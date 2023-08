Genug von Putins Krieg: Russischer Pilot flüchtet mit Helikopter in die Ukraine

Von: Jens Kiffmeier

Ein Mi-8-Transporthubschrauber im Landeanflug. Angeblich soll damit ein russischer Pilot in die Ukraine geflüchtet sein. © Marcin Bielecki/dpa

Russland vermisst seit Wochen einen Hubschrauber. Jetzt ist er in der Ukraine aufgetaucht – inklusive Pilot und dessen Familie. Es ist nicht der erste Überläufer.

Kiew – Hohe Verluste und sinkende Moral: Durch den andauernden Stellungskrieg in der Ukraine wachsen in Russlands Armee offenbar immer mehr Zweifel an der Richtigkeit des Kampfes. Ein russischer Hubschrauberpilot hatte jetzt jedenfalls genug von Putins Feldzug und lief zum Feind über – inklusive Helikopter und Familie. Das berichtete am Mittwoch (23. August) das unabhängige Nachrichtenportal Ukrajinska Prawda unter Berufung auf Geheimdienstquellen. Für Putins Luftwaffe, die in seinem desolaten Zustand sein soll, ist die Aktion ein peinlicher Schlag.

Die Flucht des Überläufers wurde dabei anscheinend von langer Hand geplant. So soll der ukrainische Geheimdienst die Aktion über Wochen und Monate vorbereitet haben. Anton Geraschtschenko, Berater des Innenministers der Ukraine, schrieb auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter), die Spezialoperation habe insgesamt ein halbes Jahr in Anspruch genommen.

Ukraine-Krieg: Pilot desertiert mit Hubschrauber und Familie

Dem Bericht zufolge soll der Pilot mit seinem Hubschrauber einst in Russland zwischen zwei Luftwaffenstützpunkten hin und her geflogen sein und Teile für Su-27 und Su-30 SM-Kampfflugzeuge im Ukraine-Krieg transportiert haben. Nach dem Kontakt mit dem ukrainischen Geheimdienst nutzte der Pilot seinen Hubschrauber aber dann vor wenigen Wochen zur Flucht. Er sei im ostukrainischen Gebiet Charkiw gelandet, wo zwei nicht eingeweihte Mitglieder der Besatzung getötet worden sein sollen. Der Pilot befinde sich weiter in der Ukraine und seine bereits vorher aus Russland geflohene Familie ebenfalls.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Zwar bestätigte Militärgeheimdienstsprecher Andrij Jussow den Vorfall im Fernsehen, aber er gab keine Details preis: „Es wird gearbeitet, darunter mit der Besatzung. Alles ist gut und es wird Nachrichten geben“, sagte er laut dem Zeitungsbericht.

Vermisster Mi-8-Hubschrauber taucht in Ukraine wieder auf

In Russland wird der Fall allerdings anders eingeschätzt. Zuvor hatten russische Militärblogger über einen bereits vor mehreren Wochen vermissten Mi-8-Hubschrauber berichtet. Dieser soll – so die Darstellung – die Orientierung verloren und auf einem ukrainischen Flugplatz bei der zentralukrainischen Stadt Poltawa gelandet sein. Beim anschließenden Kampf sei der Pilot verwundet und die übrige Besatzung getötet worden.

Deserteure im Ukraine-Krieg: In Russland drohen drakonische Strafen

Sollte die ukrainische Darstellung stimmen, dann ist das Überlaufen für den Piloten nicht ungefährlich. In Russland wurden die Strafen für Deserteure zuletzt immer weiter verschärft. Damit reagierte der Kreml auf eine steigende Zahl von Fahnenflüchtigen. Eine konkrete Anzahl ist nicht bekannt. Aber in der Ukraine wurde seit Beginn von Putins Angriffskrieg eine Hotline eingerichtet, bei der sich russische Soldaten melden können. Laut übereinstimmenden Medienberichten rufen dort vor allem Soldaten an, die im Alter zwischen 25 und 40 Jahre alt sind und Familie haben.

Hohe Verluste: Russland verliert 186 Kampfjets und Hubschrauber

Das Überlaufen des Piloten dürfte die russische Armee schmerzen. Seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive verzeichnen Putins Truppen kaum noch Geländegewinne. Stattdessen verzeichnen sie hohe Verluste – auch bei der Luftwaffe. Nach einer Erhebung des unabhängigen Forschungsportals Onyx hat Russland seit Kriegsbeginn 186 Kampfjets und Hubschrauber verloren. Wie Newsweek jetzt berichtete, ist nicht jeder Verlust auf Kampfhandlungen zurückzuführen. 21,7 Prozent, also jede fünfte Maschine – fällt wegen Fehlfunktionen des russischen Systems aus. Dazu zählen Pilotenfehler, Friendly Fire, Unfälle oder Wartungsprobleme.

Inwieweit der jetzt in der Ukraine konfiszierte Hubschrauber bereits mitgezählt wurde, ist unklar. Jedenfalls scheint er nicht mehr in Besitz Russlands zu sein. (jkf/mit dpa)