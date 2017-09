Merkel appelliert an ihre CDU: „Ran an den Speck!“ 

Berlin - Am letzten Tag vor der Wahl geht es um alles - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre CDU deshalb vor allem zum Werben um unentschlossene Bürger aufgerufen.

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre CDU am letzten Tag vor der Bundestagswahl zum Werben um unentschlossene Bürger aufgerufen. „Viele entscheiden sich erst in den letzten Stunden“, sagte die Parteivorsitzende bei einem Termin mit jungen CDU-Wahlhelfern am Samstag in Berlin. Nun gelte: „Ran an den Speck!“

Merkel, die erst am 22.9. in München auftrat, betonte, es sei wichtig, über soziale Gerechtigkeit zu sprechen. „Aber es ist genauso wichtig, dass wir darüber reden, wie wir unseren Wohlstand erarbeiten.“

Diversität als deutsche Stärke

Als weitere Ziele hob sie unter anderem Sicherheit, eine bessere digitale Ausstattung von Schulen, Familienförderung und Europa als Friedensprojekt hervor.

Mit Blick auf Steuerentlastungen sagte Merkel: „Wir führen keine Diskussion, die die Gruppen in der Gesellschaft gegeneinander ausspielt.“ Die Vielfalt in Deutschland mit unterschiedlichen Wurzeln, Kulturen und Dialekten sei zu bewahren, „weil sie uns stark macht“.

dpa