Nach Scheidung: Özdemir winkt vielleicht neuer Job – als Kretschmann-Nachfolger?

Von: Jens Kiffmeier

Erst die Scheidung, dann neuer Job: Um Cem Özdemir tauchen alte Gerüchte neu auf. Offenbar gilt er als Favorit auf die Nachfolge von Winfried Kretschmann.

Berlin/Stuttgart – Sie war dagegen, er gilt als nicht abgeneigt: Nach seiner Scheidung könnte Cem Özdemir (Grüne) plötzlich wieder als aussichtsreicher Anwärter auf einen neuen Top-Posten gehandelt werden. Demnach könnte der Bundeslandwirtschaftsminister die Nachfolge von seinem Parteifreund Winfried Kretschmann als Ministerpräsident von Baden-Württemberg antreten, wie die Bild am Montag berichtet. Jegliche Gedankenspiele um eine Rückkehr des gebürtigen Schwaben ins Ländle seien bislang im Familienrat abgeschmettert worden. Doch nach dem Ehe-Aus sei der Weg für einen Ämterwechsel nun frei, mutmaßt das Blatt. Doch was ist dran an den Gerüchten.

Deutscher Politiker: Cem Özdemir Amt: Bundeslandwirtschaftsminister Geboren: 21. Dezember 1965 (Alter 57 Jahre), Bad Urach Frau: Pia Castro , geschieden Kinder 1 Sohn und 1 Tochter

Cem Özdemir: Scheidung von seiner Frau eröffnet neue Karriereoption

Fakt ist: Cem Özdemir lebt nicht mehr mit seiner Frau Pia Castro zusammen. Nach zwanzig gemeinsamen Ehejahren hatte das Paar die Scheidung am Montag bekannt gegeben. Man gehe aber in aller Freundschaft auseinander und kümmere sich auch weiterhin um die gemeinsamen Kinder, hieß es. Die Familie hatte zuletzt in Berlin-Kreuzberg gelebt. Eine Verlegung des familiären Mittelpunkts in Özdemirs südliche Heimat soll für die Ehefrau zuletzt nicht infrage gekommen sein.

Nach Trennung: Özdemir wird als Nachfolger von Winfried Kretschmann gehandelt

Inwieweit der Bericht der Bild stimmt, lässt sich nicht überprüfen. Fest steht aber, dass Cem Özdemir schon öfter als Nachfolger von Winfried Kretschmann gehandelt worden ist. Der Ur-Grüne, der als erster für seine Partei ein Ministerpräsidentenamt erobern konnte und seit mehreren Legislaturperioden in Baden-Württemberg regiert, ist mittlerweile 75 Jahre alt. Bereits vor seiner letzten Wiederwahl gab es Spekulationen darüber, wann und wie der älter werdende Landesvater eine geordnete Staffelstabübergabe organisieren könnte.

Kann sich den Wechsel auf den Posten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorstellen: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. © Stefan Puchner/dpa

Bis spätestens im Frühjahr 2026 sollte die Frage geklärt sein. Dann steht eine neue Landtagswahl an. Und aussichtsreichster Kandidat: Cem Özdemir. Landesfinanzminister Danyal Bayaz oder Fraktionschef Andreas Schwarz gelten eher als Notkandidaten. Özdemir gilt als Europa- und Bundestagsabgeordneter, Grünen-Bundeschef und Bundesminister im Vergleich wie ein politisches Schwergewicht.

Neuer Job in Stuttgart: Özdemir ist Wechsel nach Baden-Württemberg nicht abgeneigt

„Wenn er es will, dann wird er es“, zitierte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Ende Mai einen hochrangigen Vertreter aus dem Landesverband. Auch andere Parteimitglieder äußerten sich im Schutz der Anonymität zur Causa Özdemir ähnlich. Doch vor der Europawahl 2024, so hieß es in dem Bericht, wolle man das Thema nicht zu hochkochen. Doch dass die Debatte immer wieder auflodert, liegt auch daran, dass Özdemir die unterstellten Ambitionen zu dem neuen Job nicht dementiert. Stattdessen zeigte er sich zuletzt auffällig oft in Stuttgart.