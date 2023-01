„Mehr Lachen“: Selenskyj feiert Geburtstag – was ihm seine Frau wünscht

Von: Jan Oeftger

Teilen

Der Präsident der Ukraine wird 45 Jahre alt. Seine Ehefrau hat zu diesem Anlass einen ganz besonderen Wunsch für ihren Mann.

Kiew – Wolodymyr Selenskyj steht seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine besonders im Fokus. Fast ein Jahr ist der Präsident der Ukraine mit Kriegsthemen beschäftigt. Auf ihm lastet großer Druck und dabei muss er für die Ukrainerinnen und Ukrainer Kraft und Stärke demonstrieren.

Für private Auszeiten und schöne Momente bleibt dabei hingegen wenig Zeit. Auch der Geburtstag am 25. Januar kommt da zu kurz. Immerhin aber ist ihm ein lang gehegter Wunsch erfüllt worden: Deutschland hat nämlich die Lieferung von Kampfpanzern angekündigt.

Einen besonderen Glückwunsch zum 45. Geburtstag hat Selenskyj auch von seiner Ehefrau erhalten. „Ich wünsche Dir mehr Gründe zum Lächeln“, schrieb Olena Selenska auf Twitter. Ihr Mann lache nicht mehr so oft wie vor Kriegsbeginn. „Ich möchte immer mit Dir zusammen lachen. Schenk mir diese Möglichkeit.“ Außerdem lobte Selenska ihren Mann für dessen Hartnäckigkeit und wünschte ihm für das neue Lebensjahr genug Gesundheit.

Die Ehefrau von Selenskyj wünscht sich, dass der ukrainische Präsident bald wieder mehr lachen kann. © Ukraine Presidency/dpa

Ukraine-Präsident Selenskyj würde gerne ans Meer gehen

Außer, dass er weniger lache, habe sich Selenskyj seit Beginn des Krieges nicht verändert. Diese Frage bekomme Selenska häufig gestellt. „Und ich sage immer: Er hat sich nicht geändert. Er ist derselbe. Derselbe Bursche, den ich getroffen habe, als wir 17 Jahre alt waren“, führte die 44-Jährige auf Twitter weiter aus.

Selenskyj selbst hätte sicher auch nichts dagegen, schon bald wieder mehr Grund zum Lachen zu haben. In einem Interview mit der US-TV-Ikone David Letterman sprach der ukrainische Präsident im Dezember darüber, was er sich privat wünschen würde. „Ich will einfach ans Meer und mal ein Bier trinken“, sagte Selenskyj über seinen Wunsch nach einem unbeschwerten Leben. (Jan Oeftger)