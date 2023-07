Melania Trump soll Trennung von Donald bereits geplant haben

Die Ehe von Melania und Donald Trump soll während der Präsidentschaft kurz vor dem Aus gestanden haben. Das berichtet ein ehemaliger Beamter aus dem Weißen Haus.

Washington – Die Ehe zwischen Melania und Donald Trump hat immer viel Stoff für Spekulationen hergegeben. Zurzeit muss sich der ehemalige Präsident der USA mit der Justiz herumschlagen – insgesamt 40 Anklagepunkte liegen gegen ihn vor, darunter die Dokumentenaffäre, aber auch Schweigegeldzahlungen an einen Porno-Star. Seine Frau hat sich unterdessen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ob es in der Trump-Ehe kriselt, ist aktuell nicht klar. Doch ein ehemaliger Beamter aus dem Weißen Haus sagte gegenüber Newsweek, dass es während Trumps Präsidentschaft fast zu einer Scheidung kam.

Ehe zwischen Melania und Donald Trump: Ehemaliger Beamter berichtet von Scheidungsplänen

Der ehemalige Beamte aus dem Weißen Haus, Miles Taylor, sagte zu Newsweek, dass ein Ereignis während der Präsidentschaft von Donald Trump dazu hätte führen können, dass sich seine Ehefrau Melania Trump von ihm hätte scheiden lassen. Taylor war von 2017 bis 2019 Stabschef des Department of Homeland Security. Er wurde durch den Essay „Ich bin Teil des Widerstands innerhalb der Trump-Regierung“ berühmt, den er im Jahr 2018 anonym in der New York Times veröffentlichte.

Kurz vor der Trennung: Rücktritt von Beamten hätte Melania Trump womöglich zur Scheidung bewegt

In seinem neuen Buch „Blowback“ schreibt Taylor von einem Ereignis, das 2018 womöglich nicht nur die Trump-Regierung, sondern auch die Ehe des Ex-Präsidenten gefährlich ins Wanken hätte bringen können. Wie Newsweek berichtets, sollen mehrere hochrangige Beamte im Herbst 2018 aufgrund der Grenzpolitik von Trump, einen gemeinsamen Rücktritt erwägt haben. Taylor erwähnt, dass Trump alle Asylbewerber abschieben wolle und in Betracht gezogen hatte, gegen Migranten Tränengas einzusetzen.

Wenn dieser Fall eingetreten wäre, dass mehrere hochrangige Beamte das Trump-Kabinett verlassen hätten, soll laut Taylor wohl auch Melania Trump erwogen haben, ihren Mann zu verlassen. „Ich fand es damals sehr interessant, dass jemand angedeutet hatte, er hätte mit Melania gesprochen und das Gefühl gehabt, dass es eine Chance gäbe, dass sie ihren Mann verlassen würde, wenn es den richtigen Moment gäbe“, sagte Taylor laut Newsweek. Er gab aber auch zu, dass er keinen tieferen Einblick in die Ehe hatte. (eike)