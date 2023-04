Russen-Jet über Ostsee abgefangen – Deutsche und Briten eskortieren ihn zurück

Von: Lucas Maier

Ohne Ankündigungen dringen Kriegsflugzeuge aus Russland in europäischen Luftraum ein. Die Nato-Kampfpiloten müssen aufsteigen.

Ämari – Erst Anfang April hat die deutsche Luftwaffe die Führung des Nato-Einsatzes in Estland zur Luftraumüberwachung über den baltischen Staaten an Großbritannien übergeben. Wie akut der Einsatz über dem nördlichen Nato-Gebiet ist, zeigt der letzte Einsatz deutscher und britischer Kampfpiloten am Freitag (14. April).

Ein russischer Aufklärer, der von zwei SU-27 Kampfjets begleitet wurde, soll ohne Ankündigung in den baltischen Luftraum eingedrungen sein. Das Transpondersignal des Aufklärers aus Russland sei ebenfalls ausgeschaltet gewesen.

Einsatz im Baltikum: Nato-Einsatz über Estland

Die Eurofighter der Royal Air Force stiegen laut dem Bericht gemeinsam mit den deutschen Kampfjets auf, um die zunächst unbekannten Flugobjekte zu identifizieren. Anschließend eskortierten sie die russischen Flieger ein Stück über die estnische Ostsee, wie es von der Royal Air Force heißt.

Ein Eurofighter der deutschen Luftwaffe. (Symbolfoto) © IMAGO/Rainer Droese

Die russischen Kriegsmaschinen waren vom russischen Hoheitsgebiet in die Enklave Kaliningrad unterwegs. Ein am Einsatz beteiligter Pilot der Royal Airforce stufte den Einsatz wie folgt ein: „Wir sehen oft russische Militärflugzeuge über der Ostsee fliegen, daher war dies für uns ein routinemäßiges Abfangen.“ Anschließend wurde die Eskorte an schwedische Kampfpiloten übergeben.

Einsatz an der Grenze Europas: Über 150 deutsche Soldaten helfen bei der Luftraumsicherung

Am Samstag (15. April) teilte die Luftwaffe mit, dass die Pilotinnen und Piloten mittlerweile 1000 Stunden bei der Mission im Baltikum absolviert haben. Seit August 2022 sind die deutschen Eurofighter in Estland stationiert.

In Estland sind über 150 deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert, wie die Nachrichtenagentur dpa schreibt. Alleine zwischen August (2022) und Mitte März (2023) stiegen dort deutsche Kampfjets zu 27 Abfangmissionen auf. (Lucas Maier)

