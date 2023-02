Die unheimlichste Residenz der Welt: Osama bin Ladens Villa in Florida

Osama bin Laden (l) zusammen mit seinem Stellvertreter Aiman al-Sawahiri in einem Versteck in Afghanistan am 08.11.2001. © Ausaf Newspaper/EPA/dpa

Osama Bin Laden wurde 2011 von US-Spezialeinheiten getötet. Eine ehemalige Villa seiner Familie ist heute ein „Lost Place“ in Florida.

Florida/Washington - Einsam und verlassen steht die ehemalige Prunk-Villa mit Verbindungen zu dem einst meistgesuchten Terroristen der Welt, Osama Bin Laden, heute auf einem Grundstück in Florida. Sie gehörte früher einem Bruder Bin Ladens - er selbst soll dort aber öfter Zeit mit seiner Familie verbracht haben. Der damalige Chef des Terrornetzwerkes Al Kaida brachte wohl auch seine Kinder dorthin, wo sie im Garten gespielt haben sollen.

Bevor der Bruder Bin Ladens 1980 die Villa kaufte, hatte sie einigen reichen US-Amerikanern gehört. Von 2001 bis 2006 stand die Villa dann für fünf Jahre leer. Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA, für die sich Al Kaida verantwortlich erklärte, wollte niemand mehr auf dem ehemaligen Anwesen der Bin Ladens wohnen. Später war das Anwesen in Besitz diverser zwielichtiger Händler. Im Jahr 2019 wurde sie schließlich für umgerechnet etwa 7,5 Millionen Euro an einen Immobilienkonzern zwangsversteigert. Was nun mit der weißen Villa mit Außenpool und Marmoreinrichtung geschieht und ob sie samt Gästehaus abgerissen wird, ist unklar. Laut dem US-Portal Forbes ist sie eine der unheimlichsten verlassenen Residenzen der Welt.

Osama bin Laden: Kampf um seine Nachfolge

Osama Bin Laden ist mittlerweile seit über zehn Jahren tot. Nachdem der langjährige Anführer von Al Kaida 2011 von US-Spezialeinheiten in seinem Versteck in Pakistan getötet worden war, übernahm Aiman al-Sawahiri die Führung des Terrornetzwerkes. Dieser wurde im vergangenen August bei einem gezielten US-Luftangriff in Afghanistan getötet, seitdem ist Al-Kaida offiziell ohne Anführer.

Am Mittwoch (15.2.) bestätigte nun ein Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, dass der langjährige ägyptische Extremist Saif al-Adel von den USA als neuer Anführer angesehen wird. Auch ein UN-Bericht identifiziert den früheren Militär als neuen Kopf des Terrornetzwerkes. Laut dem Bericht gehe man davon aus, dass er sich momentan im Iran befindet.

Die USA suchen Al-Adel im Zusammenhang mit den Bombenanschlägen auf die US-Botschaften in Tansania und Kenia im Jahr 1998. Sie haben ein Kopfgeld von zehn Millionen Dollar (etwa 9,3 Millionen Euro) auf ihn ausgesetzt, wie aus einem Steckbrief der Bundespolizei FBI hervorgeht. Er wird darin als hochrangiger Al-Kaida-Führer und Leiter des Hittin-Komitees beschrieben, das die transnationalen Aktivitäten der Gruppe festlege und koordiniere.

In Florida steht - und zerfällt mittlerweile - die 1928 erbaute Villa, die zeitweise der Familie Osama bin Ladens gehörte. (Archivbild) © Ricardo Ramirez Buxeda via www.imago-images.de

Von Al Kaida nicht offiziell als neuer Anführer bekanntgegeben: Al-Adel lebt im Iran

Al Kaida selbst hat den neuen Anführer noch nicht bekannt gegeben. Aus dem UN-Report geht hervor, was der Hauptgrund dafür sein könnte: Al-Adel lebe im Iran, ein mehrheitlich schiitisches Land. Al-Kaida hingegen ist eine sunnitische Gruppe. Anhänger der Terrorgruppe hegen zum großen Teil einen tödlichen Hass gegen Schiiten. Schiiten machen nach den Sunniten die zweitgrößte religiöse Strömung innerhalb des Islams aus.

Einer Einschätzung der Nichtregierungsorganisation Counter Extremism Project zufolge, spielte der heute etwa 60-jährige Al-Adel auch in den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eine wichtige Rolle. Er hätte die Attentäter für ihren Einsatz in mehreren Passagierflugzeugen ausgebildet.