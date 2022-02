Siko in München: Foto sorgt für Aufregung im Netz - „Ist das ernsthaft 22?“

Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz hat ein Foto vom CEO Lunch für Kritik gesorgt. Keine einzige Frau war anwesend. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht Klartext.

München - Aufregung am Rande der Sicherheitskonferenz: Bei der Siko in München war die Ukraine-Krise* Thema Nummer eins. Nebenbei sorgten aber keine Politiker für Gesprächsstoff. Ein Bild vom CEO Lunch, das am Rande der Konferenz geschossen wurde, stieß im Netz auf Kritik.

Das Foto, das auf Twitter kursiert, zeigt die Chefs von diversen Wirtschaftsunternehmen bei einem Mittagessen. Zu sehen ist ein großer gedeckter U-förmiger Tisch, an dem rund 30 Männer mittleren Alters bei einem Business-Lunch zusammensitzen - unter ihnen keine einzige Frau. Der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröcker, hatte das Foto geschossen und am Samstag auf Twitter verbreitet. Er schrieb dazu: „45 Prozent der Speaker/Panelists auf der Münchner Sicherheitskonferenz

sind Frauen. Immerhin. Vielleicht ist eher die deutsche Wirtschaft das Thema.“

CEO-Siko-Bild sorgt für Kritik aus der Politik: „Dieses Bild ist wie aus einer anderen Welt“

Die SPD-Politikerin Sawsan Chebli twitterte: „Dieses Bild ist wie aus einer anderen Welt. Es ist aber keine andere Welt. Es ist Realität im Jahr 2022. So sieht der CEO Lunch auf der #MSC2022 aus. Hier ist Macht und hier fehlen Frauen. Wir haben noch sehr viel zu tun.“ Grünen-Politikerin Renate Künast schrieb: „Ist das ernsthaft 22?“

Kritik kam auch vom Direktor für öffentliche Angelegenheiten der Deutschen Messe AG: „Dann heißt es wieder, man konnte keine passenden weiblichen CEO finden. Service Hinweis: es gibt sie und in der 2. Reihe sogar ganz viele …“

CEO-Bild sorgt für Aufregung: Ex-Siemens-Vorstand verspricht Besserung

Nach Angaben der Münchner Sicherheitskonferenz liegt die finale Frauenquote unter den Sprechern im Hauptprogramm der diesjährigen Konferenz bei 45 Prozent. In der Runde der bei der Konferenz vertretenen Top-Manager ist das Verhältnis offensichtlich ein anderes. Joe Kaeser, ehemals Vorstandsvorsitzender von Siemens, der auch in der Runde auf dem Foto zu sehen ist, twitterte dazu: „Nächstes Jahr machen wir das besser. Ich werde das morgen bei der Feedback-Sitzung des MSC Advisory Committees ansprechen.“

Twitter-Nutzer kritisierten zudem, dass die Männer auf dem Foto trotz Corona-Pandemie eng beieinander saßen. Kaeser stellte klar: „Es herrscht 2G+ und PCR-Test jeden Morgen VOR Beginn der Sitzungen. Sonst wäre das tatsächlich verantwortungslos.“

Am Rande der Siko: Olaf Scholz spricht bei Frauenquote von „ganz, ganz großer Baustelle“

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz* hat in einem YouTube-Interview am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mehr Gleichberechtigung von Frauen und Männern gefordert. Auf die Frage der Influencerin Diana zur Löwen, ob er ein Feminist sei, antwortete Scholz am Samstag: „Ja - und das sage ich auch schon seit vielen Jahren.“ Es sei wichtig, allen klarzumachen, dass die Gesellschaft je zur Hälfte aus Frauen und Männern bestehe. Und es könne nur ein gutes Zusammenleben geben, wenn Frauen und Männer die gleichen Rechte und die gleichen Chancen im Leben hätten, betonte der SPD*-Politiker.

Wie schwer das sei, habe man in der Vergangenheit an manchen Debatten gemerkt. So habe er in der vergangenen Legislaturperiode lange gebraucht, um dem damaligen Koalitionspartner abzuringen, dass in ganz wenigen Unternehmen mindestens eine Frau im Vorstand sitzen müsse. Das zeige, wie die Situation wirklich sei: „Da ist noch viel zu tun.“ Dies sei unverändert „eine ganz, ganz große Baustelle.“

„Als ich Anfang 20 war und angefangen habe, Politik zu machen, habe ich ehrlicherweise geglaubt, dass so in knapp zehn Jahren wir das hingekriegt hätten, mit echter Gleichstellung“, so Scholz. „Jetzt bin ich schon etwas über 60 und es ist immer noch nicht so weit, auch wenn viele Fortschritte seither stattgefunden haben. Das sollte uns jetzt aber mal gelingen.“

Gleichberechtigung in der Wirtschaft: So sehen die aktuellen Quoten aus

Wie sieht es mit der Gleichberechtigung aus? Laut neuesten Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Ende 2021 gab es 139 Vorständinnen in den 200 umsatzstärksten Unternehmen, 38 mehr als im Vorjahr. Der Frauenanteil stieg damit um gut drei Prozentpunkte auf fast 15 Prozent. „Vorständinnen sind in vielen großen Unternehmen zwar noch immer deutlich unterrepräsentiert, aber die jüngste Entwicklung ist sehr bemerkenswert“, sagt Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am DIW Berlin. Der Zuwachs wird auf die neue, gesetzliche Mindestbeteiligung zurückgeführt, die seit Ende 2021 gilt. Alle weiteren Themen der Siko 2022 lesen Sie im News-Ticker.(chd/dpa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Mindestbeteiligung in Vorständen In börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten und mehr als drei Vorständen muss mindestens eine Frau bzw. ein Mann im Vorstand sitzen. Bei Neubesetzungen der Posten muss darauf Rücksicht genommen werden. Mit dem Gesetz ändern sich auch für andere börsennotierte oder mitbestimmte Unternehmen, die nicht unter die Mindestvorgabe fallen, die Regeln: Sie sollen künftig begründen müssen, wenn sie für ihren Vorstand ohne Frauen planen - wenn sie also eine „Zielgröße Null“ in ihren Berichten angeben.