Deutsche Panzer dringend benötigt: Russlands Minenfelder stoppen Gegenoffensive der Ukraine

Von: Tobias Utz

Im Krieg gegen Russland stößt die Ukraine vielfach auf Minenfelder. Panzer der Bundeswehr werden dabei dringend benötigt.

Kiew/Moskau – Die Ukraine benötigt dringend Unterstützung im Kampf gegen die russischen Minenfelder, die ihre Offensive behindern. Russlands Armee hat im Ukraine-Krieg entlang der gesamten Front Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Minen platziert, um den Vormarsch der Ukrainer zu verhindern. Vor jedem Angriff müssen die ukrainischen Truppen mühsam eine Schneise durch das verminte Gelände schlagen, was gefährlich und zeitaufwendig ist. Obwohl Verbündete wie die USA und Deutschland bereits Minenräumfahrzeuge wie den „Wisent“ geliefert haben, reichen diese offenbar nicht aus, um die Herausforderungen zu bewältigen.

Der Minenräumpanzer Keiler fährt auf dem Bundeswehr-Truppenübungsplatz Wildflecken. (Archivfoto) © Björn Trotzki / Imago Images

Die Ukrainer haben mehr Unterstützung von ihren Verbündeten angefordert. „Sie haben verstanden, dass Spezialgerät wie die Minenräumfahrzeuge das Blatt gegen sie wenden können und wollen diese als Erstes zerstören. Ich habe alle unsere Verbündeten in einem Brief noch mal auf dieses Problem hingewiesen“, betonte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow in einem Brief bereits im August. Resnikow wurde kurze Zeit später von Präsident Wolodymyr Selenskyj entlassen, seine Forderung vertritt die Ukraine allerdings wohl weiterhin.

Minenfelder im Ukraine-Krieg: „Wisent“ laut Bundeswehr effektivster Räumpanzer

Eine effektive Lösung für die Minenräumung wäre einem Bericht von t-online zufolge der „Keiler“, ein Minenräumpanzer der Bundeswehr. Der „Keiler“ basiert auf dem amerikanischen Panzer M48 und verfügt über 24 rotierende Ketten, die den Boden umfräsen. Mit einer Länge von 8,7 Metern, einer Höhe von 3,8 Metern, einem Gewicht von 54 Tonnen und einer Motorleistung von 1100 PS ist der Keiler ein robustes Fahrzeug, wie es in einem Video der Bundeswehr heißt. Allerdings plant das deutsche Verteidigungsministerium keine Lieferung von „Keilern“ an die Ukraine, da der „Wisent“ als besser geeignet angesehen wird. Das erfuhr t-online auf Nachfrage bei der Bundeswehr.

Die Bundesregierung plant derweil, der Ukraine 38 weitere Wisent-Minenräumfahrzeuge zu liefern. Mit einem großen Schildpflug an der Front kann der „Wisent“ Minen räumen und eine Schneise in der Breite eines Panzers schaffen. Zudem kann er den gesicherten Bereich mit Fahrbahnmarkierungen markieren, was die Aufgaben von Fußsoldaten erleichtert. Im Vergleich zum „Keiler“, der die Minen zerstört, schiebt der „Wisent“ sie zur Seite. Die Bundeswehr betrachtet den offenbar „Wisent“ als besser geeignet für die Minenräumung – und plant daher keine Lieferung von Keilern an die Ukraine.

Wie eingangs erwähnt, spielt die Minenräumung eine entscheidende Rolle für die ukrainische Armee, um ihre Offensive fortzusetzen. Die russischen Minenfelder stellen eine erhebliche Bedrohung dar und behindern den Fortschritt der ukrainischen Truppen erheblich. Zuletzt kursierten vermehrt Meldungen, wonach die ukrainische Gegenoffensive teilweise zum Stillstand gekommen sei. Am Fluss Dnipro gelang den Truppen allerdings ein entscheidender Erfolg. (tu mit dpa/AFP)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Tobias Utz sorgfältig überprüft.