Kim Jong-uns Volk hungert – doch Nordkorea warnt vor „vergifteten Süßigkeiten“

Von: Franziska Schwarz

Nordkorea könnte wieder eine Hungersnot bevorstehen. Für ein Staatsorgan ist das größere Problem aber eine vermeintliche „Falle“ des Westens.

Pjöngjang - Inmitten der Lebensmittelkrise empfiehlt eine nordkoreanische Staatszeitung den Einwohner, sich möglichst selbst zu versorgen – alles andere käme dem Verspeisen von etwas „vergiftetem Süßen“ gleich. Das schreibt die Zeitung Rodong Sinmun laut Al Jazeera. in einem Meinungsstück vom Mittwoch (22. Februar). Die Forderung also: keine Hilfsgüter annehmen.

Noch im Januar warnte der US-Thinktank 38 North, der das politische Geschehen in Nordkorea analysiert, das Land befinde sich an der „Schwelle zu einer Hungersnot“, vergleichbar mit jener in den 1990ern. Nach Informationen der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap sollen nun sogar 700 Insassen eines nordkoreanischen Gefängnisses verhungert sein.

Nordkorea vor Hungersnot? Propaganda mit Kims Gewicht

Ursachen für die Lebensmittelknappheit sind schlechte Ernten durch Naturkatastrophen wie Fluten oder Taifune. Der Corona-Lockdown mit seinen Handels-Beschränkungen verstärkte die Misere in Nordkorea noch. Bereits 2017 warnte Machthaber Kim Jong-un vor einer „angespannten Lage“ mit Blick auf die Essensversorgung. Auch Berichte über das Gewicht von Kim wurden nach Ansicht von Beobachtern instrumentalisiert, um die Bevölkerung angesichts der Not zu „besänftigen“.

TV-Screen-Aufnahme vom 9. Februar: Kim Jong-un bei einer Militärparade © Kim Jae-Hwan/Imago

Lebensmittel-Krise in Nordkorea: Staatsorgan warnt vor Hilfe von „Imperialisten“

Rodong Sinmun allerdings warnte nun davor, Hilfe von „Imperialisten“ anzunehmen. Diese sei nur als „Falle“ gedacht, um die hilfsbedürftigen Länder „auszuplündern, zu unterwerfen“ und sich in ihre inneren Angelegenheiten „einzumischen“, übersetzte Al Jazeera aus dem Kommentar. Es sei ein deshalb ein schwerer Fehler, diese „vergifteten Süßigkeiten“ zu konsumieren. Seit der Corona-Pandemie hätten viele Hilfsgruppen Nordkorea verlassen, was China nun zum aktuell größten Helfer des Landes in der Lebensmittelkrise mache, hieß es in dem Bericht weiter.

Nordkorea wird totalitär regiert. Die militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich zuletzt drastisch verschärft. Die kommunistische Führung in Pjöngjang droht immer wieder mit einer militärischen Eskalation in der Region und hatte zuletzt angekündigt, das eigene Atomwaffenarsenal „exponenziell“ auszubauen. (frs)