Streaming-Zoff in der EU: CDU-Politikerin warnt vor Handelskrieg bei Netflix und Co.

Von: Nadja Austel

Streaming-Plattformen, wie Netflix, müssen in Europa derzeit sicherstellen, dass mindestens 30 Prozent ihres Angebotes „europäische Werke“ sind. (Symbolbild) © ZUMA Wire/IMAGO

Die EU grübelt über Förderquoten für Film und TV - nicht nur britische Sendungen könnten deshalb bei Netflix und Co. das Nachsehen haben.

Brüssel – EU-Abgeordnete diskutieren aktuell über die Quote zur Förderung europäischer Produktionen auf Streamingplattformen. Um in ganz Europa tätig sein zu können, müssen Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon Prime und Disney+ derzeit sicherstellen, dass mindestens 30 Prozent ihres Angebotes „europäische Werke“ sind. Infrage steht nun unter anderem, ob britische Sendungen nach dem Brexit noch zu den geförderten europäischen Produktionen gezählt werden.

Denn die Europäische Kommission erwägt laut einem Bericht des The Guardian, Großbritannien vom Quotensystem auszuschließen. Bislang sind nicht nur die 27 EU-Mitgliedstaaten, sondern eben auch das Vereinigte Königreich, sowie die Türkei und die Schweiz in die Quote einbezogen. Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU fordert Frankreich laut Guardian jedoch, britische Produktionen aus der Liste zu streichen.

Deutsche EU-Abgeordnete zu Netflix-Debatte: Viele Briten erkennen jetzt, „dass der Brexit nicht die beste Idee war“

Unter den Europaabgeordneten herrscht Uneinigkeit. So erklärte Sabine Verheyen (CDU), die den Vorsitz im Ausschuss für Kultur und Bildung des Europäischen Parlaments innehat dem Blatt: „Vor allem jetzt, wo viele Briten erkennen, dass der Brexit nicht die beste Idee war, sollten wir die Türen offen lassen, anstatt sie zu schließen“. Man strebe mit Großbritannien in den Bereichen Bildung und Kultur eine enge Zusammenarbeit an. Daher „macht es absolut keinen Sinn, beim Film eine andere Haltung einzunehmen“, betonte Verheyen.

Ein Diskussionspapier der EU-Kommission, das Anfang des Jahres in Brüssel zirkulierte, brachte ins Gespräch, Produktionen aus Großbritannien „für die Zwecke der Quote nicht mehr als europäisch“ zu betrachten. Der gleiche Schritt wurde laut Guardian für die Schweiz erwogen, „die nie den Wunsch geäußert hat, der EU anzugehören“.

Britische Serien bei Netflix und Co. – EU könnte britischen Produktionen den Stecker ziehen

Zudem war im Mai ein Bericht der Europäischen Kommission veröffentlicht worden, der den verhältnismäßig hohen Anteil britischer Filme und britisch-amerikanischer Koproduktionen in den Katalogen der Streaming-Plattformen wie Netflix aufgezeigte. Dieser habe die Befürchtung geweckt, dass Brüssel britischen Produktionen den Stecker zu ziehen könnte.

CDU-Politikerin Verheyen warnte nun auch davor, dass der Ausschluss britischer Produktionen und britisch-amerikanischer Koproduktionen von der Quote unbeabsichtigte Folgen haben könnte: „Wenn wir ihnen die Tür verschließen, warum sollten sie dann nicht auch uns die Tür verschließen?“, fragte sie.

EU-Quote: Produktionen aus Großbritannien beherrschen Netflix und Co.

Die Auswirkungen für das europäische Streaming-Angebot wären wohl tatsächlich enorm. Denn wie der EU-Bericht zeigte, wurden britische Filme und Serien in den Angeboten der Streaming-Plattformen fast genauso stark beworben, wie die Produktionen aus den 27 EU-Staaten zusammen. Britische Produktionen machten im Durchschnitt neun Prozent der gesamten Inhalte von großen Streaming-Anbietern aus - und knapp ein Drittel aller europäischen Produktionen.

Eine Studie der Audiovisuellen Informationsstelle des Europarats aus dem Jahr 2022 zeigte zudem, dass britische Filme und Serien bis zu 30 Prozent der Investitionen von Streaming-Anbietern in europäische Originalinhalte erhielten – was deren Bedeutung auf dem Markt der Streaming-Angebote eindrücklich unterstreicht. Ein Ausschluss britischer Produktionen von der EU-Quote könnte daher den gesamten Streaming-Markt in Europa immens beeinflussen. (na)