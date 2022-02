„Schön blöd, daran teilzunehmen“ - Das sagen unsere Leser über die umstrittenen Winterspiele in China

Von: Stefan Stukenbrok

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking © Matt Slocum/AP/dpa / dpa-Bildfunk

Die Ablenkung von Menschenrechtsverletzungen sowie der Umgang mit Athleten stehen bei den Olympischen Spielen in China in der Kritik. Hätten sie von der freien westlichen Welt komplett boykottiert werden müssen?

München - Die Olympischen Spiele im chinesischen Peking sorgten schon vorab für reichlich Kritik, nun bewahrheitet sich für viele Beobachter die Befürchtung. Sie halten das Ganze für eine pompöse Imageshow und politisches Instrument, um von den zahlreichen Menschenrechtsverletzungen in China abzulenken - dass die uigurische Skilangläuferin Dinigeer Yilamujiang am Freitag im Olympiastadion bei der Eröffnung das olympische Feuer entzündet hatte, vertusche zum Beispiel das Schicksal von Hunderttausenden Uiguren, welche nach Schätzungen von Menschenrechtlern in Xinjiang willkürlich in Umerziehungslager gesteckt worden seien.

Wintersport-Legende Christian Neureuther hat die katastrophale Umweltbilanz und die fehlende Tradition im Fokus: „Diese Region hat mit Wintersport nichts zu tun“, zeigte sich der 72-Jährige wenig begeistert von der Wahl des IOC: „Da wird ein Gebiet in den Boden gestampft. Da schneit es maximal fünf Zentimeter im Winter. In den Alpen hat sich das Skifahren dagegen über hunderte Jahre entwickelt.“

Christian Neureuther boykottiert die Olympischen Spiele in China und bekommt Applaus von Leserin

Das ist Klasse! Auch der Boykott von Frau Baerbock ist die einzige Möglichkeit. Nicht nur aus umwelttechnischen Gründen. Dort haben Winterspiele überhaupt nichts verloren. Menschenrechtsgründe sind das nächste! Wie kann das IOC (Thomas Bachs Ehrgeiz?) so entscheiden? Ich werde mir nichts im TV anschauen.

Immerhin: Da wegen der Corona-Pandemie keine ausländischen Zuschauer bei Olympia teilnehmen, senkt der Ausfall vieler Flugreisen den CO₂-Fußabdruck der Winterspiele.

Olympische Winterspiele 2022 - Münchens Bürger hatten kein Interesse an der Austragung

Leser Ulrich Stein erinnert an die ablehnende Haltung im Bürgerentscheid über die Bewerbung Münchens für die Olympischen Winterspiele 2022 - da hatten sich die Gegner durchgesetzt. Ganz nach dem Motto, ‚wer München nicht wollte, darf jetzt über Peking nicht jammern‘.

Wir hätten es ja in Bayern haben können, aber die Bewerbung wurde ja leider von den Anwohnern und anderen Nimbys verhindert. Jetzt müssen wir mit den Folgen leben. Schade.

Olympische Winterspiele in Peking: Fragwürdige Disqualifizierungen von Athleten

Doch auch wer die politischen und umweltkritischen Aspekte ausblendet und sich nur auf die Sportleistungen der Athleten konzentriert, kann sich getrost ärgern: Beim Mixed-Skispringen sorgten die kuriosen Entscheidungen der Sprungleitung für ein großes Favoritensterben, wie Merkur.de* berichtet. So wurden die Teams aus Japan, Österreich, Deutschland und Norwegen disqualifiziert - oder besser gesagt jeweils eine Frau aus jedem Team. Grund dafür waren wohl angeblich fehlerhaftes Material der Anzüge der Athletinnen sowie deren Größe.

Diese Olympiade war von Anfang an nicht wie sonst. Sie sollen ihre Sachen packen und heimfliegen, denn nach einem friedlichen Wettstreit unter Athleten verschiedener Nationen sieht mir das nicht aus. Seien es die Quarantänebedingungen, die Teststrategie, der Sprung von Althaus bis hin zum heutigen Debakel.

Leser „bieraten“ hat wenig Mitleid:

Mal ganz ehrlich - wer da noch hingefahren ist, ist selbst schuld.

Fazit zu den Winterspielen: „Schön blöd, daran teilzunehmen“

Auch die Quarantäne-Bedingungen der positiv auf Corona getesteten Sportler stehen unter massiver Kritik, die Unterbringung im „Olympia-Corona-Hotel“ gilt als unzumutbar.

Hier wird ebenfalls ein klares Leserin-Fazit gezogen:

Schön blöd, daran teilzunehmen. Ist ja nicht so, dass man nicht wusste, worauf man sich einlässt!

