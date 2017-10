News-Ticker: Wolfgang Schäuble zum neuen Bundestagspräsidenten gewählt  

Am Dienstag nimmt der 19. Deutsche Bundestag in Berlin die Arbeit auf. Unter anderem steht die Wahl des Bundestagspräsidiums auf der Tagesordnung. Wir berichten im News-Ticker.

Am Dienstag trifft sich der 19. Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung.

FDP-Politiker Hermann Otto Solms hat die Eröffnungsrede im neuen Bundestag gehalten.

Der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU)wurde als Nachfolger von Norbert Lammert zum Bundestagspräsidenten gewählt.

Am Dienstagnachmittag (17.00 Uhr) händigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Regierungsmitgliedern ihre Entlassungsurkunden aus. Die Bundesregierung ist dann nur noch geschäftsführend im Amt.

13.24 Uhr: In seiner ersten Rede als Bundestagspräsident hat Wolfgang Schäuble seinem Vorgänger gedankt: „Er war zwölf Jahre ein großartiger Bundestagspräsident." Er freue sich auf die neue Aufgabe, so Schäuble. Im Parlament schlage das Herz der Demokratie.

13.10 Uhr: Das Ergebnis der Wahl zum Bundestagspräsidenten ist eindeutig: Der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble wurde am Dienstag in der konstituierenden Sitzung des Parlaments mit 501 von 704 abgegebenen gültigen Stimmen gewählt. Es wurden zudem 173 Nein-Stimmen abgegeben. Es gab 30 Enthaltungen sowie eine ungültige Stimme.

12.08 Uhr: Im Bundestag beginnt zur Minute die Abstimmung über den Posten des Bundestagspräsidenten. Unionsfraktionschef Volker Kauder hat als Vertreter der stärksten Bundestagsfraktion Wolfgang Schäuble für das Amt des Parlamentspräsidenten vorgeschlagen. Eine eindeutige Mehrheit für Wolfgang Schäuble, den früheren CDU-Finanzminister, gilt als sicher. Spannend wird auch die Abstimmung über den Vizeposten. Die AfD hat für ihre Partei Albrecht Glaser vorgeschlagen. Die anderen Parteien wollen Glaser aber nicht unterstützen.

12.00 Uhr: Der AfD-Abgeordnete Bernd Baumann hat zur Eröffnung des 19. Deutschen Bundestags die Regelung kritisiert, den Alterspräsidenten nicht mehr nach Lebens-, sondern nach Dienstjahren zu bestimmen. Er nannte die Entscheidung, die am Ende der vorigen Legislaturperiode getroffen worden war, ein „durchsichtiges Manöver“, das die AfD nicht durchgehen lasse.

Den Alterspräsident nach Lebensjahren zu bestimmen, habe eine lange parlamentarische Tradition, die vom vorausgegangenen Bundestag unnötigerweise geändert worden sei, um einen Alterspräsident der AfD zu verhindern, sagte Baumann.

SPD-Antrag: Merkel soll regelmäßig Rede und Antwort stehen

11.52 Uhr: Nach dem Willen der SPD soll Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag den Abgeordneten künftig regelmäßig Rede und Antwort stehen. Einen entsprechenden Antrag brachte die SPD bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments am Dienstag ein. Konkret soll sich die Kanzlerin mindestens viermal im Jahr dem Parlament stellen.

11.28 Uhr: FDP-Alterspräsident Hermann-Otto Solms hat in seiner Eröffnungsrede vor Ausgrenzung im Parlament gewarnt: „Ich warne davor, Sonderreglungen zu schaffen, auszugrenzen oder gar zu stigmatisieren. Wir alle haben das gleiche Mandat, gleiche Rechte, aber eben auch gleiche Pflichten.“ Gleichzeitig sprach er sich für eine Wahlrechtsreform aus: „Die Größe dieses aufgeblähten Parlaments trägt eher dazu bei, dass die Arbeitsfähigkeit des Bundestages ebenso wie sein Ansehen bei den Bürgern leidet", sagte Solms am Dienstag in Berlin.

11.06 Uhr: Die AfD ist mit ihrem ersten Bundestagsantrag gleich zu Beginn der konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments gescheitert. Der Bundestag wies am Dienstag mit großer Mehrheit den AfD-Vorstoß zurück, die erste Sitzung des neuen Parlaments nicht wie vorgesehen von dem FDP-Abgeordneten Hermann-Otto Solms als Alterspräsidenten leiten zu lassen, sondern von einem anderen Versammlungsleiter. Die AfD hatte vorgehabt, diesen durch Handzeichen aus dem Kreis der Abgeordneten wählen zu lassen.

Bei diesen drei Themen gibt es schon vor der ersten Sitzung Streit

11.00 Uhr: Einen Monat nach der Wahl hat die erste konstituierende Sitzung des neuen Bundestages begonnen.

10.50 Uhr: Bereits bevor der Bundestag heute zum ersten Mal zusammentritt, ist der Streit vorprogrammiert. Denn gleich bei drei Themen droht Streit: Zum einen soll der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble zum neuen Bundestagspräsidenten gewählt werden. Dass er den Posten bekommt, gilt als sicher. Die AfD will allerdings gegen ihn stimmen. Genau andersherum gilt das für den Bundestagsvizekandidaten der AfD Albrecht Glaser. Der stößt in allen Fraktionen auf Ablehnung und wird deswegen voraussichtlich nicht gewählt werden.

Der zweite Streitpunkt ist die neue Sitzordnung im Bundestag. Alle Parteien hatten sich zuvor geweigert neben der AfD platziert zu werden. Nun hat das Los die FDP getroffen.

Für Zündstoff könnte auch eine Aussage des ehemaligen Bundesaußenministers Sigmar Gabriel sorgen. Der hatte in einem Interview zwar gesagt, er gönne Schäuble seinen neuen Posten „von ganzem Herzen“, wählte dann aber schärfere Worte: Schäuble habe Europa in einem „Scherbenhaufen“ verwandelt, „der jetzt von anderen wieder mühsam zusammengesetzt werden muss“, so Gabriel.

Steinmeier bittet Merkel um Weiterführung der Geschäfte

10.00 Uhr: Auch eine bedeutungsvolle Formalie hat sich bereits zugetragen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Kanzlerin Angela Merkel gebeten, die Geschäfte bis zur Ernennung der Nachfolge weiterzuführen. Das teilte das Bundespräsidialamt am Dienstag unmittelbar vor der konstituierenden Sitzung des Bundestags mit. Nach Artikel 69 des Grundgesetzes endet das Amt des Kanzlers oder eines Bundesministers mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestags. „Auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler, auf Ersuchen des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bundesminister verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen.“

09.55 Uhr: Vor der konstituierenden Sitzung stand aber zunächst ein ökumenischer Gottesdienst in Berlin auf dem Programm. Die Kirchenvertreter riefen die Parteien zu respektvollem Umgang auf. "Egal in welchem politischen Lager Sie sich verorten - ich wünsche mir auch für das kommende Parlament eine Kultur, in der die demokratischen Tugenden über alle Fraktionsgrenzen hinweg gelebt werden", erklärte Prälat Karl Jüsten, Leiter des Katholischen Büros in Berlin. Der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Prälat Martin Dutzmann, mahnte, Gott habe den Geist der Liebe gegeben, "der im politischen Gegner nicht den Feind, sondern den Weggefährten sieht und den Geist der Besonnenheit, der Pauschalurteile meidet, genau hinsieht und sorgfältig abwägt".

09.40 Uhr: Gegen 11 Uhr wird weder der älteste, noch der dienstälteste Abgeordnete den 19. Bundestag eröffnen. Warum das so ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

09.38 Uhr: Vor der Wahl von Wolfgang Schäuble (CDU) zum Bundestagspräsidenten übt Außenminister Sigmar Gabriel scharfe Kritik am scheidenden Kabinettskollegen.

09.33 Uhr: Sieben Politiker wurden von ihren Fraktionen für das Amt des Bundestagspräsidenten und die sechs Stellvertreterposten nominiert. Wir stellen sie Ihnen vor.

09.30 Uhr: Das höchste Staatsamt - das des Bundespräsidenten - blieb Wolfgang Schäuble verwehrt, den zweithöchsten Posten soll er ab Dienstag bekleiden: Als Präsident des Bundestages muss er auch die AfD auf Einhaltung der demokratischen Spielregeln verpflichten. Doch schon am ersten Sitzungstag drohen Spannungen zwischen den Parteien.

19. Bundestag wird eröffnet

Der neue Bundestag nimmt am Dienstag mit der Wahl eines neuen Präsidiums seine Arbeit auf. Gleich in der ersten Sitzung droht massiver Ärger mit der AfD. Politiker aller anderen Fraktionen wollen den AfD-Kandidaten für einen der Vizepräsidentenposten, Albrecht Glaser, durchfallen lassen. Die nationalkonservative Alternative für Deutschland, die nach Union und SPD die drittstärkste Fraktion im neuen Parlament stellt, will nicht einknicken. Die Sitzung könnte in einem Eklat enden. Zum Präsidenten des Bundestags soll der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble gewählt werden.

Nach drei Jahren, zehn Monaten und acht Tagen hat zudem die schwarz-rote Bundesregierung ausgedient - aber nur fast. Im Anschluss an die konstituierenden Sitzung des 19. Bundestags erhalten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre noch 14 Minister am Dienstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zwar die Entlassungsurkunden. Ganz am Ende ist die Regierung von CDU, CSU und SPD aber noch nicht. Sie geht in die Verlängerung. Steinmeier wird das Kabinett bitten, geschäftsführend im Amt zu bleiben, bis eine neue Regierung gebildet ist.

+ Die Zusammensetzung des neuen Bundestages nach ausgewählten Merkmalen (unter anderem Alter, Geschlecht). © dpa

dpa/AFP