Zuvor hatten Aktivisten und Befürworter diesen Schritt gefordert, um Millionen von Menschen, darunter auch im Ukraine-Krieg verwundete Soldaten, Zugang zu dieser Behandlungsmethode zu ermöglichen.

Ukrainer demonstrieren für die Legalisierung von medizinischem Cannabis. © Serg Glovny via www.imago-images.de

Bereits am 12. Dezember hatte die Werchowna Rada (das ukrainische Parlament) einen Gesetzentwurf angenommen, der darauf abzielte, medizinisches Cannabis in der abschließenden zweiten Lesung zu legalisieren. Es soll für Krebspatienten und Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen zur Verfügung stehen. Der Verkauf und die Abgabe von Cannabis für den Freizeitgebrauch sollen weiterhin strafbar sein. Das berichtet die ukrainische Nachrichten-Website Euromaidan Press. Der Gesetzesvorschlag fand breite Unterstützung: 248 Abgeordnete hätten dafür gestimmt, so Yaroslav Zhelezniak, ein Mitglied der ukrainischen Holos-Partei, auf dem Messenger-Dienst Telegram.

Ukraine legalisiert Cannabis für medizinische Zwecke – Freizeitgebrauch bleibt strafbar

Laut Nazionalna Suspilna Teleradiokompanija Ukrajiny, dem öffentlichen Rundfunk der Ukraine, regelt der am Gesetzentwurf insbesondere die Verwendung von Cannabis im Rahmen medizinischer, industrieller und wissenschaftlicher Verwendungszwecke. Der Vertrieb von Marihuana für den Freizeitgebrauch werde von der Polizei weiterhin im Rahmen des Gesetzes geahndet. Mariia Mezentseva, die sich im Parlament für den Gesetzesentwurf eingesetzt hatte, sagte, medizinisches Cannabis werde von 6 Millionen Ukrainern benötigt, darunter Krebspatienten, Zivilisten mit posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und verwundete Soldaten. Das berichtet Reuters.

Die Herstellung der Arzneimittel werde während des gesamten Produktionsprozesses einer strengen Kontrolle unterliegen, so Euromaidan News. Nur zugelassene Einrichtungen mit den erforderlichen Lizenzen und GMP-Zertifikaten dürften demzufolge Cannabis anbauen. Zur Sicherheit werde es eine ständige Videoüberwachung durch die nationale Polizei geben. Jede Pflanze werde mit einem eindeutigen Code versehen, damit ihr Weg zum Patienten genau verfolgt werden könne. Die Medikamente auf Cannabisbasis sollen nur mit einem elektronischen Rezept erhältlich sein. Dieses werde von einem Arzt entsprechend dem Zustand des Patienten ausgestellt.

Der Vorstoß stößt in der Ukraine auf Zustimmung – erntet aber auch Kritik

Das Gesetz werde sechs Monate nach seiner Veröffentlichung in Kraft treten. Laut Zhelezniak sei mit dem Zugang zu Medikamenten auf Cannabisbasis in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 zu rechnen. Vorher müsse der Gesetzentwurf noch vom ukrainischen Präsidenten, Wolodymyr Selenskyj, unterzeichnet werden.

Laut der Website stößt die Legalisierung von medizinischem Cannabis in der Ukraine auf breite Unterstützung. Allerdings gebe es auch Kritiker, die vor möglicher Korruption bei der Regulierung von Cannabis gewarnt hätten. Die Patientenorganisation Patients of Ukraine habe stattdessen für den Zugang zu erschwinglichen ausländischen Arzneimitteln plädiert. Die ukrainischen Kirchen würden die Legalisierung von Cannabis ablehnen und hätten Sicherheitsbedenken vorgebracht. Auch die Gesetzgeberin der Opposition, Julija Timoschenko, die von 2007 bis 2010 Premierministerin der Ukraine war, habe sich entschieden gegen das Gesetz ausgesprochen. Sie habe argumentiert, dass der Freizeitdrogenkonsum in der Ukraine dadurch zunehmen würde, so Reuters.

Medizinisches Cannabis hat potenzielle Vorteile – einige Fragen sind allerdings ungeklärt

Medizinisches Cannabis birgt potenzielle Vorteile, die oft zur Behandlung verschiedener Erkrankungen genutzt werden. Es hat sich gezeigt, dass es Schmerzen bei chronischen Erkrankungen wie Arthritis effektiv lindert. Zudem kann es Krämpfe bei Krankheiten wie Multipler Sklerose reduzieren und bei Krebspatienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen, Übelkeit und Erbrechen mindern. Für Menschen, die aufgrund von Krankheiten wie HIV/AIDS oder Krebs unter Appetitlosigkeit leiden, kann Cannabis den Appetit steigern. Es gibt auch Hinweise darauf, dass bestimmte Bestandteile von Cannabis Angstzustände und Stress reduzieren können.

In welchen Ländern ist Cannabis legal? In Kanada und Uruguay ist Cannabis vollständig legalisiert, ebenso wie in einigen Bundesstaaten und Überseegebieten der USA. In diesen Ländern ist es grundsätzlich erlaubt, Cannabis legal zu verkaufen, zu besitzen, zu konsumieren und anzubauen, wobei stets Altersbeschränkungen gelten. Zusätzlich gibt es in Uruguay und Kanada Höchstgrenzen für den erlaubten Besitz, Erwerb oder Anbau von Cannabis. In diversen Ländern wurden außerdem Maßnahmen zur Entkriminalisierung von Cannabis ergriffen. Gegenwärtig haben Portugal, die Niederlande, Spanien, die Schweiz, Russland, Tschechien, Belgien und Jamaika Regelungen eingeführt, bei denen der Konsum, Besitz und Anbau von Cannabis in kleinen Mengen höchstens als Verwaltungsübertretung behandelt werden. Neben der Legalisierung und Entkriminalisierung von Cannabis für den Freizeitgebrauch haben viele Länder die Verwendung von Cannabis für medizinische Zwecke zugelassen. Beispielsweise erlauben Australien, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Finnland, Großbritannien, Brasilien und Argentinien die ärztliche Verschreibung von Cannabis. In Deutschland ist medizinisches Cannabis seit 2017 legal und wird sowohl beim Anbau als auch beim Vertrieb von der Cannabisagentur, angesiedelt beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, überwacht. Die Abgabe erfolgt über Apotheken.

Jedoch bestehen auch Kritikpunkte. Es gibt einen Mangel an umfassenden, langfristigen Studien zu den möglichen Langzeitwirkungen von medizinischem Cannabis. Außerdem könnten die psychoaktiven Effekte von Cannabis für manche Personen unerwünscht sein, besonders wenn sie empfindlich darauf reagieren. Die Schwierigkeit, standardisierte Dosierungen festzulegen, sowie die Varianz in der Wirksamkeit verschiedener Cannabisprodukte stellen ebenfalls eine Herausforderung dar. Nicht zuletzt erschweren rechtliche Einschränkungen und Regulierungen in vielen Ländern den Zugang zu medizinischem Cannabis. (tpn)