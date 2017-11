Mutmaßlicher NS-Kriegsverbrecher: Von Massenmord nichts gehört

Hier wird an die Opfer des Nazi-Massakers in Babi Yar erinnert.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt gegen einen mutmaßlichen NS-Kriegsverbrecher Er ist 94 Jahre alt und behauptet, damals von den Massenerschießungen nichts gehört zu haben.

Gegen den heute 94 Jahre alten Mann lägen zwei Anzeigen vor, an einem Massenmord an mehr als 33 700 Juden im ukrainischen Babi Yar im September 1941 beteiligt gewesen zu sein, sagte am Freitag Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer zu einem entsprechenden Bericht des NDR-Studios Osnabrück. Eine der Anzeigen stammt vom Simon Wiesenthal Zentrum. Die Untersuchungen stünden aber noch ganz am Anfang, sagte Retemeyer.

Der Mann selber sei seitens der Staatsanwaltschaft noch nicht befragt worden. Zunächst müsse die Polizei sichten, was es in den Archiven anderer Ermittlungsbehörden an Material über das Massaker gebe. Dem rbb-Magazin „Kontraste“ hatte der 94-Jährige auf Befragen erklärt, er sei seinerzeit im Werkstattdienst eingesetzt gewesen und habe von den Massenerschießungen nichts gehört.

dpa