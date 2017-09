AfD-Antrag abgeschmettert: NRW-Wahl wird nicht neu ausgezählt

Landtagsentscheidung eindeutig

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vom Mai wird nicht neu ausgezählt. Das beschloss der Landtag in Düsseldorf am Mittwochabend mit großer Mehrheit.