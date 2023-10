Trump unter Druck: Verlust des Imperiums droht - Ehefrau Melania könnte zur Retterin werden

Von: Christian Stör

Teilen

Donald Trump steht in New York vor dem Aus als Geschäftsmann. Er kann aber auf die Hilfe seiner Ehefrau hoffen. Doch wird sie die Verantwortung übernehmen?

New York - Donald Trump sieht sich aktuell in New York mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Der 77-Jährige verteidigt sich in einem Zivilverfahren gegen die Anschuldigung, den Wert seiner Immobilien künstlich erhöht zu haben, um günstigere Bedingungen für Kredite und Versicherungen zu erlangen. Obwohl Trump keine Haftstrafe droht, könnte eine Verurteilung erhebliche geschäftliche Folgen haben.

Tatsächlich befindet sich Trump in diesem Verfahren bereits in einer prekären Lage. Der zuständige Richter Arthur Engoron hat bereits offiziell festgestellt, dass Trump und seine Söhne Donald Trump Jr. und Eric Trump wegen Betrugs zur Verantwortung gezogen werden können. Darüber hinaus hat er mehrere Geschäftslizenzen, einschließlich der für den berühmten Trump Tower auf der Fifth Avenue in Manhattan, widerrufen. Diese sollen unter Aufsicht gestellt und liquidiert werden. Wie genau dies geschehen soll, war zunächst ungewiss. Trump könnte jedoch die Kontrolle über wesentliche Teile seines Immobilienimperiums verlieren.

Donald Trump und seine Ehefrau Melania treten nur noch selten gemeinsam auf. Bei den Zwischenwahlen im November 2022 war dies zum Beispiel in West Palm Beach der Fall. © IMAGO/Orit Ben-Ezzer

Donald Trump könnte Geschäfte an Melania übergeben

Wie könnte Donald Trump also vorgehen, um den Schaden so gering wie möglich zu halten? Hier kommt die ehemalige First Lady Melania Trump ins Spiel. Denn grundsätzlich könnte Trump seine Geschäfte an andere Familienmitglieder übertragen, die in diesem Fall nicht als Angeklagte genannt werden und daher nicht dem Urteil unterliegen würden.

Melania Trump hat sich bisher noch nicht zu dieser Frage geäußert. Ihre ehemalige Stabschefin Stephanie Grisham war jedoch gesprächsbereiter. Gegenüber dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek äußerte sie, dass Melania einem solchen Deal ohne bestimmte Bedingungen wahrscheinlich nicht zustimmen würde. „Ich weiß einfach nicht, ob sie so viel Verantwortung übernehmen möchte, wenn ihr nicht eine größere Kontrolle oder Macht garantiert wird“, so Grisham.

Trump-Dynastie: Die ehemalige „First Family“ und ihre Mitglieder Fotostrecke ansehen

Ist Melania Trump bereit, Donald zu unterstützen?

Sie deutete jedoch an, dass Melania Trump möglicherweise doch bereit sein könnte, die Geschäfte ihres Ehemannes in New York zu übernehmen - vorausgesetzt, ihr 17-jähriger Sohn Barron Trump würde einmal den Wunsch haben, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und in der Immobilienbranche tätig zu werden. „Sie würde es wohl um seinetwillen tun, damit er letztlich alles regeln könnte, wenn er wollte“, sagte Grisham. Sie glaube jedoch nicht, dass Melania Trump, die sich zuletzt sehr zurückgezogen hat, aktiv werden würde, wenn sie Geld verlieren würde oder Steuern zahlen müsste. (cs)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Christian Stör sorgfältig überprüft.