So sehen Sie die Wahl 2017 in Österreich live im TV und Livestream

Am Sonntag findet in Österreich die Nationalratswahl 2017 statt. So sehen Sie die Berichte zur Wahl live im TV und im Live-Stream.

Am Sonntag endet der wohl schmutzigste Wahlkampf der österreichischen Nachkriegsgeschichte! Mit Spannung blicken nicht nur die Österreicher auf den Ausgang der Nationalratswahl, sondern auch in Deutschland wollen viele wissen, wer neuer Bundeskanzler der Alpenrepublik wird.

Favorit ist der junge ÖVP-Kandidat Sebastian Kurz, der die Umfragen anführt. Nach dem jüngsten SPÖ-Skandal (“Silberstein-Affäre“) wird dem amtierenden Bundeskanzler Christian Kern kaum noch eine Chance eingeräumt. Die Sozialdemokraten könnten nach einigen Pannen und Skandalen im Wahlkampf, sogar hinter der FPÖ von Heinz-Christian Strache, nur drittstärkste Kraft im neuen Parlament werden.

Nach dem Bruch der Großen Koalition in Wien und vor der vorzeitigen Wahl am 15. Oktober, läuft es wohl auf den erst 31-jährigen Sebastian Kurz als neuen Bundeskanzler hinaus. Der bisherige Außenminister Österreichs, der mit seiner „Liste Kurz“ antritt, liegt laut den letzten Umfragen klar vorne. Hinter der ÖVP kämpfen FPÖ und SPÖ um den zweiten Platz. Wegen der „Silberstein-Affäre“ tippen Experten, dass die FPÖ die SPÖ am Wahltag überholt. Drei weitere Parteien könnten die Vier-Prozent-Hürde knacken: Die liberalen NEOS, die Grünen und die „Liste Pilz“.

Eine Regierungsbildung der konservativen ÖVP mit der rechtspopulistischen FPÖ scheint wahrscheinlich. Schwarz-Blau regierte bereits von 2000 bis 2005 in Österreich.

Seit dem Januar 2007 regierte eine große Koalition von SPÖ und ÖVP das Land unter den sozialdemokratischen Kanzlern Alfred Gusenbauer (2007-2008), Werner Faymann (2008-2016) und Christian Kern (seit Mai 2016). Dass Kern am Sonntag seine Wiederwahl schafft gilt als wenig wahrscheinlich.

Wir haben bereits zusammengefasst, wie Sie die Berichterstattung zur Nationalratswahl 2017 in Österreich am Sonntag live im TV und im Livestream sehen können.

Wahl 2017 in Österreich live im TV bei phoenix

Klar: Aus deutscher Sicht ist die Niedersachsen-Wahl am Sonntag natürlich das wichtigere politische Thema. Aber auch bei uns gibt es viele TV-Zuschauer, die sich für die Entwicklungen im Nachbarland interessieren.

Praktisch für deutsche TV-Zuschauer: Auf dem Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix können Sie sich parallel über die Nationalratswahl in Österreich und die Landtagswahl in Niedersachsen informieren. Ab 16.15 Uhr überträgt der Sender live aus Wien und Hannover (bis 20 Uhr).

Wahl 2017 in Österreich im Livestream bei phoenix

Wer am Sonntag nicht zu Hause vor dem Fernseher sitzen möchte, kann die Berichterstattung zur Nationalratswahl 2017 in Österreich auch von unterwegs aus verfolgen. Über einen Livestream ist das Programm von phoenix auch online abrufbar.

Speziell für mobile Endgeräte gibt es eine kostenfreie App mit dem Livestream von phoenix. Diese App gibt es im Google Play Store für Android-Nutzer oder für Apple-User im iTunes-Store.

Wahl 2017 in Österreich live bei n-tv

Auch der private Nachrichtensender n-tv berichtet am Sonntag live von der Nationalratswahl 2017 in Österreich - allerdings im Wechsel mit den Berichten über die Landtagswahl in Niedersachsen. Auf n-tv gibt es ab 16.45 Uhr aus dem Kölner Studio dreieinhalb Stunden am Stück Berichte über erste Prognosen und Hochrechnungen. Gemeinsam mit den Politik-Experten Heiner Bremer und Benjamin Konietzny werden die Umfragen und erste Ergebnisse analysiert, Reporter in Hannover und Wien berichten über die Lage in den Parteizentralen. Eine weitere Sondersendung von 23 bis 0.10 Uhr bietet aktuelle Informationen zum Wahltag.

Wahl 2017 in Österreich im Live-Stream bei n-tv

Auch n-tv bietet einen Live-Stream seines TV-Programms. Diese Mediathek kann man - falls man die Nationalratswahl 2017 am Sonntag nicht daheim anschauen will - auf jedem PC, Laptop, Tablet und Smartphone über den Webbrowser verfolgen.

Daneben bietet n-tv natürlich auch eine kostenfreie App mit dem Live-Stream für mobile Endgeräte. Die App „n-tv Nachrichten“ mit dem Live-Stream zur Wahl 2017 in Österreich finden Apple-Nutzer bei iTunes und Android-Fans im Google Play Store.

Wahl 2017 in Österreich live im TV bei N24

Auch N24, der Nachrichtensender des Axel-Springer-Konzerns, berichtet am Sonntag live von der Nationalratswahl 2017 in Österreich. Wie bei n-tv wird es aber auch um die Landtagswahl in Niedersachsen gehen. N24 plant von 17.50 bis 19.05 Uhr eine Live-Nachrichtenstrecke zu den Landtagswahlen in Niedersachsen. Über die ersten Hochrechnungen und aktuellen Zahlen der Nationalratswahlen in Österreich werde ebenfalls berichtet, teilt der Sender mit.

Wahl 2017 in Österreich im Live-Stream von N24 (bei Welt)

Auch der private Nachrichtensender N24 bietet am Sonntag einen Live-Stream seines TV-Programms.

Da die Welt und N24 ein Unternehmen und eine Redaktion bilden, findet man den Live-Stream bei welt.de.

Zusätzlich gibt es noch eine App für mobile Endgeräte mit dem Live-Stream von N24 zur Nationalratswahl 2017 in Österreich. Besitzer von Apple-Geräten finden diese App bei iTunes, Besitzer von Android-Geräten werden im Google Play Store fündig (wo die App mittlerweile WELT News heißt).

Wahl 2017 in Österreich live im TV bei oe24.TV

Sie suchen eine Live-Berichterstattung zur Nationalratswahl 2017 aus österreichischer Sicht? Dann sollten Sie am Sonntag beim privaten Nachrichtensender oe24.tv reinschauen. Diesen österreichischen TV-Sender können sie auch in Deutschland unverschlüsselt verfolgen.

oe24.tv ist über Satellit auch in Deutschland empfangbar - und zwar über Astra 19,2 Grad Ost. Die Empfangsparameter sind 11273MHz, horizontal, Symbolrate 22000, FEC 2/3, DVB-S2.

Der Nachrichtensender oe24.TV, der zur Boulevard-Tageszeitung „Österreich“ gehört, wird den Ausgang der Wahl ebenfalls mit einer aktuellen Berichterstattung begleiten. Ab 7.00 Uhr stellt der TV-Sender am Sonntag sein Programm voll auf die Nationalratswahl 2017 ein. Bis nach Mitternacht werden aktuelle Hochrechnungen und Reaktionen gezeigt.

Wahl 2017 in Österreich im Live-Stream bei oe24.tv

Der Nachrichtensender oe24.tv sendet aber nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Live-Stream. Auch der Live-Stream ist in Deutschland frei empfangbar. Der Stream mit den Live-Berichten von oe24.tv zur Nationalratswahl 2017 in Österreich lässt sich über jeden gängigen Webbrowser auf Rechnern, Tablets oder Smartphones öffnen und verfolgen.

Auch oe24.TV bietet für den Empfang des Live-Streams zur Nationalratswahl 2017 eine kostenfreie App für mobile Endgeräte an. Apple-User werden im iTunes-Store fündig, Android-Nutzer im Google Play Store.

Nationalratswahl 2017 in Österreich live im TV bei ORF 1

Der Sender ORF 1 informiert seine Zuschauer in kurzen Nachrichtenblöcken über den Wahlausgang und die Reaktionen der österreichischen Politiker.

Das TV-Programm von ORF 1 am Wahlsonntag im Überblick:

17.15 Uhr: Wahl 17 - ZIB Flash (bis 17.20 Uhr)

18.30 Uhr: Wahl 17 - ZIB Flash (bis 18.35 Uhr)

20 Uhr: Wahl 17 - ZIB 20 (bis 20.15 Uhr)

22.05 Uhr: Wahl 17 - ZIB Flash (bis 22.15 Uhr)

0:00 Uhr: ZIB 24 Spezial (bis 0.20 Uhr)



Wichtiger technischer Hinweis: Im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet kann man ORF 1 und ORF 2 seit diesem Jahr nur noch über den neuen Antennen-Standard DVB-T2 empfangen, allerdings nicht mehr in HD-Qualität. Haushalte, die ORF-Sender bisher über Kabel oder Satellit empfangen konnten, sind von der Umstellung nicht betroffen.

Es gibt aber weiterhin Möglichkeiten, den ORF in Deutschland zu empfangen.

Nationalratswahl 2017 in Österreich im Livestream bei ORF 1

Natürlich bietet auch der Österreichische Rundfunk einen Livestream seines Programmes

Den Livestream von ORF 1 können Sie im Netz abrufen. Mobile Nutzer können die ORF TVthek zudem im Google Play Store oder im iTunes-Store herunterladen.

Allerdings zeigt der ORF nur ausgewählte Sendungen im Livestream. Diese Hürde lässt sich aber ohne Weiteres umgehen. Im oben genannten Artikel zum Empfang des ORF in Deutschland erklären wir, wie Sie die Aussperrung in Deutschland umgehen können. Falls Sie es noch nicht erraten haben: Die Lösung heißt VPN.

Nationalratswahl 2017 in Österreich live im TV in ORF 2

Weitaus ausführlicher berichtet ORF 2 über den Wahlausgang. Ab 16.30 Uhr berichtet der Sender fast durchgehend live, auch lokale Ergebnisse werden aus den Landesstudios präsentiert.

Das TV-Programm von ORF 2 am Wahlsonntag im Überblick:

16.30 Uhr: Wahl 17 - Die Hochrechnung

18.10 Uhr: Wahl 17 - Lokale Berichte der Landesstudios

18.25 Uhr: Wahl 17 - Die Hochrechnung

19 Uhr: Wahl 17 - Das Ergebnis

19.03 Uhr: Bundesland heute (bis 19.16 Uhr)

19.30 Uhr: Zeit im Bild (bis 19.49 Uhr)

20.15 Uhr: Wahl 17 - Österreich hat gewählt mit Diskussion der Spitzenkandidaten

21.05 Uhr: Wahl 17 - Im Zentrum Spezial

22 Uhr: ZIB 2 Spezial (bis 22.30 Uhr)

Nationalratswahl 2017 in Österreich im Livestream bei ORF 2

Auch den Livestream von ORF 2 finden Sie unter dem Link zur Mediathek. Weiter oben haben wir bereits beschrieben, über welche Apps Sie die Livestreams des ORF auf mobilen Endgeräten verfolgen können.

Nationalratswahl 2017 in Österreich live im TV bei Puls 4

Auch der private Sender Puls 4 berichtet am Wahlsonntag über mehrere Stunden live über die Hochrechnungen und Reaktionen auf das Wahlergebnis.

Das TV-Programm von Puls 4 am Wahlsonntag im Überblick:

16.30 Uhr: Wahl 2017 - Der Countdown

16.45 Uhr: 1. Hochrechnung

17.25 Uhr: Erste Redaktionen

17.50 Uhr: Aktuelle Hochrechnung

18.10 Uhr: Aktuelle Reaktionen

19.05 Uhr: Wahl 2017 - Zahlen, Daten, Fakten

19.35 Uhr: Wahl 2017 - Die Analyse (bis 20.15 Uhr)

Wichtig: Möchten Sie Puls 4 in Deutschland via Satellit empfangen, benötigen Sie dazu eine ORF-Karte. Wie Sie diese bekommen erfahren Sie im Artikel zum ORF-Empfang weiter oben.

Nationalratswahl 2017 in Österreich im Livestream bei Puls 4

Den Livestream von Puls 4 können Sie im Netz abrufen. Eigentlich sind auch die Live-Streams von Puls 4 für ausändische IP-Adressen geblockt. Aber wie beim ORF kann man das Geoblocking via "VPN" umgehen.

Marcel Görmann / Franz Rohleder