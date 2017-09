Die Eskalationsspirale zwischen Nordkorea und den USA dreht sich weiter. Jetzt droht die Führung in Pjöngjang damit, US-Kampfjets abzuschießen.

Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho sprach diese Warnung am Montag in New York aus. Die USA hätten seinem Land den Krieg erklärt, sagte der Minister.

