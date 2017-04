News-Ticker: Ivanka Trump trifft Kanzlerin Angela Merkel in Berlin

Ivanka Trump erscheint heute in Berlin bei einer G20-Podiusmdiskussion zum Thema „Frauen in der Arbeitswelt“.

Berlin - Ivanka Trump, die wohl einflussreichste Frau in der US-Regierung trifft Kanzlerin Angela Merkel in Berlin. Alle Infos zum Gipfeltreffen im News-Ticker.

° US-Präsidententochter Ivanka Trump ist nach Berlin gekommen, um, gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel, an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Frauen in der Arbeitswelt“ teilzunehmen. Diese findet im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft um 13.00 Uhr in Berlin statt.

° Ein persönliches Gespräch zwischen Ivanka Trump und Angela Merkel ist nicht vorgesehen. Merkel betonte allerdings im Vorfeld, dem Treffen in Berlin „große Bedeutung“ beizumessen.

° Am Nachmittag wird Ivanka Trump noch das Technik-Unternehmen Siemens besuchen, um sich über die Ausbildung dort zu informieren. Anschließend besucht sie das Holocaust-Mahnmal.

° Ivanka Trump galt bereits während des US-Wahlkampfes als wichtiger und mäßigender Einfluss auf ihren Vater, US-Präsidenten Donald Trump. Seit Ende März bekleidet sie das offizielle Amt der persönlichen Beraterin ihres Vaters im Weißen Haus.

<<<AKTUALISIEREN>>>

Um 13 Uhr trifft Angela Merkel in Berlin auf Ivanka Trump

+++ In einem Interview mit der aktuellen Wirtschaftswoche lobte Ivanka Trump Deutschland kürzlich als „absoluten Wegbereiter“ von dem die USA in Sachen Berufsausbildung noch viel lernen könnten. „Das deutsche System der Berufsausbildung ist ein praktisches, erfolgreiches Beispiel für eine echte öffentlich-private Partnerschaft.“

+++ Angela Merkel und Ivanka Trump trafen sich bereits am 17. März 2017, bei Merkels Besuch in Washington, zum ersten Mal. Ivanka Trump, damals noch ohne offizielles Berateramt, saß bei einer wichtigen Besprechung direkt neben der Kanzlerin und löste damit nahezu einen kleinen Eklat aus.

+++ Die „First Daughter“ verzichtet auf einen Privat-Jet. Bodenständig kommt sie mit einem Linienflug der United Airlines in Berlin an, berichtet die Bild-Zeitung.. Danach geht es für sie ins renommierte Hotel Adlon, in dem sie auf die weiteren Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion treffen wird. Neben Angela Merkel werden unter anderem IWF-Chefin Christine Lagarde und die niederländische Königin Maxima erwartet.

+++ Um kurz nach 8.00 Uhr ist Ivanka Trump in Berlin gelandet. Ihren ersten Termin hat sie um 11.00 Uhr in der amerikanischen Botschaft.